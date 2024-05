Estados Republicanos de EE.UU. apoyan a Exxon en disputa de activismo de accionistas Por Reuters

“

Por Isla Binnie

NUEVA YORK (Reuters) – Funcionarios de 19 estados republicanos de EE. UU. instaron a importantes gestores de fondos el jueves a no votar en contra de los directores de ExxonMobil (NYSE:) en una reunión la próxima semana, donde algunos accionistas planean expresar su oposición a una demanda lanzada por la compañía petrolera contra activistas climáticos.

El grupo, que incluye al Jefe de Finanzas de Florida, Jimmy Patronis, y al Tesorero del Estado de Luisiana, John Fleming, dijo en una carta a empresas como BlackRock (NYSE:), Goldman Sachs y JPMorgan que la junta directiva de Exxon “merece nuestro agradecimiento y apoyo… por intentar frenar a los accionistas activistas”.

La búsqueda de Exxon de la demanda contra Arjuna Capital y Follow This por una propuesta de la compañía para impulsar objetivos climáticos más estrictos, incluso después de que los grupos de inversores la retiraran, ha dividido opiniones entre los accionistas y funcionarios estatales.

Un grupo de funcionarios demócratas pidió a algunos de los mismos gestores de activos que votaran en contra de la junta directiva a principios de esta semana, diciendo que la demanda socavaría los derechos de los accionistas. El fondo soberano de Noruega de 1,6 billones de dólares dijo el viernes que votaría en contra de la reelección del director de Exxon, Joseph Hooley.

No todos los firmantes de la carta del jueves tienen control directo sobre las votaciones en empresas donde están invertidas las pensiones estatales, pero tomar una posición marca un cambio con respecto a una batalla previa de accionistas en Exxon, en la que los fondos de pensiones estatales demócratas se aliaron con un fondo de cobertura enfocado en el clima.

No pidieron explícitamente un voto a favor de la junta en la reunión del 29 de mayo.

“Estos activistas han estado inundando las declaraciones de proxy corporativas con propuestas políticamente motivadas veladas como medidas de mitigación de riesgos comerciales”, dijo la carta.

BlackRock no respondió a una solicitud de comentario. Goldman Sachs y JPMorgan se negaron a hacer comentarios. Exxon, Arjuna Capital y Follow This no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentario.

Los funcionarios republicanos particularmente criticaron a Arjuna y Follow This por pedir a Exxon que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero de sus proveedores y usuarios finales, conocido como Alcance 3.

“La única forma en que Exxon puede eliminar las emisiones de Alcance 3 es cerrar sus operaciones, tapar sus pozos, cerrar sus ventanas y despedir a sus empleados”, dijo la carta.

