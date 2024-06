Estados Unidos ampliará alcance de sanciones a Rusia.

Desbloquee la suscripción gratuita al boletín de cuenta atrás de las elecciones de EE.UU.

Las historias importantes sobre dinero y política en la carrera por la Casa Blanca

Se espera que el Tesoro de EE.UU. ponga en marcha una gran expansión de su programa de sanciones secundarias contra Rusia esta semana, tratando a cualquier institución financiera extranjera que realice transacciones con una entidad rusa sancionada como si estuviera trabajando directamente con la base militar e industrial del Kremlin.

La medida ampliará una orden ejecutiva de la Casa Blanca que en diciembre otorgó al Tesoro la autoridad para aplicar sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras si se encontraba que habían actuado para, o en nombre de, alguna de las aproximadamente 1,200 entidades consideradas por el gobierno estadounidense como parte del sector de defensa de Rusia.

Después del cambio de esta semana, ese número aumentará a más de 4,500 y abarcará casi todas las entidades rusas que ya han sido sancionadas, incluso si esto fue por razones distintas al apoyo directo a la guerra en Ucrania. Incluyen bancos como Sberbank y VTB, los mayores prestamistas del país.

La expansión de las sanciones secundarias refleja la visión de EE.UU. de que el Kremlin ha transformado a Rusia en una economía de guerra dos años después de su invasión a gran escala de Ucrania.

Los funcionarios estadounidenses creen que como resultado de la orden ejecutiva de diciembre, los bancos en terceros países se han vuelto reacios a tratar con clientes rusos de alto riesgo.

El flujo de importaciones relacionadas con la guerra a Rusia disminuyó a principios de 2024 a medida que financiar el comercio transfronterizo de esos bienes se volvió más arriesgado, incluso para bancos sin vínculos con EE.UU.

“Las sanciones secundarias tienen como objetivo ampliar la capacidad de EE.UU. para perseguir el intento de circunvalación por parte de actores que no tienen ningún nexo legal con EE.UU. Esto significa que EE.UU. puede, en efecto, hacer cumplir sus sanciones sobre personas que de otro modo no estarían sujetas a la ley de EE.UU.,” dijo Emily Kilcrease, una experta en comercio y sanciones del think tank Center for a New American Security.

El presidente ruso, Vladimir Putin, designó al tecnócrata estadista Andrei Belousov como ministro de Defensa el mes pasado en un sorprendente cambio de sus jefes de seguridad. El Kremlin dijo que la reestructuración tenía como objetivo hacer que el gasto de defensa récord de 10,8 billones de rublos ($120 mil millones) de Rusia fuera más eficiente y menos vulnerable a las sanciones occidentales.

Al ampliar el alcance de las sanciones secundarias, EE.UU. amenazará a las instituciones financieras de otros países que hagan negocios con Rusia, especialmente a China, que se ha acercado a Moscú desde la invasión de Ucrania.

Putin pidió a su homólogo chino, Xi Jinping, fortalecer los lazos entre los sectores financieros de los países durante su visita de Estado a Beijing el mes pasado, según personas familiarizadas con el asunto.

Aunque China y Rusia están discutiendo acotar un pequeño número de bancos chinos que harían negocios con contrapartes rusas, el alcance de los lazos propuestos sigue siendo inferior a las solicitudes de Moscú, una señal de que el temor a posibles sanciones secundarias de EE.UU. seguía siendo alto en Beijing, dijeron las personas.

Kilcrease dijo: “Se podría ver esto como el fortalecimiento de la base legal bajo la cual EE.UU. podría aplicar sanciones a los bancos chinos que han ayudado al esfuerzo de guerra ruso. El Tesoro espera que tomen nota. Pero en algún momento es posible que realmente necesites intensificar y sancionar a uno de ellos.”

Recomendado

El mes pasado, el subsecretario de Estado de EE.UU., Kurt Campbell, dijo a los periodistas: “Creo que donde estamos principalmente enfocados es en las empresas chinas que han estado involucradas de manera sistemática en apoyar a Rusia. También hemos examinado de cerca a instituciones financieras”.

Agregó que se tomarían medidas “no solo por parte de Estados Unidos, sino también de otros países”.

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., dijo el martes que EE.UU. anunciará un nuevo conjunto de sanciones y controles de exportación dirigidos a Rusia, y seguirá con los esfuerzos de los países del G7 para utilizar el valor de los activos soberanos rusos congelados.

Reporte adicional de James Politi