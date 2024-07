¿Estaba Sir Keir Starmer demasiado distraído con su luna de miel postelectoral para reaccionar ante la crisis de TI? | Noticias de Política

La luna de miel ha terminado. La falla global en tecnología de la información es la primera crisis de Sir Keir Starmer.

Cuando la magnitud total del desastre quedó clara, el primer ministro estaba a punto de llevar a cabo su último golpe diplomático: recibir al presidente de Ucrania Zelenskyy en una reunión del gabinete.

¿Estaban distraídos el primer ministro y los ministros principales por la presencia del invitado VIP en Downing Street y fueron demasiado lentos para reaccionar? Casi con seguridad. Y para empeorar las cosas, Leeds estaba en llamas después de una noche de disturbios.

Últimas noticias sobre la falla global en tecnología de la información: la firma de seguridad CrowdStrike descarta un ataque cibernético.

A las 8.45 am, el Ministerio del Interior dijo que el gobierno no estaba experimentando problemas de TI. ¿En serio? Eso sonaba a una reacción complaciente y que pronto resultó ser extremadamente engañosa.

El resto de la nación ciertamente estaba sintiendo el impacto, desde la hora del desayuno en adelante. Y de muchas maneras distintas que afectaban la vida diaria.

Ya sea el caos en los aeropuertos causado por cancelaciones de vuelos, trenes cancelados, bancos paralizados o un colapso casi total en el NHS, con citas con el médico y en el hospital y pedidos de recetas detenidos, casi todo el mundo en el Reino Unido y en todo el mundo estaba siendo afectado.

Sin embargo, al principio, parecía haber desorden y confusión en Whitehall sobre qué departamento de gobierno estaba tratando con la crisis. No nosotros, dijo el Departamento de Salud. Hablen con el NHS, dijo el departamento.

No nosotros, dijo la Oficina del Gabinete, era el departamento de ciencias. Luego quedó claro que los pagos de beneficios por el Departamento de Trabajo y Pensiones podrían ser congelados y no pagados.

Antes de las 10 de la mañana, los Demócratas Liberales exigieron una reunión de COBRA, una demanda por la que a menudo se burla al partido. Esta vez, sin embargo, parecía una demanda completamente razonable.

“El público necesita que se les asegure que la interrupción a su viaje o sus citas desesperadamente necesarias con el médico se minimizarán”, dijo la portavoz de la Oficina del Gabinete Christine Jardine MP.

COBRA no es tan atractivo como suena. Significa Sala de Reuniones de Información de la Oficina del Gabinete y es el lugar en Whitehall donde los ministros, a menudo incluyendo al primer ministro, jefes militares, espías, expertos médicos y otros se reúnen en tiempos de guerra, ataques terroristas o, más recientemente, COVID.

Incluso el parlamento no fue exento del caos en TI. “Debido a problemas técnicos, las cajas registradoras en todos los puntos de venta en la finca no están aceptando pagos con tarjeta”, se informó a los diputados y a su personal. “Los clientes pueden pagar en efectivo.”

Qué alivio para todos esos nuevos diputados ansiosos por un bocadillo de beicon subvencionado para el desayuno antes de intentar llamar la atención del Presidente o del Vicepresidente del Parlamento y hacer su discurso inaugural sobre el Discurso de la Corona.

La sensación de que el gobierno fue sorprendido por el caos se reforzó cuando se hizo evidente que no habría una declaración en la Cámara de los Comunes, o incluso una pregunta urgente de la Oposición, sobre la creciente crisis.

Sin embargo, se mencionó durante el primer negocio de la Cámara de los Comunes del día, una declaración del reparador de Sir Keir Starmer, el ministro de la Oficina del Gabinete Pat McFadden, sobre el informe de la investigación de COVID del jueves.

Hablando de “toda la gama de riesgos que enfrentamos”, dijo: “Y nos recordamos de eso esta mañana a medida que llegan informes de una indignación global en TI que afecta a aerolíneas, consultorios médicos de GPs, bancos, organizaciones de medios de comunicación.”

“No es fácil saber qué depara el futuro. No se puede planificar completamente para cada posible riesgo.”

No, pero parece que el gobierno no estaba preparado para esta crisis cibernética. Obviamente, Sir Keir y su equipo solo han estado en el cargo durante dos semanas, así que el gobierno conservador anterior debe llevarse la mayor parte de la culpa.

Pero la política es un oficio duro y todas esas personas cuyas vidas han sido interrumpidas por el caos en los aeropuertos, estaciones de tren, bancos o el NHS serán implacables y probablemente culparán al gobierno actual.

El Sr. McFadden dijo a los diputados: “Lideraré una revisión de nuestra resiliencia nacional contra la gama de riesgos que enfrenta el Reino Unido. Presidiré un comité específico del gabinete sobre la resiliencia para supervisar ese trabajo.”

¡Qué Yes, Minister tan propio! Uno puede imaginar al mandarín de Whitehall, Sir Humphrey Appleby, aconsejando al incompetente ministro del gabinete, Jim Hacker, cómo lidiar con una crisis: “¡Establezca un comité, ministro!”

Más tarde, el Sr. McFadden dijo: “Estoy en estrecho contacto con los equipos que coordinan nuestra respuesta a través del sistema de respuesta de COBRA.” ¡Ah, COBRA! ¡Por fin!

Bueno, no del todo. Se descubrió que las reuniones de COBRA simplemente habían sido asistidas por funcionarios y otros funcionarios, no ministros. Eso no satisfará a los molestos Demócratas Liberales amantes de COBRA.

El ministro de ciencias, Peter Kyle, luego afirmó: “Los departamentos gubernamentales están trabajando perfectamente juntos para comprender la naturaleza de los ultrajes de hoy y responder de manera adecuada y rápida.

Confirmando que se había llevado a cabo una reunión de COBRA con funcionarios, pero no ministros, el Número 10 dijo que el primer ministro no podía presidir la reunión debido a sus conversaciones con el presidente Zelenskyy y luego la reunión del gabinete.

Lo cual es bastante comprensible. Pero parece que la visita de Zelenskyy, monumental e histórica como era, distrajo al Número 10 de la creciente crisis cibernética. El momento fue desafortunado y de mala suerte para el primer ministro.

Hasta ahora, Sir Keir ha sido un primer ministro extremadamente afortunado. La desastrosa decisión de Rishi Sunak de celebrar las elecciones el 4 de julio le dio a Sir Keir la oportunidad de tener un gran impacto en su primera quincena como primer ministro.

Imagen:

Ministro de la Oficina del Gabinete Pat McFadden. Foto: PA

Una cumbre de la OTAN de alto perfil en Washington, seguida de la gran reunión europea, la Comunidad Política Europea, en el glorioso Blenheim lo impulsó en cuestión de días al frente del escenario mundial.

No es de sorprender que sus índices de aprobación personal hayan subido en el poco tiempo que lleva como primer ministro. Pero su buena suerte hasta ahora ha sido interrumpida bruscamente por la crisis en TI.

Harold Macmillan declaró famosamente que el mayor desafío para un estadista eran “los eventos, querido muchacho, los eventos” y Margaret Thatcher – igualmente famosa- dijo en política “lo inesperado siempre sucede”.

Cuando lleve un poco más de tiempo como primer ministro, Sir Keir esperará estar mejor preparado para una crisis inesperada la próxima vez.