¿Está en problemas la acción de Bitcoin de Michael Saylor, criticada por el vendedor en corto Andrew Left?

MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) se ha convertido en una de las acciones más valiosas en el Nasdaq al seguir una estrategia simple: comprar Bitcoin (CRYPTO: BTC).

La acción ha subido junto con las ganancias de Bitcoin este año, las cuales han llegado con el mercado alcista en general, el lanzamiento de fondos cotizados en bolsa (ETFs) de Bitcoin spot, y el optimismo de que una nueva administración de Trump adoptará políticas amigables hacia las criptomonedas. Como se puede ver en el gráfico a continuación, tanto MicroStrategy como la criptomoneda han aumentado este año.

MicroStrategy es única en el mercado de valores porque básicamente actúa como un ETF apalancado de Bitcoin. El CEO Michael Saylor, uno de los mayores evangelistas de la moneda digital, empezó a comprarla para su empresa en 2020, y tenía 252,220 bitcoins al final del tercer trimestre.

Sin embargo, un conocido vendedor en corto ahora está diciendo que MicroStrategy está sobrevaluada y que su modelo es insostenible. Andrew Left de Citron Research publicó su tesis en X, diciendo que mientras su empresa era optimista sobre MicroStrategy en 2020 como una forma de invertir en Bitcoin, ahora había revertido su posición.

Citron dijo que el valor de MicroStrategy se ha desvinculado por completo del rendimiento de la criptomoneda. Citron señaló que seguían siendo optimistas sobre Bitcoin pero estaban cubriendo esa apuesta con una posición en corto en MicroStrategy.

La acción de la empresa cayó un 16% el pasado jueves cuando Citron publicó su informe en corto.

Left tiene razón en que los fundamentos de MicroStrategy se han separado del valor de Bitcoin. La empresa tiene un pequeño negocio de software, pero es esencialmente insignificante en lo que respecta a su valoración: su capitalización de mercado era de $94.8 mil millones al 22 de noviembre. Ahora se identifica como una empresa de tesorería de Bitcoin.

Pero sus tenencias de Bitcoin tampoco justifican esa valoración, ya que basándose en su capitalización de mercado y esas tenencias, la empresa está valorada en $375,864 por token, lo que es casi cuatro veces el precio de la criptomoneda—$98,807—en el momento de la escritura. El valor de Bitcoin en su balance ahora es de $22.4 mil millones.

Actualmente, MicroStrategy tiene una ganancia de $49,441 por Bitcoin, con un precio promedio de compra de $39,266. En total, ha ganado $12.5 mil millones de sus compras de Bitcoin.

La empresa también tiene $4.2 mil millones en deuda a largo plazo ya que sigue endeudándose y vendiendo acciones para comprar la criptomoneda.

MicroStrategy opera como un ETF apalancado de Bitcoin porque la empresa está aumentando constantemente la exposición a la criptomoneda, lo que efectivamente la convierte en una apuesta exagerada de que Bitcoin subirá. Mantener Bitcoin directamente o a través de un ETF no permite hacer eso, ya que la exposición es constante.

La valoración de los bitcoins que posee MicroStrategy podría verse como un objetivo de precio para la moneda digital, ya que ésta tendría que alcanzar ese nivel para que el precio de las acciones de la empresa tenga sentido.

Y Saylor está endeudándose y diluyendo las acciones para comprar Bitcoin, lo que añade riesgo. Si el precio de Bitcoin colapsa, MicroStrategy podría volverse insolvente, aunque la criptomoneda tendría que caer bruscamente desde su precio actual para que eso suceda.

Si Bitcoin se desploma, los inversores también podrían perder la confianza en MicroStrategy y abandonar la acción.

Left hace un buen punto sobre MicroStrategy, pero eso por sí solo no hará que la acción baje. Para que caiga significativamente, Bitcoin también tendrá que caer, y predecir los movimientos de la criptomoneda es prácticamente imposible.

Bitcoin ha subido recientemente gracias a los planes de la administración de Trump de abrazarlo, pero también es posible que las elecciones y la posterior toma de posesión sean un momento de comprar con el rumor/vender con la noticia, lo que podría llevar a un retroceso en el token digital.

Bitcoin es un activo de alto riesgo que mayormente se negocia según las vibraciones, y no tiene fundamentos. En muchos sentidos, eso hace que la criptomoneda sea el activo ideal para crear una burbuja ya que teóricamente puede ser bombeado para siempre. No hay una base real para decir que está sobrevaluado o subvaluado.

Decidir si vender acciones de MicroStrategy es la decisión correcta dependerá de lo que suceda con Bitcoin. Si eres optimista sobre Bitcoin, tener algo de MicroStrategy tiene sentido ya que es probable que supere a Bitcoin si el precio de la criptomoneda sigue subiendo.

Sin embargo, si Bitcoin comienza a bajar, los inversores de MicroStrategy deberían estar preparados para que la acción se desplome.

Jeremy Bowman no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Bitcoin y Coinbase Global. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

