Estados Unidos e Israel inician conversaciones cruciales de alto el fuego en Gaza en Qatar.

“

Los jefes de inteligencia de Estados Unidos e Israel comenzaron el jueves conversaciones en la capital catarí, Doha, con el objetivo de asegurar la liberación de rehenes israelíes y poner fin a la guerra en Gaza, posiblemente teniendo la clave no solo de lo que sucede en el territorio sitiado, sino también de la trayectoria de las hostilidades en toda la región.

La Casa Blanca confirmó que las conversaciones estaban “avanzando”, siendo al menos la séptima vez que el director de la CIA, Bill Burns, y su homólogo israelí, David Barnea, se han reunido desde diciembre, mientras que Estados Unidos y sus compañeros mediadores, Qatar y Egipto, han luchado por convencer a Israel y a Hamas de llegar a un acuerdo.

“La reanudación de estas conversaciones es un paso importante, y en la antesala de esta reunión, ya habíamos reducido algunas brechas. Hoy estamos enfocados en los detalles de la implementación del acuerdo”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Bill Burns, director de la CIA, es el mediador estadounidense que intenta negociar un alto el fuego para detener 10 meses de combates en Gaza © Nathan Howard/Reuters

Pero esta ronda de conversaciones —inicialmente centrada en la posición de Israel— ha adquirido una urgencia renovada debido a la amenaza inminente de que Irán y sus fuerzas proxy regionales se venguen de Israel por los asesinatos consecutivos el mes pasado de dos líderes militantes.

Con Oriente Medio sumido en la angustia, Estados Unidos y sus aliados creen que un alto el fuego y la detención de la guerra en Gaza es el camino más realista para acabar con el ciclo de hostilidades regionales que desencadenó.

“Es la única opción en términos de diplomacia de alto el fuego”, dijo Michael Wahid Hanna del think-tank Grupo de Crisis.

Para tener éxito, los mediadores deben romper un punto muerto de meses entre Israel y Hamas —archienemigos profundamente desconfiados entre sí que han estado en guerra desde el ataque del 7 de octubre del grupo militante.

Las conversaciones tienen lugar dos semanas después de que Ismail Haniyeh, líder político de Hamas y su principal negociador, fuera asesinado en Teherán en un ataque que Hamas e Irán atribuyeron a Israel. También se producen mientras el número de muertos en la ofensiva de Israel en Gaza ha superado los 40.000, según funcionarios de salud palestinos.

El mes pasado aún había esperanzas de un avance, ya que Hamas —bajo presión externa e interna— suavizó sus demandas al aceptar posponer las conversaciones sobre cómo termina la guerra hasta después de la primera fase del acuerdo de tres etapas propuesto por Estados Unidos.

Los mediadores consideraron esta una concesión significativa, ya que el grupo militante había insistido previamente en que solo entraría en un acuerdo si se garantizaba un fin permanente a la guerra, algo que Israel había rechazado vehementemente.

Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, luego presentó nuevas demandas que frustraron las esperanzas de progreso.

Los principales puntos de discordia son su insistencia en que Israel no se retirará de la región fronteriza entre Gaza y Egipto, conocida como el corredor de Filadelfia, ni permitirá el libre movimiento “no verificado” de palestinos desplazados de regreso al norte de la franja.

Netanyahu insiste en que no ha agregado nuevas condiciones, culpando a Hamas por el estancamiento.

Pero se espera que las demandas de Israel sean el foco de las conversaciones del jueves convocadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los líderes de Qatar y Egipto. Los líderes dijeron que los mediadores presentarían una “propuesta de puente” si fuera necesario.

La postura de Netanyahu lo ha puesto en desacuerdo con sus jefes de seguridad —incluido Barnea y el ministro de Defensa, Yoav Gallant— quienes están a favor de un acuerdo.

Ellos creen que la ofensiva de Israel en Gaza ha debilitado gravemente la capacidad de Hamas y que la ventana para liberar a las decenas de rehenes restantes vivos se está cerrando rápidamente, según personas familiarizadas con la situación.

