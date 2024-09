Estados Unidos afirma que Irán envió información de los asociados de Biden desde el hackeo de Trump.

Hackers iraníes distribuyeron información pirateada sobre la campaña electoral de Donald Trump a personas vinculadas a la campaña de Biden, según el FBI y las agencias de inteligencia de EE. UU. o ahora cree que la información tomada de la campaña de Trump se envió en correos electrónicos no solicitados a personas vinculadas a la campaña a finales de junio y principios de julio, antes de que Biden se retirara de la carrera presidencial. en agosto, los funcionarios advirtieron que Irán espera “sembrar la discordia” y socavar la confianza en las instituciones estadounidenses antes de las elecciones de noviembre. Los funcionarios estadounidenses dijeron que Irán había utilizado “ingeniería social y otros esfuerzos” para buscar acceso directo a las campañas demócratas y republicanas, una táctica que dijeron había sido utilizada por Irán y Rusia en otros países de todo el mundo. En un comunicado emitido el miércoles, el FBI dijo que “los actores malintencionados iraníes han continuado sus esfuerzos desde junio para enviar material robado y no público asociado con la campaña del ex presidente Trump a organizaciones de medios de EE. UU.”. Cuando la BBC contactó a la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, dijo que el pirateo es una prueba de que Irán estaba “interfiriendo en las elecciones para ayudar a Kamala Harris y Joe Biden porque saben que el presidente Trump restablecerá sus duras sanciones y se enfrentará a su reinado de terror”. Dijo que Biden y Harris deberían explicar qué sucedió con el material enviado a los asociados de Biden. “¿Qué sabían y cuándo lo supieron?” cuestionó la Sra. Leavitt. Morgan Finkelstein, portavoz de la campaña de Harris-Walz, dijo que la campaña ha cooperado con las autoridades desde que tuvo noticias de los ataques informáticos. “No tenemos conocimiento de que se haya enviado material directamente a la campaña”, agregó la Sra. Finkelstein. “Algunas personas fueron atacadas en sus correos electrónicos personales con lo que parecía ser un intento de spam o phishing”. La Sra. Finkelstein agregó que condena “en los términos más enérgicos” cualquier esfuerzo de interferencia extranjera en las elecciones . La BBC también contactó a la Casa Blanca para obtener comentarios. De renovada escrutinio de la seguridad de Trump, tan solo días después de un segundo aparente intento de asesinato se hizo contra él en su campo de golf en Florida. Hablando con reporteros anteriormente, Trump abordó el intento, diciendo que “solo tengo que llevar mi vida”. “No quieres ser coartado por la gente loca por ahí”, agregó. Después de que un hombre armado hiriera a Trump durante una manifestación el 13 de julio en Butler, Pensilvania, funcionarios de EE. UU. dijeron que una amenaza iraní contra la vida de Trump había provocado medidas de seguridad adicionales. En una manifestación abarrotada en Long Island en Nueva York el miércoles, los partidarios de Trump le dijeron a la BBC que estaban enojados después de enterarse del segundo posible intento después de que las autoridades dijeran que un hombre armado fue encontrado con un rifle en el club de Mar-a-Lago de Trump en Florida mientras el ex presidente estaba jugando al golf. Un partidario en la manifestación, Dina Glazer, dijo que culpaba a los demócratas y su retórica sobre Trump por los incidentes. El ex presidente “necesita más seguridad, lo que no han hecho”, dijo. Otro partidario, Michelle Christ, dijo que temía que Trump estuviera en “constante peligro”. “Algunas personas piensan que su opinión es la más importante”, dijo. “Pero no actúas violentamente en esos pensamientos”, dijo.