Esta será la primera empresa de $5 trillones de Wall Street – y no es Nvidia.

El cambio es quizás la única certeza en Wall Street. Debido a factores como la innovación, la competencia, fusiones y adquisiciones, quiebras y sentencias legales, las piezas del rompecabezas que componen las mayores empresas públicas cotizadas en bolsa están constantemente en flujo.

Cuando llegó a su fin el año 2004, ExxonMobil era la empresa públicamente cotizada más grande en el S&P 500, con Citigroup y General Electric también entre las 10 primeras. Hoy en día, Microsoft (NASDAQ: MSFT) es el único miembro de las 10 principales empresas del final de 2004 que aún está entre las empresas públicamente cotizadas más grandes de América.

Imagen fuente: Getty Images.

Desde mediados de 2023, hemos sido testigos de cómo Apple (NASDAQ: AAPL), Microsoft y el coloso de semiconductores Nvidia (NASDAQ: NVDA) han superado todos el hito de valoración de $3 billones. Aunque Nvidia parecería ser la apuesta más segura para alcanzar el nivel psicológicamente importante de $5 billones debido al auge de la inteligencia artificial (IA), un candidato oscuro puede tener el camino más claro para convertirse en la primera empresa de $5 billones en Wall Street.

Por un lado, no se puede negar que Nvidia ha disfrutado de una expansión operativa perfecta. Las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) Hopper (H100) de la compañía y los sucesores Blackwell han sido las opciones preferidas para empresas que desean ejecutar soluciones de IA generativas y entrenar grandes modelos de lenguaje en sus centros de datos de alto cómputo.

Con una demanda de GPU abrumadora en comparación con la oferta, Nvidia ha logrado cobrar entre $30,000 y $40,000 por su chip Hopper, lo que es hasta cuatro veces más de lo que Advanced Micro Devices ha cobrado a los clientes por su GPU Instinct MI300X. Tener un poder de fijación de precios fuera de este mundo ayudó a llevar el margen bruto de Nvidia hasta un máximo del 78.4% el año pasado.

Si bien las perspectivas a largo plazo para la IA siguen siendo alentadoras y esta tecnología tiene aplicaciones del mundo real en la mayoría de las industrias en todo el mundo, es probable que las posibilidades de Nvidia de convertirse en la primera empresa de $5 billones en Wall Street se vean obstaculizadas por la historia.

Hace aproximadamente tres décadas, internet comenzó a popularizarse y ofreció a las empresas una nueva forma de conectarse con clientes potenciales. Aunque internet eventualmente alteró la trayectoria de crecimiento de las empresas estadounidenses de manera positiva, pasaron años antes de que las empresas realmente entendieran cómo aprovechar estos nuevos canales de ventas y marketing.

Incluyendo internet, cada tecnología o innovación revolucionaria en los últimos 30 años ha atravesado una etapa temprana de burbuja. En términos más simples, los inversores han sobreestimado consistentemente qué tan rápido una nueva tecnología/innovación sería adoptada o ganaría una utilidad generalizada. Con la mayoría de las empresas sin planes claros sobre cómo maximizar el retorno de sus inversiones en IA, se establece que la inteligencia artificial sea la siguiente en una larga serie de burbujas.

Historia Continua

Dado que ninguna empresa se ha beneficiado más directamente de la revolución de la IA que Nvidia, la expectativa lógica es que sus acciones serían las más afectadas. El precedente histórico hace que sea poco probable que Nvidia ascienda primero a una valoración de $5 billones.

Imagen fuente: Amazon.

Si la historia se repitiera y la burbuja de la IA estallara, también sería mala noticia para Microsoft, que ha estado invirtiendo fuertemente en un futuro impulsado por la inteligencia artificial. Aunque el flujo de efectivo operativo de Microsoft no depende de manera abrumadora de la IA como Nvidia, ser el primero en alcanzar una valoración de $5 billones sería un desafío.

Lo mismo se puede decir de la otra empresa pública de $3 billones en Wall Street, Apple. Aunque el segmento de Servicios de Apple sigue creciendo a un ritmo de dos dígitos, las ventas de dispositivos físicos, incluido el iPhone, se han estancado durante dos años. Las acciones de Apple ya se están negociando a una de sus cotizaciones más caras en una década, lo que deja poco margen para que su valoración aumente en otros $1.4 billones.

El componente de los “Siete Magníficos” que parece tener el camino más claro hacia una capitalización de mercado de $5 billones es el gigante del comercio electrónico Amazon (NASDAQ: AMZN).

Cuando la mayoría de los consumidores e inversores escuchan el nombre de Amazon, piensan en su dominante mercado en línea. En febrero pasado, eMarketer estimó que Amazon representaría poco más del 40% de las ventas minoristas en línea en EE. UU. en 2024. Si bien esta plataforma minorista en línea ha sido la cara de Amazon durante casi tres décadas, el comercio electrónico juega un papel mínimo en cuanto a la generación de flujo de efectivo y ganancias operativas.

La mayor parte del potencial de crecimiento de Amazon (específicamente el crecimiento en el flujo de efectivo) proviene de sus segmentos operativos auxiliares, siendo Amazon Web Services (AWS) el líder.

Según datos de la firma de análisis de tecnología Canalys, AWS es la plataforma de servicios de infraestructura en la nube líder en el mundo, con una participación estimada del 33% del gasto total en la nube durante el tercer trimestre de 2024. Para contextualizar, la participación de Amazon entre los proveedores de servicios en la nube es superior a la de Azure de Microsoft y Google Cloud de Alphabet, combinados, y estos son los números 2 y 3 en gasto global en servicios en la nube.

Aunque la IA ha desempeñado un papel en el crecimiento de AWS, el gasto empresarial en servicios en la nube crecía a un ritmo constante de dos dígitos mucho antes de que la IA se convirtiera en lo más caliente desde el pan rebanado en Wall Street. Con el gasto empresarial en servicios en la nube aún en sus etapas relativamente tempranas de expansión, Amazon puede esperar márgenes sustancialmente más altos de este segmento para impulsar significativamente su flujo de efectivo.

Más allá de AWS, los servicios de publicidad y los servicios de suscripción de Amazon (por ejemplo, Prime) también están creciendo respectivamente a dos dígitos. La incursión de Amazon en eventos deportivos exclusivos (juegos de la NFL de los jueves por la noche y paquetes de transmisión de la NBA) debería mejorar la demanda de publicidad, así como respaldar su poder de fijación de precios por suscripción.

El punto clave es que, a diferencia de Microsoft y Nvidia, Amazon no se vería lastrada por la explosión de la burbuja de la IA gracias a su abundancia de otros catalizadores.

Por último, Amazon sigue siendo históricamente barato. A lo largo de la década de 2010, los inversores pagaron de buena gana entre 23 y 37 veces el flujo de efectivo de fin de año para poseer acciones de la compañía. Pero al cierre de la bolsa el 10 de enero, las acciones de Amazon se valoran solo a 13.5 veces el flujo de efectivo consensuado para 2026. Si Amazon alcanzara el múltiplo medio al flujo de efectivo de fin de año por el que cotizó constantemente desde 2010 hasta 2019, se convertiría en la primera empresa de $5 billones en Wall Street.

Citigroup es un socio publicitario de Motley Fool Money. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Sean Williams tiene posiciones en Alphabet y Amazon. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda GE Aerospace y recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2026 a $395 en Microsoft y cortas llamadas de enero de 2026 a $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Predicción: Esta será la primera empresa de $5 billones en Wall Street, y no es Nvidia fue publicado originalmente por The Motley Fool