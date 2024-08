Esta loca venta de iPad mini oficialmente cerrará tus compras de regreso a clases.

Buscas una tablet ligera para la vuelta a clases, un lector portátil para la playa, o simplemente un gran dispositivo para juegos y películas? En ese caso, la oferta de hoy no tiene competencia: Amazon está vendiendo el iPad mini con 64GB de almacenamiento en todos los colores por $380 o el modelo de 256GB por $530, un ahorro de $119 y el precio más bajo que hemos visto hasta ahora.

Apple está trabajando en un nuevo iPad mini, pero no se espera que sea muy diferente aparte de un procesador más rápido. La única posible desventaja es que Apple Intelligence no está soportado en este mini. Sin embargo, no estamos seguros de si el próximo iPad mini tendrá los necesarios 8GB de RAM para ejecutar Apple Intelligence—el modelo actual tiene 4GB, por lo que requeriría un aumento enorme.

El modelo actual ya es una gran opción, con un diseño súper ligero construido alrededor de una pantalla Liquid Retina de 8.3 pulgadas, procesador A15 y una cámara frontal ultra ancha de 12MP. También tiene un botón de encendido con Touch ID y un puerto de carga USB-C de carga rápida. Con un peso de aproximadamente medio kilo, es más pequeño y más ligero que un libro, y lo suficientemente resistente como para meterlo en cualquier bolsa o mochila.

Y, por supuesto, estará listo para ejecutar iPadOS 18 cuando llegue más adelante este otoño. Así que ve y consigue uno ahora mismo.