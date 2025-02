Esta querida marca de consumo – Ha subido un 62,500% desde su OPV – Será la primera acción prominente con división de acciones del 2025

Desde que los principales índices bursátiles de Wall Street encontraron sus respectivos mínimos en octubre de 2022, han sido prácticamente imparables. Desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el cierre del 7 de febrero de 2025, el eterno Dow Jones Industrial Average, el amplio S&P 500 y el Nasdaq Composite impulsado por acciones de crecimiento han aumentado respectivamente un 36%, un 56% y un 79%.

No hay duda de que la inteligencia artificial (IA) ha desempeñado un gran papel en este rendimiento superior. Cualquier tecnología revolucionaria que pueda abordar un mercado accesible de 15.7 billones de dólares para finales de la década está destinada a llamar la atención.

Pero este no es el único catalizador responsable de elevar el mercado de valores a nuevas alturas.

Entre la confluencia de factores que también han ayudado a elevar las valoraciones de las acciones, como la disminución de la tasa de inflación predominante y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se encuentra la euforia de los inversores en torno a los splits de acciones.

Un split de acciones es un evento que permite a una empresa cotizada ajustar su precio por acción y el número de acciones en circulación del mismo modo. Ten en cuenta que estos cambios son puramente cosmeticos y no alteran la capitalización de mercado de una empresa pública ni afectan su rendimiento operativo subyacente.

Aunque los splits de acciones vienen en dos variedades, los inversores prefieren uno mucho más que el otro. Los splits inversos, que están diseñados para aumentar el precio por acción de una empresa, son los menos deseables de los dos. Este tipo de split generalmente lo realizan empresas en dificultades que intentan evitar la exclusión de una bolsa de valores importante.

Por otro lado, los inversores suelen acudir a las empresas que completan splits de acciones hacia adelante. Este tipo de split reduce el precio nominal de las acciones de una empresa, lo que resulta útil para los inversores minoristas que no pueden comprar acciones fraccionarias a través de sus corredores.

Más importante aún, las empresas que llevan a cabo splits hacia adelante suelen superar y superar a sus competidores. Según un estudio de Bank of America Global Research, las empresas que realizan splits hacia adelante superan fácilmente al índice de referencia S&P 500 en los 12 meses siguientes al anuncio de su split inicial.

En otras palabras, los splits de acciones hacia adelante actúan como un faro para alertar a los inversores sobre empresas probadas que, estadística e históricamente, están preparadas para superar.

El año pasado, más de una docena de empresas destacadas completaron un split de acciones, solo uno de los cuales fue del tipo inverso. Aunque se han realizado algunos splits hacia adelante desde que comenzó 2025, ninguno ha sido de empresas de alto perfil.

Pero hay una empresa excepcionalmente conocida, que ha experimentado una ganancia del 62,500% desde su oferta pública inicial (OPI), sin incluir dividendos, que podría convertirse en la primera acción destacada con un split de 2025.

Descifrar qué empresas de renombre dividirán sus acciones a continuación implica más que simplemente localizar acciones con el precio por acción nominal más alto.

Por ejemplo, algunas empresas con un precio por acción excepcionalmente alto no han mostrado ningún deseo de realizar un split, como Berkshire Hathaway de Warren Buffett y el constructor de viviendas NVR.

Además, los splits de acciones hacia adelante se realizan para facilitar a los inversores minoristas y/o empleados la compra de acciones enteras. Si una acción tiene un alto grado de propiedad institucional, el incentivo para realizar un split puede no ser tan fuerte. Por ejemplo, aunque el precio por acción del gigante de repuestos para automóviles AutoZone ha superado los $3,420, solo el 7.5% de sus acciones en circulación son propiedad de inversores minoristas. Es una historia algo similar para el servicio de streaming Netflix, que tiene una propiedad minorista no institucional del 18%. Sin un seguimiento minorista significativo, las empresas pueden retrasar la realización de un split hacia adelante.

La única acción de marca que cumple con el requisito de tener una buena cantidad de propiedad no institucional y un precio por acción nominal excepcionalmente alto es el club mayorista Costco Wholesale (NASDAQ: COST). Más del 36% de las acciones de Costco son propiedad de inversores minoristas.

Aunque Costco ha realizado tres splits desde que salió a bolsa en 1985, ninguno ha ocurrido desde un split hacia adelante de 2 por 1 en enero de 2000. ¡Al cierre del 7 de febrero, una sola acción costará a los inversores casi $1,044!

Una de las principales razones por las que Costco ha tenido una ganancia del 62,500% desde su OPI (sin incluir dividendos) es su tamaño. Esta es una empresa con bolsillos profundos que no tiene miedo de comprar artículos a granel. Comprar a granel por lo general reduce el costo por unidad por artículo, lo que se traduce en precios más bajos para sus socios. El equipo directivo de Costco aprendió hace mucho tiempo que la forma más fácil de atraer y retener a los compradores es superar a las tiendas de barrio y a las cadenas nacionales de supermercados en precio.

El éxito de Costco también es una función de su modelo de membresía. Dado que los márgenes en comestibles son muy estrechos, la cuota anual de $65 y $130 que cobra Costco a los miembros por comprar en sus tiendas impulsa sus resultados financieros y proporciona un sólido colchón de margen.

Para reforzar este punto, las personas que pagan $65 o $130 anuales por una membresía probablemente realicen sus mayores compras en Costco. Es la naturaleza humana querer sacar el máximo provecho de la tarifa anual de membresía.

Pero quizás el mayor beneficio de un split de acciones para Costco es que podría ayudar a enmascarar la valoración históricamente cara de la empresa. Su acción está cotizando a 57 veces las ganancias por acción previstas para 2025, con un crecimiento de ventas proyectado del 7%. Para contextualizar, esto es más del doble del ratio precio/ganancias (P/E) consensuado del S&P 500 de referencia en 2025, y representa un 50% de prima sobre el múltiplo P/E promedio de Costco en los últimos cinco años.

Teniendo en cuenta que las acciones con splits han tenido históricamente un rendimiento superior en los 12 meses siguientes al anuncio de su split, un split puede ayudar a los inversores a pasar por alto la cara valoración de Costco en un mercado de acciones ya caro.

El escenario está listo para que Costco Wholesale se convierta en la primera acción destacada con un split de acciones de 2025 en Wall Street.

Bank of America es un socio publicitario de Motley Fool Money. Sean Williams tiene posiciones en Bank of America. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Bank of America, Berkshire Hathaway, Costco Wholesale, NVR y Netflix. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

