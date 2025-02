Esta nueva plataforma social está lista para acabar con el scroll interminable y derribar a Facebook y TikTok.

“

No hay escasez de plataformas de redes sociales en estos días, y es justo decir que todas han jugado un papel en mantenemos pegados a nuestras pantallas. Pero ahora, una de las compañías que contribuyó a esa tendencia quiere cambiar la forma en que nos relacionamos en línea.

BuzzFeed se está preparando para lanzar una nueva plataforma social con un enfoque en diversión, creatividad y positividad. Según el cofundador y CEO Jonah Peretti, el objetivo es alejarse de los algoritmos adictivos impulsados por inteligencia artificial que dominan las redes sociales hoy en día. En lugar de mantener a los usuarios desplazándose continuamente, la plataforma de BuzzFeed tiene como objetivo utilizar la IA de una manera que realmente brinde a las personas más control sobre su experiencia en línea.

Durante años, las principales plataformas sociales han abandonado su responsabilidad hacia el contenido y la cultura, en cambio, entregan el control a algoritmos de aprendizaje profundo que optimizan para una sola cosa: el compromiso a toda costa. El resultado es un mundo digital dominado por lo que yo llamo SNARF: contenido que prospera en Stakes (apuestas), Novelty (novedad), Anger (enojo), Retention (retención) y Fear (miedo).

– Jonah Peretti, fundador y CEO de BuzzFeed, febrero de 2025

Entonces, la nueva plataforma de BuzzFeed tiene como objetivo ser un escape del interminable doomscrolling impulsado por algoritmos con el que todos estamos demasiado familiarizados. En lugar de feeds curados por IA, promete contenido extravagante, extraño y genuinamente alegre diseñado para devolver la diversión a internet. La idea es mostrar lo mejor de la web a través de la curación humana, ofreciendo una alternativa al ruido generado por IA que inunda la mayoría de las plataformas de redes sociales.

Además, Peretti destaca por qué la compañía se está adentrando en el espacio de las redes sociales. Señala cómo plataformas como TikTok, Instagram y Facebook dependen en gran medida de algoritmos de IA que priorizan el compromiso sobre todo lo demás. En lugar de un juicio humano real, estas plataformas permiten que la IA impulse el tipo de contenido que desencadena reacciones compulsivas.

Básicamente critica cómo los creadores exageran todo para hacer que parezca urgente y trascendental, actúan como si su contenido fuera innovador y provocan enojo solo para aumentar la participación. Y honestamente, creo que no está equivocado, y es exactamente por eso que muchas personas, yo incluido, encuentran las redes sociales tradicionales agotadoras y, francamente, no valen la pena. Sin embargo, se puede argumentar que BuzzFeed no es exactamente inocente de usar las mismas tácticas tampoco.

Pero ahora, la compañía, que también es propietaria de HuffPost y Tasty, quiere adoptar un enfoque diferente. Las inscripciones anticipadas para la red social de BuzzFeed ya están abiertas en su sitio web. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo: ¿Esta plataforma realmente ofrecerá algo diferente a Facebook o TikTok? Y, lo que es más importante, ¿realmente “arreglará” internet? Tendremos que esperar para ver.

“