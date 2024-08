¿Está disponible una vacuna para la viruela en el Reino Unido?

Sin embargo, los casos han sido reportados en el Reino Unido y un reciente aumento podría hacerte preguntarte si puedes recibir una vacunación para protegerte a pesar del bajo riesgo de contagio, según el NHS.

Mpox puede ser transmitido de persona a persona a través de cualquier contacto físico cercano con ampollas o costras de mpox. Esto incluye contacto sexual, besos, abrazos o tomarse de las manos.

También puede transmitirse al tocar ropa, sábanas o toallas que hayan sido utilizadas por personas con mpox y si estás cerca de alguien con mpox que esté tosiendo o estornudando.

Si necesitas ayuda médica urgente pero no estás seguro de a dónde ir, usa el 111 para ser evaluado y dirigido al lugar adecuado para ti.​

Llama, ve en línea o usa la App del NHS.

El sitio web del NHS agrega que en algunas partes del oeste o centro de África, uno puede contagiarse de mpox de roedores infectados como ratas, ardillas o ratones si son mordidos, tocas su piel, sangre, fluidos corporales, manchas, ampollas o costras o si consumes su carne que no ha sido cocida completamente.

¿Hay una vacuna de mpox en el Reino Unido?

El NHS dijo: “Aunque ha habido un aumento en los diagnósticos recientes, solo un pequeño número de personas en el Reino Unido han tenido mpox y el riesgo sigue siendo bajo.”

Cualquiera puede contagiarse de mpox pero el servicio de salud añadió que es extremadamente improbable que tengas mpox si no has estado en contacto cercano con alguien que lo tenga o tenga síntomas o si no has viajado a oeste o centro de África.

El Reino Unido está ofreciendo una vacuna pero es muy limitada, ya que actualmente solo está disponible en Londres y Greater Manchester.

La vacuna de viruela (MVA) debería proporcionar una buena protección contra mpox, dice el NHS.

Se ofrece a aquellos que tienen más probabilidades de estar expuestos a mpox y está disponible para hombres que son gay, bisexuales o tienen relaciones sexuales con otros hombres, y que tienen múltiples parejas, participan en sexo grupal o asisten a lugares de sexo en el lugar, así como al personal que trabaja en lugares de sexo en el lugar.

Para vacunarte en un sitio de vacunación de mpox, no necesitas estar registrado en un médico.

Puedes encontrar tu sitio de vacunación más cercano a través del sitio web del NHS.