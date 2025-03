Estados árabes y la ONU condenan bloqueo de ayuda a Gaza por Israel.

Varios estados árabes y la ONU han condenado a Israel por bloquear la entrada de toda la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Egipto y Catar dijeron que la acción israelí del domingo violaba un acuerdo de alto el fuego, mientras que el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, la describió como “alarmante”. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país actuó porque Hamas estaba robando los suministros y usándolos “para financiar su máquina de terror”. También acusó al grupo palestino de rechazar una propuesta de EE. UU. para extender el alto el fuego en Gaza. Un portavoz de Hamas dijo que el bloqueo de Israel era “chantaje barato” y un “golpe de estado” contra el acuerdo de alto el fuego. El acuerdo de alto el fuego puso fin a 15 meses de combates entre Hamas y el ejército israelí, permitiendo la liberación de 33 rehenes israelíes a cambio de unos 1.900 prisioneros y detenidos palestinos. En una declaración el domingo, el ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dijo que “condena enérgicamente” la decisión israelí, describiéndola como “una clara violación del acuerdo de alto el fuego” y “del derecho internacional humanitario”. En Egipto, el ministerio de Relaciones Exteriores acusó a Israel de usar la hambruna como “un arma contra el pueblo palestino”. Tanto Catar como Egipto ayudaron a mediar en el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Mientras tanto, Arabia Saudita expresó su “condena y repudio” al bloqueo de la ayuda israelí, dijo el ministerio de Relaciones Exteriores. Tom Fletcher, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, escribió en un post en X: “El derecho internacional humanitario es claro: Debemos tener acceso para entregar ayuda vital que salve vidas”. Netanyahu dijo que Israel decidió actuar “porque Hamas roba los suministros y evita que la gente de Gaza los obtenga”. “Usa estos suministros para financiar su máquina de terror, que está dirigida directamente a Israel y a nuestros civiles, y esto no podemos aceptarlo”. Hamas ha negado anteriormente robar ayuda humanitaria en Gaza. Netanyahu también dijo que Hamas estaba rechazando aceptar una extensión temporal del alto el fuego propuesto por el enviado del presidente de EE. UU., Donald Trump, Steve Witkoff. La primera fase del alto el fuego entró en vigor el 19 de enero y expiró a medianoche del sábado. Las negociaciones de la fase dos, destinadas a llevar a un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes vivos restantes y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, debían haber comenzado hace semanas, pero apenas han comenzado. Se cree que hay 24 rehenes vivos, con otros 39 presumiblemente muertos. La fase tres está destinada a resultar en la devolución de todos los cuerpos restantes de los rehenes muertos y la reconstrucción de Gaza, lo que se espera que lleve años. Hamas ha dicho anteriormente que no aceptará ninguna extensión de la fase uno sin garantías de los mediadores de que la fase dos eventualmente se lleve a cabo. A medida que la primera fase del acuerdo expiraba el sábado, la oficina de Netanyahu dijo que Israel había aceptado la propuesta de Witkoff para que el alto el fuego continuase durante unas seis semanas durante el mes sagrado musulmán del Ramadán y el período de Pascua judío. Si, al final de este período, las negociaciones llegaran a un callejón sin salida, Israel se reservaría el derecho de volver a la guerra. Witkoff no ha hecho pública su propuesta. Según Israel, comenzaría con la liberación de la mitad de todos los rehenes restantes vivos y muertos. Israel dice que Witkoff propuso la extensión temporal después de convencerse de que se necesitaba más tiempo para tratar de resolver las diferencias entre Israel y Hamas sobre las condiciones para poner fin a la guerra. Las agencias de ayuda confirmaron que ningún camión de ayuda había entrado en Gaza el domingo por la mañana. “La asistencia humanitaria debe seguir fluyendo a Gaza. Es muy esencial. Y estamos llamando a todas las partes a asegurarse de que lleguen a una solución”, dijo Antoine Renard, del Programa Mundial de Alimentos (PMA), a la BBC. Miles de camiones han entrado en la Franja de Gaza cada semana desde que se acordó el alto el fuego a mediados de enero. Las agencias de ayuda han logrado almacenar suministros, lo que significa que no hay peligro inmediato para la población civil. También el domingo, los médicos dijeron que cuatro personas habían muerto en ataques israelíes en Gaza. El ejército israelí dijo que había atacado a personas que estaban plantando un artefacto explosivo en el norte del territorio. Hamas llevó a cabo un ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando otras 251 como rehenes. Israel respondió con una campaña aérea y terrestre en la Franja de Gaza, durante la cual al menos 48.365 personas han sido asesinadas, según el ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas.