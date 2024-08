Estados Unidos demanda a TikTok y ByteDance por recopilar datos personales de niños sin consentimiento de los padres.

El Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) demandaron a TikTok y a su empresa matriz ByteDance el viernes acusando a la empresa y a la aplicación de múltiples violaciones de la Ley de Protección de Privacidad en Línea para Niños (COPPA). Se espera que la popular aplicación de videos de formato corto tenga 1.800 millones de usuarios mensuales para fines de este año y también se le acusa de violar un acuerdo que alcanzó con otra agencia federal.

Las últimas acusaciones afirman que TikTok y su empresa matriz con sede en China violaron una ley federal al no obtener el consentimiento de los padres antes de recopilar los datos personales de niños menores de 13 años. Además, tanto la aplicación como ByteDance fueron acusados de ignorar las solicitudes de los padres que querían eliminar las cuentas de sus hijos. Incluso cuando la aplicación y la empresa sabían que una cuenta estaba siendo utilizada por un niño menor de 13 años, no tomaron medidas.

Como era de esperar, TikTok negó las acusaciones, “muchas de las cuales se refieren a eventos pasados y prácticas que son factualmente inexactos o han sido abordados”. TikTok señala que elimina de forma proactiva las cuentas pertenecientes a niños menores de edad y que ofrece políticas como límites de tiempo de pantalla predeterminados, Family Pairing y otras funciones que protegen a los menores. Con los límites de tiempo de pantalla predeterminados, un usuario menor de 18 años puede usar TikTok durante 60 minutos al día, después de lo cual se debe introducir un código de acceso para continuar.

Las personas de 13 a 17 años pueden introducir su propio código de acceso cada media hora para extender su sesión de TikTok, mientras que un padre o tutor debe proporcionar el código de acceso para que un usuario de TikTok menor de 13 años continúe una sesión de TikTok.

TikTok y su empresa matriz ByteDance han sido demandadas por el DOJ y la FTC. | Crédito de imagen-PhoneArena

La demanda fue presentada tras una investigación de la FTC que determinó que TikTok y ByteDance no cumplieron los términos de un acuerdo anterior que involucraba al predecesor de TikTok, Musical.ly. En 2019, Musical.ly, que fue comprada por ByteDance en 2017 y se fusionó con TikTok, pagó $5.7 millones para resolver cargos de que violó la COPPA al no informar a los padres de niños menores de 13 años que estaba recopilando los datos personales de los niños. El acuerdo también obligó a TikTok y ByteDance a cumplir con la COPPA, lo cual, según el gobierno, no ha sucedido.

La queja actual dice que TikTok y ByteDance “conscientemente” permitieron que los niños abrieran cuentas y recopilaran sus datos personales sin el consentimiento de los padres. El gobierno también dice que estos datos personales se compartieron con Facebook de Meta y una empresa de análisis llamada AppsFlyer. La queja presentada por el DOJ y la FTC dice que las violaciones cometidas por TikTok y ByteDance han permitido que millones de niños menores de 13 años usen la aplicación regular de TikTok, exponiéndolos a adultos y contenido para adultos.