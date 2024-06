Esta Oferta de Transmisión de Pavo Real Ofrece 1 Año de Acceso por $19.99

Transmite los Juegos Olímpicos de 2024 y el Sunday Night Football en Peacock, con un año de acceso por $19.99 con cupón.

Desde originales exclusivos hasta una gran cantidad de programación deportiva, el servicio de streaming Peacock ofrece un valor considerable. Y por tiempo limitado, puedes asegurar un año del servicio con anuncios por solo $19.99 con el código promocional STREAMTHEDEAL.

La oferta está disponible para nuevos usuarios de Peacock y suscriptores anteriores de Peacock Premium y Premium Plus con una suscripción vencida. Después de que termine la oferta, el plan se renueva automáticamente a precio completo más impuestos hasta que decidas cancelar. Puedes cancelar en cualquier momento.

Normalmente, el precio de un año es de $59.99, pero este descuento de Peacock te ahorra $40, convirtiéndolo en una de las mejores ofertas de streaming disponibles. La promoción está programada para finalizar el 30 de junio de 2024, pero Peacock se reserva el derecho de finalizar la oferta antes.

Paramount Plus también está ofreciendo un descuento del 50% en el plan anual de Paramount Plus con Showtime, reduciendo el costo a $60. Con las ofertas de Peacock y Paramount Plus, podrás disfrutar de contenido fresco en tu iPhone, iPad o Apple TV durante todo el verano.