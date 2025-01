Estados Unidos considera enviar a Israel 24.000 fusiles de asalto retenidos bajo la administración de Biden.

La administración de Trump está considerando enviar 24,000 fusiles de asalto a Israel que habían sido retenidos en el Departamento de Estado por órdenes de Antony J. Blinken, el ex secretario de estado, dijo un funcionario estadounidense. El Sr. Blinken pidió al Departamento de Estado que no siguiera adelante con el cumplimiento de la solicitud de Israel, que comprende tres tramos valorados en un total de $34 millones. Eso sucedió después de que los legisladores demócratas expresaran preocupaciones de que los rifles pudieran terminar en manos de milicias colonas o de que los oficiales de policía israelíes los usaran en actos de violencia injustificada contra los palestinos en Cisjordania. El Departamento de Estado no respondió a una pregunta enviada por correo electrónico el viernes sobre la posibilidad de avanzar con el pedido. La Embajada de Israel dijo anteriormente que había abordado las preguntas planteadas por los funcionarios estadounidenses sobre las ventas de armas. Israel está comprando más de tres cuartas partes de los rifles pendientes a Colt’s Manufacturing. Los legisladores se enteraron del pedido de armas después de que el Departamento de Estado diera una notificación informal de la venta a dos comités del Congreso unas semanas después de que los ataques de Hamás en Israel en octubre de 2023 desencadenaran fuertes ataques del ejército israelí en Gaza. El New York Times informó que el pedido causó preocupación entre los legisladores y algunos funcionarios del Departamento de Estado. En ese momento, Itamar Ben-Gvir, un político israelí de extrema derecha, era el ministro de seguridad nacional. Ha apoyado la expansión de los asentamientos en Cisjordania y la anexión del territorio palestino ocupado por Israel. Algunos legisladores demócratas estaban preocupados de que sus fuerzas policiales utilizaran las armas estadounidenses para apoyar a los colonos involucrados en violencia contra los palestinos, lo que se ha vuelto cada vez más común en los últimos años, o para llevar a cabo actos de violencia ellos mismos. El Sr. Ben-Gvir dijo en octubre de 2023 que daría armas a los asentamientos y crearía milicias civiles para la protección de los colonos. Cuando se le preguntó entonces acerca de las preocupaciones sobre cómo se usarían los rifles, un funcionario del Departamento de Estado dijo que las armas irían solo a “unidades controladas por la I.N.P.”, refiriéndose a la Policía Nacional de Israel. Pero la funcionaria, Jessica Lewis, que dirige la oficina encargada de las transferencias de armas, no definió tales unidades. El Sr. Ben-Gvir y su partido abandonaron el gobierno el mes pasado para protestar por una nueva serie de intercambios de prisioneros israelíes y palestinos. En diciembre de 2023, los legisladores demócratas aprobaron informalmente el pedido de rifles bajo la condición de que Israel proporcionara garantías adecuadas para su uso, dijo el funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir órdenes de armas sensibles. Los legisladores continuaron expresando preocupaciones a Blinken, quien finalmente ordenó la retención de los rifles. La administración de Biden rara vez rechazaba solicitudes de armas de Israel, una política que generó críticas generalizadas de los demócratas a medida que los bombardeos de Israel devastaban Gaza. El presidente Trump ha señalado que respaldará a Israel aún con más ardor. El 24 de enero, la Casa Blanca le dijo al Pentágono que podía enviar un gran envío de bombas de 2,000 libras a Israel que el Sr. Biden había detenido el verano pasado en un esfuerzo por disuadir a Israel de lanzar municiones pesadas sobre la ciudad palestina de Rafah, lo que de todos modos hizo. Los funcionarios militares estadounidenses consideran que las bombas de 2,000 libras son demasiado destructivas para usar en la guerra urbana. Mike Huckabee, la elección de Trump como próximo embajador de Israel, ha dicho que todo Cisjordania pertenece a Israel y que “realmente no hay tal cosa como un palestino”.