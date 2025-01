‘Esta vez no habrá chispa extranjera’: Broma de ‘shararat’ del PM Modi hacia la oposición antes de la sesión presupuestaria de 2025 | Noticias de la India

NUEVA DELHI: El primer ministro Narendra Modi tomó una broma contra la oposición diciendo que era la primera vez desde 2014, que no hubo ningún intento de provocar “interferencia extranjera” antes de una sesión de presupuesto.

“Esta es quizás la primera sesión del Parlamento desde 2014, en la que no ha surgido ninguna chispa extranjera un día o dos antes, no se ha intentado encender un fuego desde el extranjero”, dijo en su discurso antes de la sesión de presupuesto de la Unión en el Parlamento.

“He estado observando desde 2014 que antes de cada sesión, la gente está lista para crear problemas y aquí no falta gente para apoyarlos. Esta es la primera sesión que veo después de 10 años en la que no se encendió ninguna chispa desde ningún rincón extranjero”, agregó.

El Partido Bharatiya Janata ha atacado constantemente al Congreso, alegando un vínculo con el multimillonario estadounidense George Soros, y promoviendo propaganda antinacional en el Parlamento.

‘Nunca habla de los problemas del pueblo’: Reacción de la oposición

Los líderes de la oposición reaccionaron a la observación del primer ministro Modi con la diputada de Wayanad y líder del Congreso Priyanka Gandhi Vadra acusándolo de ignorar “los problemas del pueblo”.

“Él (refiriéndose al primer ministro Modi) siempre hace esto. Nunca habla sobre los problemas del pueblo, no los aborda”, dijo.

El diputado del Congreso Karti Chidambaram calificó de “sorprendente” el comentario de “interferencia extranjera” del primer ministro Modi y dijo: “Es sorprendente que el primer ministro haya dicho que ha habido interferencia extranjera en los últimos 10 años bajo su supervisión. Es obligación para él exponer esa interferencia extranjera y utilizar todos los órganos del estado y todos los foros que tiene internacionalmente para exponerlos y perseguirlos legalmente”.

PM Modi traza un plan para el Presupuesto

El primer ministro Modi, en su discurso, delineó la agenda para el presupuesto de la Unión 2025 con un enfoque especial en ‘Viksit Bharat’.

“En esta sesión de presupuesto, todos los diputados contribuirán hacia el fortalecimiento de India desarrollada. Esta es una excelente oportunidad especialmente para los jóvenes diputados. Porque mientras más conciencia y participación aumenten en la Cámara, más frutos de una India desarrollada verán ante sus ojos. Por lo tanto, esta es una oportunidad valiosa para los jóvenes diputados,” dijo.

Destacando la estrategia económica de “innovación, inclusión e inversión”, dijo, “Durante esta sesión, al igual que en el pasado, se discutirán muchos proyectos de ley significativos en la Cámara. Después de una deliberación minuciosa, estos proyectos de ley se promulgarán en ley para fortalecer la nación.”

Además, dijo que se tomarían decisiones con respecto al desarrollo de las mujeres, asegurando “una vida respetable y derechos iguales sin discriminación de casta y credo”.

“Se tomarán muchas decisiones importantes en esta sesión, especialmente para restablecer el orgullo del poder de las mujeres, para asegurar que cada mujer tenga una vida respetable y derechos iguales sin discriminación de casta y credo”, afirmó.

La ministra de Finanzas Nirmala Sitharaman presentará el presupuesto de la Unión 2025 en febrero. La primera parte de la sesión de presupuesto parlamentario, que comenzó el viernes, continuará hasta el 13 de febrero y las dos Cámaras se reunirán nuevamente el 10 de marzo después del receso, con la sesión concluyendo el 4 de abril.