¿Está Warren Buffett realmente huyendo de las acciones? Estas 18 palabras del multimillonario ofrecen una respuesta notablemente clara.

El mercado alcista ha subido en las últimas semanas, sumándose a dos años de ganancias de dos dígitos para el S&P 500. Alentados por un entorno de tasas de interés más bajas y el desempeño de las acciones de crecimiento, los inversores se han volcado a las acciones y han elegido jugadores en industrias de alto potencial como la inteligencia artificial (IA) y la tecnología en general.

A pesar de que esto es positivo, los inversores todavía se preocupan por lo que pueda suceder a continuación, especialmente porque las ganancias han dejado al S&P 500 operando a valoraciones récord. El impulso podría disminuir o incluso detenerse en algún momento, lo que llevaría a pérdidas. En estos tiempos, cuando los inversores se preguntan qué puede suceder a continuación, a menudo recurren a un experto para obtener consejo. Y el más grande podría ser Warren Buffett, quien, como presidente, llevó a Berkshire Hathaway a una ganancia anual compuesta de casi el 20% en 59 años. Eso supera en gran medida el rendimiento del S&P 500, que es del 10%.

Las acciones recientes de Buffett podrían interpretarse como una advertencia para Wall Street. Ha sido un vendedor neto de acciones trimestre tras trimestre y, en el período más reciente, cerró posiciones en dos fondos cotizados en bolsa (ETF) que siguen el rendimiento del S&P 500: el SPDR S&P 500 ETF Trust y el Vanguard S&P 500 ETF.

Esto podría considerarse como una gran apuesta contra el mercado. Pero para obtener una respuesta clara sobre si Buffett está huyendo de las acciones, y qué planea hacer en el futuro, es importante considerar 18 palabras que escribió en su última carta a los accionistas. Echemos un vistazo.

Primero, consideremos algunos de los movimientos más recientes de Buffett y su equipo, movimientos que podrían sugerir que está huyendo de las acciones. En una carta a los accionistas escrita el año pasado, el multimillonario ya había señalado el comportamiento “tipo casino” que se había vuelto cada vez más presente en el mercado.

Mientras tanto, Buffett sorprendió a los inversores al reducir sus posiciones en acciones que consideraba favoritas: Apple y Bank of America. Aunque Apple sigue siendo la mayor posición de Berkshire Hathaway, redujo la participación en un 67% el año pasado y redujo Bank of America en un 34%.

Además, Berkshire Hathaway ha sido un vendedor neto de acciones durante nueve trimestres seguidos. La compañía dijo en su informe anual que gastó $9.2 mil millones para adquirir acciones en 2024 y recibió más de $143 mil millones de la venta de acciones. Como resultado de estos movimientos, el nivel de efectivo de Berkshire Hathaway ha alcanzado un récord de más de $334 mil millones.

El valor de las tenencias de acciones al final del año era de aproximadamente $267 mil millones. Por lo tanto, no es sorprendente que algunos observadores de Buffett se pregunten si el principal inversor está dando la espalda a las acciones. Ahora, veamos las 18 palabras de la carta a los accionistas de Buffett en 2024, publicada el 22 de febrero, que aclaran la situación.

“Los accionistas de Berkshire pueden estar seguros de que siempre invertiremos una gran mayoría de su dinero en acciones,” escribió Buffett. “Berkshire nunca preferirá la propiedad de activos equivalentes al efectivo sobre la propiedad de buenos negocios.” Buffett continuó diciendo que se ha basado en sólidos negocios estadounidenses para su éxito y continuará por ese camino.

Este mensaje no refleja un deseo de alejarse del mercado de valores. Más bien, refuerza las declaraciones anteriores de Buffett sobre su creencia de que las buenas empresas estadounidenses impulsarán el mercado al alza a largo plazo.

Buffett no dijo por qué vendió ciertas acciones el año pasado o por qué fue más vendedor que comprador. Pero considerando el enfoque del multimillonario en el valor, esperaría que asegure algunas ganancias en algún momento durante un mercado alcista y se abstenga de comprar acciones cuando el mercado esté en uno de sus niveles más caros. El índice de precio-ganancias ajustado cíclicamente de Shiller del S&P 500, una medida de valoración que analiza los precios de las acciones y las ganancias con el tiempo, recientemente superó los 37, lo que solo ha ocurrido dos veces desde el lanzamiento del índice como un índice de 500 empresas a fines de la década de 1950.

S&P 500 Shiller CAPE Ratio data by YCharts. CAPE Ratio = índice precio-ganancias ajustado cíclicamente.

Entonces, ¿qué significa todo esto para ti como inversor? Buffett no está huyendo de las acciones ni aconsejando a otros inversores que lo hagan. En cambio, parece que el Oráculo de Omaha, como a menudo se le llama, puede estar actuando como lo ha hecho a lo largo de su exitosa carrera como inversor: está siendo cauteloso en un momento en que las valoraciones son altas, comprando selectivamente cuando ve una acción de calidad a un precio razonable y reservando efectivo para invertir a medida que surjan nuevas oportunidades de compra.

Esta es una estrategia inteligente que todos podemos seguir, y al igual que Buffett, puede ayudarnos a obtener una gran victoria en inversión a largo plazo.