Pero Netanyahu rehúsa alienar a los aliados de extrema derecha de la coalición que se oponen a un acuerdo y que son críticos para su supervivencia política. Su intransigencia ha frustrado cada vez más a Washington, dicen los analistas, incluso cuando los funcionarios estadounidenses ponen públicamente la responsabilidad en Hamas para lograr un acuerdo.

Un diplomático informado sobre las conversaciones dijo que la cuestión clave sería si Estados Unidos podía convencer a Netanyahu “de tomar sus victorias y ceder” en las nuevas demandas.

Otra persona informada sobre las conversaciones dijo: “Todos saben lo que Netanyahu no quiere, pero nadie sabe lo que realmente quiere”.

Desplazados gazatíes abandonan un área en el este de Jan Yunis después de una orden de evacuación israelí el 8 de agosto © Bashar Taleb/AFP/Getty Images

Hanna dijo que Estados Unidos podría ejercer más presión sobre Netanyahu si así lo deseara, incluyendo ser más explícito sobre las razones del estancamiento y usar su apoyo diplomático y militar a Israel como palanca. Washington aprobó esta semana $20 mil millones en ventas de armas a Israel.

“No ha habido la presión adecuada por parte de Estados Unidos sobre Netanyahu mismo”, dijo. “Si quieren ver un resultado diferente, es muy probable que tengan que utilizar herramientas diferentes”.

Hamas nunca estaba programado para estar presente en las conversaciones del jueves. Los mediadores siempre se reúnen por separado con las partes beligerantes, siendo Qatar y Egipto quienes manejan las negociaciones con el grupo militante.

Pero Hamas quiere que los mediadores obliguen a Israel a aceptar la propuesta a la que accedió el mes pasado —con sus concesiones— “en lugar de pasar a más rondas de negociaciones o a nuevas propuestas que dan cobertura a la agresión de la ocupación”.

Haniyeh, que era considerado relativamente pragmático, ha sido reemplazado como líder político de Hamas por Yahya Sinwar, líder del grupo en Gaza y cerebro del ataque del 7 de octubre.

Sinwar siempre fue clave para el resultado de las conversaciones ya que controla las fuerzas de Hamas en la franja, pero el movimiento consolida su control sobre los militantes.

Still, the group had other senior political leaders based in Doha who are part of its negotiating team and it had continued to engage with mediators in the wake of Haniyeh’s killing, said another official briefed on the talks.

El grupo de Hamas, sin embargo, contaba con otros líderes políticos de alto rango con sede en Doha que formaban parte de su equipo negociador y había continuado relacionándose con los mediadores en el contexto del asesinato de Haniyeh, según otro funcionario informado sobre las conversaciones.

El funcionario agregó que Hamas había informado a los mediadores que estaría dispuesto a reunirse con ellos después de la reunión del jueves “si hay desarrollos o una respuesta seria de Israel”.

“Hamas quiere un alto el fuego porque la gente en Gaza está desesperada. Están perdiendo popularidad y se dan cuenta de esto. Además, la situación militar es muy difícil para ellos”, dijo un funcionario árabe.

“Sobre Israel, es realmente difícil de decir… Está realmente vinculado a la política interna y la política interna es un caos total”.

Incluso si hay progreso, no está claro si será suficiente para evitar que Irán y Hezbolá respondan a los asesinatos. Teherán ha pedido desde hace mucho un alto el fuego en Gaza, pero ha dicho que su respuesta al asesinato de Haniyeh es un “asunto totalmente no relacionado”.

Sin embargo, Biden está apostando a que las conversaciones pueden contener la represalia de Irán. Al ser preguntado el martes si un acuerdo de alto el fuego evitaría un ataque iraní a Israel, respondió: “Esa es mi expectativa”.

Reporte adicional de Felicia Schwartz en Washington

Visualización de datos y cartografía por Aditi Bhandari

” – traducción al Español de nivel B1.