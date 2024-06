Estados Unidos dice que Israel debe ser transparente sobre el ataque a una escuela en Gaza

Hace 31 minutos

Por Matt Murphy, BBC News – George Wright, BBC News

BBC

La escuela dañada el jueves

Los Estados Unidos han dicho a Israel que debe ser completamente “transparente” sobre un ataque aéreo que presuntamente mató al menos a 35 personas en una escuela central de Gaza repleta de personas desplazadas el jueves por la mañana. Periodistas locales dijeron a la BBC que un avión de guerra disparó dos misiles en las aulas del piso superior de la escuela en el campamento urbano de refugiados de Nuseirat. El ejército israelí dijo que había realizado un ataque “preciso” en un “compuesto de Hamas” en la escuela, pero la oficina de prensa del gobierno de Hamas de Gaza negó la afirmación. Los Estados Unidos instaron a Israel a identificar públicamente a los combatientes de Hamas que dijo haber matado, así como el ejército israelí dio los nombres de nueve de ellos. Israel identifica frecuentemente a los militantes a los que apunta en los ataques aéreos, pero es raro que Estados Unidos lo inste a hacerlo. Los israelíes “nos dijeron que estaban apuntando a 20 o 30 militantes (y) van a dar los nombres de aquellos que creen que han matado, esos militantes”, dijo Matthew Miller, portavoz del departamento de Estado de EE. UU. “Eso es lo que dijeron que proporcionarían. Esperamos que lo hagan, así como cualquier otro detalle que arroje luz sobre este incidente.”

En un informe de noticias casi simultáneo, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, dio los nombres de nueve combatientes de Hamas y Yihad Islámica que dijo habían sido asesinados en el ataque. El ejército israelí dijo más tarde que había confirmado las muertes de otros ocho miembros de Hamas y la Yihad Islámica Palestina en el ataque, elevando el total a 17. En Washington, el Sr. Miller dijo que Estados Unidos ha visto informes de que 14 niños murieron en el ataque. “Si eso es exacto, esos 14 niños no son terroristas”, dijo. “Y por lo tanto, el gobierno de Israel dijo que iba a revelar más información sobre este ataque… Esperamos que sean completamente transparentes al hacer pública esta información.” Las últimas muertes vienen solo una semana después de que 45 personas murieran en un ataque israelí en la ciudad de Rafah en Gaza. Reuters

Una mujer lamenta en el sitio del ataque aéreo del jueves

El último ataque, dicen periodistas locales y residentes, ocurrió en las primeras horas del jueves en la escuela al-Sardi, que se encuentra en una zona sureste del campamento densamente poblado y establecido desde hace décadas, donde la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Unrwa, proporciona servicios. Videos compartidos en redes sociales mostraban la destrucción de varias aulas en uno de los edificios de la escuela, así como cuerpos envueltos en sudarios y mantas blancas. Las personas muertas y heridas fueron llevadas al Hospital de los Mártires de al-Aqsa, en la cercana ciudad de Deir al-Balah, que ha estado abrumado desde que el ejército israelí comenzó una nueva operación terrestre contra Hamas en el centro de Gaza esta semana. La BBC está trabajando para verificar los detalles del ataque en el campamento de Nuseirat. Los informes sobre el número exacto de muertos han variado. El departamento de salud de Hamas de Gaza dijo que 40 personas murieron, incluidos 14 niños y nueve mujeres, y 74 resultaron heridas. El comisionado general de Unrwa, Philippe Lazzarini, dijo que al menos 35 personas murieron y muchas más resultaron heridas. La directora de comunicaciones de la agencia, Juliette Touma, dijo a la BBC que las cifras provenían de “colegas de Unrwa en el terreno.” Los testigos describieron una escena de devastación tras el ataque. “Estaba dormido cuando ocurrió el incidente”, dijo Udai Abu Elias, un hombre que vivía en la escuela, a la BBC en árabe. “De repente escuchamos una fuerte explosión y cristales y escombros del edificio cayeron sobre nosotros. El humo llenaba el aire y no podía ver nada. No esperaba salir con vida. Escuché a alguien pidiendo a los supervivientes que salieran de debajo de los escombros. Luché por ver mientras tropezaba con los cuerpos de los mártires.” Unrwa dijo que 6.000 personas desplazadas se refugiaban en el complejo escolar en ese momento. Muchas escuelas y otras instalaciones de la ONU han sido utilizadas como refugios por los 1,7 millones de personas que han huido de sus hogares durante la guerra, que ha durado casi ocho meses. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, condenó el ataque a través de un portavoz, diciendo que las instalaciones de la ONU deben ser “inviolables” y protegidas por “todas las partes” durante los conflictos. En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron que los aviones habían llevado a cabo un “ataque preciso en un compuesto de Hamas encajado dentro” de la escuela. Una fotografía aérea anotada destacó las aulas en dos pisos superiores del edificio, que la IDF dijo que eran las “ubicaciones de los terroristas.” Los funcionarios estadounidenses han seguido presionando por lo que el presidente Joe Biden llamó una propuesta de alto el fuego israelí. El plan de tres partes comenzaría con un alto el fuego de seis semanas en el que el ejército israelí se retiraría de las áreas pobladas de Gaza. También habría un “aumento” de la ayuda humanitaria, así como un intercambio de algunos rehenes por prisioneros palestinos. El acuerdo eventualmente conduciría a una “cesación permanente de hostilidades” y a un importante plan de reconstrucción para Gaza. Alemania, Francia y Gran Bretaña reafirmaron su apoyo al acuerdo en una declaración conjunta con Estados Unidos el jueves y pidieron “un final duradero a la crisis.” El director de la CIA, William Burns, se reunió con mediadores de Egipto y Qatar en Doha el jueves para discutir los planes, pero altos funcionarios de El Cairo dijeron a la agencia de noticias Reuters que no había habido signos de un avance en el acuerdo. Al menos 36.470 personas han muerto en Gaza en casi ocho meses de combates, según el ministerio de salud de Hamas. Hamas mató a unas 1.200 personas y tomó como rehenes a 251 durante sus ataques del 7 de octubre en el sur de Israel. Información adicional proporcionada por Rushdi Abu Alouf en Estambul y David Gritten en Londres.