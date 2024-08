Esta es la cosa más decepcionante al comprar gasolina en Costco.

Comprar en Costco casi todas las semanas tiene sentido para mí porque tengo una familia de cinco miembros, y por lo tanto, tendemos a consumir mucha comida.

Dado que Costco suele tener la gasolina más barata en mi área, a menudo me aseguro de programar mis compras cuando mi tanque está casi vacío. No tiene sentido para mí conducir millas fuera de mi camino para llegar a Costco a llenar el tanque a un precio más bajo, no en mi minivan sedienta de gasolina. Pero si ya tengo que ir a la tienda, llenar el tanque antes de mi compra me permite aprovechar los precios bajos de combustible de Costco y así agregar otra tarea a mi lista.

Sin embargo, hay algo realmente decepcionante que descubrí sobre comprar gasolina en Costco. Y es algo que debes saber para poder sortearlo.

Un gran inconveniente de Costco

Las filas en las gasolineras de Costco suelen ser largas, por lo que generalmente me lleva unos minutos adicionales llenar mi auto allí en comparación con las estaciones de servicio regulares de la ciudad. Pero lo más decepcionante de comprar gas en Costco no es eso. Más bien, es la falta de reembolso en efectivo para los miembros Executive.

Costco vende dos niveles de membresía. La membresía básica (Gold Star) cuesta actualmente $60 al año, mientras que la membresía Executive cuesta $120 al año. A partir del 1 de septiembre, estas tarifas aumentarán en $5 y $10, respectivamente, lo que elevará el costo de la membresía básica de Costco a $65 y la membresía Executive a $130.

Los clientes de Costco a menudo están dispuestos a pagar el doble por una membresía Executive porque ofrece un reembolso en efectivo del 2% en compras en tienda y en línea. Pero esa oferta de reembolso en efectivo no se extiende a la gasolina en las estaciones de combustible de Costco.

Cómo obtener tu propio reembolso en efectivo

Es una pena que la membresía Executive de Costco no premie a los conductores en la bomba, pero eso no significa que no puedas obtener reembolsos en efectivo de otra manera.

Si te aseguras de llenar tu auto con una tarjeta de crédito que ofrezca excelentes recompensas por gasolina, es posible que puedas obtener más del 2% de reembolso en tus llenados. Vale la pena buscar una nueva tarjeta de crédito si todas las que tienes no te recompensan más allá del 1% de reembolso.

También vale la pena ver si alguna estación de servicio en tu área ofrece un descuento significativo por pagar en efectivo. Por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito que te ofrece un 2% de reembolso en la bomba, con un llenado de $40, obtendrías $0.80 de reembolso. Pero si esos $40 representan 11 galones de gasolina, y hay una estación que te ofrece $0.10 de descuento por galón por pagar en efectivo, entonces podrías ahorrar $1.10, lo cual es un mejor trato que obtener $0.80 de reembolso.

En resumen, me molesta que Costco no ofrezca reembolso en efectivo en la bomba para los miembros Executive, especialmente porque yo obtendría mucho reembolso si fuera el caso. Pero eso no significa que debas dejar de llenar en Costco. Más bien, hazlo con una tarjeta de crédito cuyas recompensas incluyan reembolso en efectivo. Además, no descartes la idea de buscar descuentos en efectivo que te recompensen financieramente aún más.

