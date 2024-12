¿Está listo Super Micro Computer para un regreso en el 2025?

Pocos valores han llevado a los inversores a dar más vueltas en montaña rusa en un solo año que Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI). En un momento, la acción estaba hasta un 318% por encima de donde comenzó 2024. Hace solo un mes, había bajado un 36% en lo que va del año. Ahora, en el momento de escribir esto, ha vuelto a subir alrededor de un 45% en el año.

Las razones detrás de esos grandes movimientos en realidad tenían fundamentos sólidos, considerando lo que los inversores sabían en ese momento. Pero ahora, los inversores quieren saber si Supermicro puede recuperar los $118 de máximo que alcanzó a principios de este año.

Super Micro Computer se ha convertido en una acción candente en los últimos años debido a su negocio. Similar al ganador de inteligencia artificial de larga data Nvidia (NASDAQ: NVDA), Supermicro fabrica componentes que se utilizan en servidores de computación potentes que entrenan modelos de inteligencia artificial. Supermicro también fabrica los componentes que permiten que un servidor funcione, como los bastidores físicos y la infraestructura de refrigeración.

Si bien no son tan de alto margen como las GPU de Nvidia, estos productos son igualmente necesarios, y Supermicro vio una gran demanda a principios de año. Esta demanda impulsó su acción a alturas vertiginosas en marzo cuando alcanzó el precio de $118 por acción. Sin embargo, este entusiasmo era demasiado alto, y Supermicro gradualmente se vendió a lo largo del año a medida que los inversores tomaban ganancias.

La acción aún estaba teniendo un año exitoso hasta finales de agosto, cuando Hindenburg Research publicó un informe corto alegando que Supermicro estaba involucrada en algún nivel de fraude contable. Para empeorar las cosas, al día siguiente, Supermicro anunció que retrasaba la presentación de su informe 10-K de fin de año para evaluar la “eficacia del diseño y funcionamiento de sus controles internos sobre la presentación de informes financieros”.

Esto desencadenó la caída de la acción, y eventos posteriores, incluida la apertura de una investigación por parte del Departamento de Justicia sobre la empresa y la renuncia de su auditor, Ernst & Young, hicieron que pareciera que la acción estaba condenada. Sin embargo, nueva información ha hecho que la acción se recupere significativamente.

Un comité especial que incluía un miembro de la junta de Supermicro, un equipo legal y un equipo de contabilidad forense de Secretariat Advisors no encontraron irregularidades en las prácticas contables de la empresa, aunque recomendaron reemplazar al director financiero de Supermicro (un proceso que actualmente está en curso). Esta noticia disipó básicamente todos los problemas que provocaron la caída de Supermicro en los últimos meses, pero la acción todavía está muy lejos de su pico.

¿Los inversores esperan un 2025 más aburrido dominado únicamente por noticias comerciales, no por acusaciones? Entonces, ¿vale la pena comprar la acción ahora que parece estar libre de problemas?

Después de que Ernst & Young renunciara, Supermicro contrató a BDO, una firma contable de primer nivel. BDO aún no ha certificado los resultados de Supermicro de su primer trimestre fiscal de 2025, que finalizó el 30 de septiembre, pero probablemente lo hará pronto.

Hasta entonces, tendremos que confiar en los resultados preliminares de la dirección, que desafortunadamente no son buenos.

Supermicro había estado previendo un ingreso del primer trimestre fiscal de $6 mil millones a $7 mil millones, pero sus resultados preliminares apuntan a que los ingresos realmente se situarán entre $5,9 mil millones y $6 mil millones. Sin embargo, sus cifras preliminares de beneficios están cerca del centro de sus rangos de guía, por lo que la imagen de ganancias de la empresa sigue intacta.

Para el segundo trimestre fiscal, se espera que las ventas se sitúen entre $5,5 mil millones y $6,1 mil millones. Eso sería una disminución trimestral, algo que no debería estar sucediendo considerando que el mercado de IA sigue en auge. Un problema podría ser que Nvidia supuestamente está desviando algunos pedidos de hardware de servidor para sus GPU de próxima generación Blackwell lejos de Supermicro. Eso no es una buena señal.

Entonces, ¿deberían los inversores abrir nuevas posiciones en Supermicro después de todo lo que ha ocurrido? Yo diría que no.

A pesar de que la dirección ha tomado las medidas correctas para limpiar su nombre de irregularidades contables, simplemente no hay confianza en la empresa. Además, con sus ingresos por debajo de sus proyecciones, podría haber otros conflictos dentro de la empresa que están siendo opacados por las diversas investigaciones en curso. (El Departamento de Justicia aún está completando su investigación).

Como resultado, estoy evitando la acción. Hay demasiadas otras buenas inversiones en IA por ahí como para perder el tiempo con una en la que no se puede confiar.

Keithen Drury no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Está Super Micro Computer lista para un resurgimiento en 2025? fue publicado originalmente por The Motley Fool