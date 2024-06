‘¿Está EVM muerto o vivo?’: PM Modi critica a la oposición | Noticias de India

NUEVA DELHI: El primer ministro Narendra Modi de viernes se burló del bloque de oposición de INDIA y dijo que cuando se declararon los resultados estaba preocupado si las Máquinas de Votación Electrónica (EVM) están ‘muertas o vivas’ refiriéndose a las acusaciones de manipulación de EVM.

Alegó que la oposición intentó culpar a las EVM y así debilitar a la Comisión Electoral de India.

“Cuando los resultados estaban saliendo el 4 de junio, yo estaba ocupado con el trabajo. Las llamadas telefónicas empezaron a llegar después. Le pregunté a alguien, los números están bien, dime si la EVM está zinda o murió (¿La EVM está muerta o viva?). Antes del 4 de junio, esta gente (oposición) estaba culando constantemente a las EVM y estaban decididos a hacer que la gente perdiera la fe en el proceso democrático de India. Pensé que sacarían la procesión fúnebre de la EVM,” dijo el PM Modi mientras se dirigía a la reunión de los nuevos diputados de la alianza el viernes en el Parlamento.

“Pero para la tarde del 4 de junio, unko taale lag gaye. EVM los silenció. Esta es la fuerza de la democracia de India, su equidad. Espero no tener que escuchar sobre EVM durante 5 años. Pero cuando entremos en 2029, tal vez vuelvan a insistir sobre EVM. El país nunca les perdonará,” agregó.

También atacó al partido del Congreso y dijo, “Incluso después de 10 años, el Congreso no pudo tocar la cifra de 100 escaños. Si combinamos las elecciones de 2014, 2019 y 2024, el Congreso ni siquiera consiguió tantos escaños como obtuvo el BJP en esta elección. Puedo ver claramente que la gente de la alianza INDIA se estaban hundiendo lentamente antes, ahora se van a hundir a un ritmo más rápido.”

PM Modi afirmó que el país confía solo en el NDA y añadió, “Cuando hay tal confianza y seguridad inquebrantables es natural que las expectativas del país también aumenten y considero que es bueno.”

“Ya había dicho antes que el trabajo de los últimos 10 años es solo un avance. Y este es mi compromiso,” dijo PM Modi. También afirmó trabajar con más rapidez, con más confianza y con más detalle sin ni siquiera un ligero retraso en cumplir las aspiraciones del país.

“No fuimos ni derrotados ni estamos derrotados. Pero nuestro comportamiento después del 4to muestra nuestra identidad que sabemos cómo digerir la victoria. Nuestros valores son tales que no desarrollamos frenesí en el regazo de la victoria y no tenemos los valores de burlarnos de los derrotados. Protegemos a los victoriosos y no tenemos la perversión de burlarnos de los derrotados. Estos son nuestros valores,” dijo.

Modi fue elegido formalmente hoy como líder del BJP, líder del Partido Parlamentario del NDA y líder de la Cámara de los Comunes. Los líderes de los aliados del NDA colocaron guirnaldas a Narendra Modi.

“Puedes preguntarle a cualquier niño qué gobierno estaba en el poder antes de las Elecciones de la Cámara de los Comunes? Dirá NDA. Luego pregúntale quién formó el gobierno después de 2024, y dirá NDA…Pehle bhi NDA thi, aaj bhi NDA hai, aur kal bhi NDA hai’…Incluso después de 10 años, el Congreso no pudo tocar la cifra de 100 escaños,” dijo el PM en su discurso.

Dijo que en términos de números en la historia de la coalición, este es el gobierno de coalición más fuerte.

“Para mí, todos los líderes de todos los partidos son iguales en el Parlamento. Cuando hablamos de Sabka Prayaas, para nosotros todos se vuelven iguales ya sea que sean de nuestro partido o no. Por esta razón, la alianza NDA ha sido fuerte y ha avanzado en los últimos 30 años,” dijo.

“NDA es un grupo comprometido con la nación primero. Debe haberse reunido al principio después de un largo periodo de 30 años. Pero hoy puedo decir que la NDA es una alianza orgánica en el sistema político de India y grandes líderes como Atal Bihari Vajpayee, Parkash Singh Badal, Balasaheb Thackeray…quienes sembraron la semilla, hoy la gente de India ha regado la confianza de la NDA y ha convertido esa semilla en una fructífera. Todos tenemos el legado de esos grandes líderes y estamos orgullosos de ello. En los últimos 10 años, hemos intentado avanzar con el mismo legado, los mismos valores de la NDA y llevar el país adelante.”

PM Modi también prometió seguir sus esfuerzos hacia el consenso mientras llamaba a la NDA la alianza más exitosa.

“Aseguro al pueblo del país que la mayoría que nos dieron para gobernar, será nuestro esfuerzo que lucharemos hacia el consenso y no dejaremos piedra sin mover hacia llevar el país adelante…La NDA ha completado alrededor de 3 décadas, no es algo común…Puedo decir que esta es la alianza más exitosa,” dijo.

También afirmó que la Alianza Democrática Nacional (NDA) liderada por el BJP es sinónimo de buen gobierno.

“El gobierno de la NDA ha dado buen gobierno al país y de alguna forma, solo decir NDA se convierte en sinónimo de buen gobierno. El bienestar de los pobres y el buen gobierno han sido primordiales en el enfoque de todos nosotros,” dijo PM Modi.

También agradeció a los líderes de los partidos de la NDA por elegirlo como líder de la alianza.

A principios de esta semana, los líderes de los partidos en la NDA celebraron una reunión y pasaron una resolución para elegir al primer ministro Narendra Modi como su líder. Según fuentes, es probable que Narendra Modi jure como primer ministro por tercera vez consecutiva el 9 de junio.

