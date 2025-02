Estados Unidos ha traicionado a sus amigos.

Desbloquea la newsletter de la Casa Blanca Watch de forma gratuita

Se atribuye a Winston Churchill la frase de que Estados Unidos hace lo correcto después de agotar las alternativas. Donald Trump ha dado la vuelta a ese aforismo. En los últimos 10 días, ha prácticamente incinerado 80 años de liderazgo estadounidense en la posguerra. Aquellos que pensaban que Estados Unidos era un amigo o aliado, en particular Ucrania y la OTAN, están dejando de lado las suposiciones seguras para hacer frente a un mundo en el que Estados Unidos es un depredador descarado. Países que Washington consideraba enemigos, como Rusia de Vladimir Putin, de repente son amigos de Estados Unidos.

Hubo momentos clave en la historia en los que Estados Unidos mostró su carácter como líder global, como la repudiación de Dwight Eisenhower al imperialismo anglo-francés en la crisis del Canal de Suez de 1956, o la exhortación de Ronald Reagan en 1987 a la Unión Soviética para que derribara el Muro de Berlín. Ellos definieron la idea del mundo de Estados Unidos. La afirmación de Trump esta semana de que Ucrania “nunca debió haber comenzado” la guerra es la versión oscura de esos momentos. Su relato de que Rusia fue provocada a invadir Ucrania provino directamente de los puntos de vista de Putin. Lo mismo ocurrió con el discurso del Día de San Valentín de JD Vance en Munich en el que el vicepresidente de Estados Unidos identificó a la democracia liberal como la verdadera amenaza desde dentro de Europa.

Estos momentos quedarán en la infamia. ¿Qué nos dicen sobre lo que está por venir? En primer lugar, no debe haber dudas de que el desprecio de Trump por los aliados y su admiración por los hombres fuertes son reales y perdurarán. Durante su primer mandato, los instintos de Trump fueron frenados por los republicanos más tradicionales a su alrededor. Trump 2.0 es el verdadero artículo. Es totalmente posible que figuras como Marco Rubio, su secretario de Estado, o Mike Waltz, su asesor de seguridad nacional, aún crean en la alianza liderada por Estados Unidos que cada uno defendió en algún momento. Sus pensamientos privados son irrelevantes. Cada uno mostró fidelidad a la visión depredadora de América de Trump en las conversaciones con sus contrapartes rusas en Arabia Saudita esta semana. Ucrania, el tema de las negociaciones, no fue invitada. Tampoco lo fue Europa. Si no estás en la mesa, eres parte del menú.

En segundo lugar, Trump apenas está comenzando. Su desestimación de Zelenskyy como “un dictador sin elecciones” presagia el esbozo perturbador de un acuerdo de paz. Vance llamó “vergonzoso” a Zelenskyy por acusar a Trump de vivir en una “burbuja de desinformación”. La idea de que Ucrania ha estado bajo un brutal asalto y enfrenta una posible extinción se descarta como una señal de virtud liberal, al igual que la equidad, diversidad e inclusión o los límites constitucionales.

Trump está comprometido instintivamente con la idea de que el mundo es una jungla en la que los grandes jugadores toman lo que quieren. Por lo tanto, sería incorrecto trivializar sus repetidos planes sobre Groenlandia, el Canal de Panamá, la Franja de Gaza e incluso Canadá. Él divide el mundo en esferas de interés. Hay una coherencia en la simpatía de Trump con las reclamaciones de Putin sobre el patio trasero de Rusia. También hay una simetría en la reafirmación por parte de Trump de la Doctrina Monroe, en la que Estados Unidos tiene dominio sobre el hemisferio occidental.

Algunos han proyectado en Trump un movimiento de ajedrez inteligente en el que está atrayendo a Rusia lejos de su asociación “sin límites” con China en un reverso de lo que hizo Richard Nixon en la Guerra Fría. Pero eso es un pensamiento ilusorio. Cualquier maniobra de ese tipo solo tendría sentido en concertación con los aliados de América. Mientras promete levantar las sanciones a Rusia, Trump se está preparando para una nueva guerra comercial transatlántica. Después de tres generaciones de liderazgo estadounidense, siempre es tentador creer que Trump no quiere decir lo que dice. Quizás esto sea un engaño en alguna gran estrategia de negociación. Pero los aliados y los amigos de antaño deben desterrar esos pensamientos reconfortantes. Con Trump, lo que ves es lo que obtienes. América ha cambiado.