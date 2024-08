Esta es la estafa más grande en la tienda de aplicaciones hoy y Apple no está haciendo nada al respecto.

“

Mi esposa es diabética y varias veces al día tiene que extraer sangre de un dedo y colocarla en una tira reactiva desechable insertada en un glucómetro. Este dispositivo arroja su nivel de azúcar en la sangre ayudándola a determinar cuánta insulina necesita inyectarse en su cuerpo. Es importante para ella conocer esta información porque una dosis demasiado alta podría provocarle una baja en el azúcar en la sangre o una reacción hipoglucémica que podría llevarla a un coma.

El número de diabéticos en todo el mundo que toman insulina diariamente asciende a unos 200 millones de personas, lo que los convierte en un objetivo bastante grande para ser estafados. Recientemente, mi esposa recibió un anuncio en su iPhone de una aplicación llamada Harmoni-Health & Sleep que indicaba que la aplicación podría obtener la lectura del nivel de glucosa en la sangre del usuario utilizando la aplicación en un iPhone. Cuando revisé la lista de la aplicación en la App Store, no había ni una palabra sobre este increíble logro.

Había una captura de pantalla en la lista de la App Store de Harmoni que dice “Seguir tendencias de salud” y muestra una lectura de azúcar en la sangre y un gráfico de la tendencia de la glucosa en la sangre de alguien. Pero en toda la página solo dice que la aplicación “sigue” la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el azúcar en la sangre y el oxígeno en la sangre. Con “seguir”, los desarrolladores quieren decir que debes obtener tu lectura de glucosa de la manera tradicional a través de un glucómetro e introducir los resultados en la aplicación. La aplicación no mide tu glucosa en la sangre como intenta hacerte creer. Lo mismo se aplica a las lecturas de presión arterial.

Siempre les decimos que revisen la sección de comentarios en la App Store o Play Store buscando señales de alerta antes de instalar una aplicación. La sección de comentarios para Harmoni-Health & Sleep muestra tres reseñas falsas de cinco estrellas. Más probable de ser cierto es una reseña de una estrella de mayo que dice cómo un usuario de iPhone recibió anuncios de la aplicación que le decían que probaría su nivel de azúcar en la sangre sin agujas, mostraría su índice glucémico y verificaría su presión arterial, entre otras cosas. Escribió que la aplicación no hace lo que dice hacer.

Otra reseña de una estrella hacía referencia al mismo anuncio y señalaba que incluía un descargo de responsabilidad que decía que los resultados podrían no ser precisos. Miren, esta es una estafa inteligente. En la App Store, Harmoni dice que sigue tu azúcar en la sangre y la presión arterial lo que simplemente significa que le das los números y la aplicación hace un seguimiento de tus resultados. Pero los anuncios para la aplicación que están fuera de la jurisdicción de Apple hacen que parezca que la aplicación tomará tu nivel de azúcar en la sangre y otras lecturas importantes.

Recientemente, Apple fue engañado dos veces por un desarrollador que coló aplicaciones con contenido de vídeo pirateado en la App Store. Casi me recuerda a otro esquema inteligente que Apple cayó, no una vez, sino dos veces en poco tiempo. El mes pasado les contamos sobre la aplicación “Collect Cards: Store box” que cuando fue probada por Apple en los Estados Unidos era una aplicación “modesta” utilizada para gestionar fotos y vídeos. Sin embargo, fuera de los Estados Unidos, la aplicación se convirtió en una estafa de piratería de transmisión de vídeo que mostraba contenido de Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ y HBO Max. Para empeorar las cosas, después de que Apple expulsara la aplicación de la App Store, los desarrolladores repitieron la misma estafa y lograron que se incluyeran dos aplicaciones más en la App Store (Collect Cards: Birthday Check y Collect Cards: Sugar). Las nuevas aplicaciones también transmiten ilegalmente contenido de vídeo de otras plataformas de transmisión legítimas. ¿Qué fue lo que cantó Pete Townsend sobre no dejarse engañar de nuevo?

Harmoni-Health & Sleep no es la única aplicación que intenta confundir a los consumidores diciendo que medirá tu azúcar en la sangre y tu presión arterial, pero solo hace un seguimiento de las lecturas que le proporcionas. Esto podría ser un problema serio en el que Apple debe actuar ahora antes de que algunos usuarios de iPhone pierdan su dinero pagando por funciones que son anunciadas por los desarrolladores pero no se ofrecen.

