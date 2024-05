¿Está Nigeria en el camino correcto después de un año de Tinubu?

A los nigerianos les encanta su fútbol, pero ya no es el tema principal de conversación para muchos.

En el primer aniversario de la presidencia de Bola Tinubu, Abubakar Sheka, que vende pan en las calles de la ciudad norteña de Kano, dice que el enfoque principal de sus clientes ahora está en lo que pueden permitirse comprar.

“La charla sobre fútbol es solo dulce cuando el estómago está lleno, pero en este momento muchos nigerianos tienen dificultades para alimentarse, lo que hace que la gente siempre hable de la economía cuando se encuentran”, dice el hombre de 36 años a la BBC sobre el ruido del tráfico matutino.

También ha notado que menos personas compran pan, ya que el precio se ha más que duplicado desde mayo pasado, reflejando el aumento en el costo de la harina, lo que priva a muchas familias de uno de los productos básicos del país.

La inflación, junto con la caída del valor de la moneda, el naira, ha sido el tema principal para muchos de los últimos 12 meses.

Aunque Nigeria ha sido golpeada por los mismos duros vientos económicos que gran parte del resto del mundo, parte de lo que ha sucedido es un resultado directo de las políticas del presidente Tinubu, que asumió el cargo hace exactamente un año.

El nuevo presidente, de 71 años en ese momento, había ganado unas elecciones disputadas con el 37% de los votos, un resultado que luego fue impugnado en los tribunales. Su tarea era unir al país.

También enfrentó una situación financiera desafiante, junto con preocupaciones sobre secuestros y corrupción.

El presidente Bola Tinubu anunció el fin de la subvención de combustible el día de su investidura.

Entre la pompa y los altos sentimientos el día de la inauguración, el presidente soltó un anuncio importante.

“La subvención al combustible se ha ido”, les dijo a los nigerianos sin fijar un plazo para cuándo se implementaría la política o cualquier medida que pudiera amortiguar el inevitable golpe.

La antigua subvención que había existido durante décadas costaba a la nación sumas enormes de dinero que el Sr. Tinubu argumentó que serían mejor gastadas en otro lugar.

“Había una cola de combustible en toda Nigeria a las 11:00, una hora después de que comenzara el discurso de investidura del presidente Bola Tinubu”, dice un analista de asuntos públicos, Hashim Abubakar.

“Enseguida, ese comentario hizo que los precios del combustible y otros productos se dispararan”.

La inflación anual ya estaba en su nivel más alto en 18 años, con un 22%, y, en parte como resultado de la eliminación de la subvención al combustible, ha subido a casi un 34%. Los salarios no han seguido el ritmo.

El gobierno también ha puesto fin a la política de vincular el valor del naira al dólar estadounidense, permitiendo que se deprecie drásticamente. Mientras que 10,000 nairas habrían podido comprar $22 en mayo pasado, ahora solo comprarán $6.80.

Esto ha encarecido todo lo que se importa.

Y todo esto ha empujado a más personas a la pobreza.

Abubakar Ameer reparte comida a los necesitados en Kano. Dice que, durante el último año, el número de personas que vienen a pedir ayuda se ha más que duplicado.

“Tuvimos que reducir la ración que normalmente damos a otros para que todos puedan comer algo”, le dice a la BBC.

El gobierno ha entregado transferencias de efectivo por un total de $54 (£42) durante tres meses a las familias más pobres, pero esto no ha ayudado a todos.

Los ministros de Tinubu son conscientes de las dificultades que muchos están experimentando ahora.

La semana pasada, el Ministro de Planificación Económica Atiku Bagudu pidió disculpas “por los dolores que [las políticas] puedan ocasionar”, pero añadió que “son necesarias”.

Caracterizó las medidas como parte de una reestructuración económica que resultaría en estabilidad a largo plazo.

Se argumenta que la enorme y costosa subvención al combustible y el sobrevaluado naira dañaban la economía.

“Esta administración ha implementado reformas económicas significativas destinadas a estabilizar nuestra economía y fomentar un crecimiento sostenible”, dijo un funcionario de la administración de Tinubu al presentar el informe de progreso de un año del gobierno.

Los miembros de los sindicatos han estado protestando por el alto costo de vida.

Las reformas también tenían como objetivo aumentar la confianza de los inversores extranjeros. La cantidad de dinero invertido en el país alcanzó su punto máximo hace poco más de una década y ha sido relativamente baja desde entonces.

“Creo que las cosas están empezando a mejorar en términos de inversión extranjera en el país gracias a las políticas económicas del gobierno”, dice Victor Aluyi, vicepresidente senior de la firma financiera Sankore.

“Las mejoras no son masivas, pero siguen habiendo mejoras en comparación con cuando las cosas estaban realmente mal en los últimos años”.

Uno de los otros grandes desafíos que enfrentó el presidente en su primer año en el poder fue la seguridad, con ataques violentos y secuestros asolando partes del país bajo su predecesor.

Cuando se trata de secuestros, el noroeste del país fue particularmente golpeado. Pero desde un pico a principios del año pasado hasta marzo, el número de incidentes de secuestros ha disminuido en la región, según Acled, que monitorea los conflictos y la violencia.

Sin embargo, dos secuestros masivos de alto perfil en marzo y otro la semana pasada en diferentes partes del país han demostrado que se necesita hacer más para garantizar la seguridad de las personas.

El gobierno ha defendido su historial.

El Ministro de Defensa, Mohammed Badaru, dijo recientemente que las fuerzas de seguridad habían matado a más de 9,300 “bandidos” e insurgentes, mientras que 7,000 habían sido arrestados en el último año.

Con respecto a la lucha contra la corrupción, el presidente ha recibido algo de elogio.

“Hasta ahora, la administración dirigida por Tinubu no ha guardado silencio sobre el tema y ha mostrado la voluntad política de enfrentar al monstruo de múltiples cabezas”, dice Kola Adeyemi, presidente de la ONG Conciencia Anticorrupción.

La suspensión en enero de la Ministra de Asuntos Humanitarios, Betta Edu, por el presunto desvío de dinero público fue vista como un movimiento audaz. Se está llevando a cabo una investigación y la ministra ha negado cualquier irregularidad.

Un antiguo alto funcionario de la Comisión Económica y Financiera, que habló con la BBC bajo condición de anonimato, dice que el presidente necesita hacer más a pesar de los buenos signos iniciales.

“La corrupción ha sido un gran problema durante décadas, por lo que sería injusto juzgarlo en función de un año en el cargo – se necesita hacer mucho para erradicarla”.

En todas las áreas de política, la administración insistirá en que se necesita más tiempo para que la gente sienta los beneficios de sus políticas.

Pero para el vendedor de pan, el Sr. Sheka, el tiempo se está acabando.

“Si las cosas no mejoran económicamente, entonces tendré que conseguir algo más junto con esto para ganar más dinero o abandonar por completo la venta de pan y buscar algo más que hacer, ya que hay necesidades que atender”.