Esta compañía de Inteligencia Artificial (IA) será adquirida en 2025.

Durante los últimos años, la inflación anormalmente alta en combinación con el aumento de los costos de endeudamiento inspiró a algunas empresas a centrarse más en los esfuerzos internos y posponer cualquier idea sobre adquisiciones o proyectos especiales.

Pero ahora que la inflación se está enfriando y la Reserva Federal ha comenzado a reducir las tasas de interés, los balances corporativos se están fortaleciendo.

Además, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que la presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Lina Khan, renuncie antes de que el presidente electo Trump asuma el cargo. Una de mis principales predicciones para 2025 es que las fusiones y adquisiciones experimentarán un resurgimiento en medio de un panorama macroeconómico en mejora y la alta probabilidad de que el liderazgo en la FTC cambie bajo la nueva administración.

Una empresa que veo como un atractivo candidato para ser adquirida es SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), que se especializa en asistentes de reconocimiento de voz impulsados por inteligencia artificial (IA). A continuación, detallaré por qué el reconocimiento de voz es un componente importante del ecosistema de IA y exploraré por qué SoundHound AI parece ser un prospecto lógico para adquisiciones.

La IA habilitada para voz utiliza procesamiento de lenguaje natural (NLP) y aprendizaje automático para entrenar dispositivos a entender y procesar palabras y frases. Las aplicaciones comunes de esta tecnología incluyen electrodomésticos de Internet de las Cosas (IoT) como termostatos inteligentes o asistentes como Alexa de Amazon.

El IA incorporada en estas herramientas puede ayudarte a establecer recordatorios, obtener información general haciendo una pregunta, o incluso cambiar la temperatura en toda tu casa, todo aprovechando tu voz y eliminando cualquier paso manual o físico intermedio.

Según Statista, el mercado totalizable mundial (TAM) para el reconocimiento de voz se estima que alcanzará los $15.9 mil millones para el 2030, ligeramente más del doble de lo que vale actualmente.

Si bien hay una clara demanda de reconocimiento de voz impulsado por IA, ¿qué empresas están invirtiendo realmente en esta tecnología? La respuesta puede sorprenderte.

Además de Amazon, las empresas mencionadas a continuación han invertido significativamente en asistentes de voz de IA durante los últimos años:

Alphabet: Similar a Amazon, también tiene una línea de productos para el hogar inteligente. Los dispositivos Google Home de la empresa son básicamente competidores directos de Alexa de Amazon, mientras que los productos para el hogar inteligente de la empresa, incluidos altavoces, termostatos, timbres y cerraduras, y mucho más, se venden bajo su marca Nest.

Microsoft: Hace unos años, la empresa adquirió un desarrollador de reconocimiento de voz de IA llamado Nuance por casi $20 mil millones. Nuance ganó tracción en algunos mercados finales cruciales, pero se enfocó principalmente en el cuidado de la salud. Para Microsoft, el acuerdo representaba una oportunidad para aprovechar un nuevo tipo de tecnología, al mismo tiempo que permitía a la empresa vender cruzadamente sus diversos servicios, particularmente su infraestructura de cómputo en la nube Azure, a organizaciones importantes que ya trabajan con Nuance. Su socio OpenAI también ha estado experimentando con herramientas de IA impulsadas por voz. Aunque aún es temprano, Microsoft parece estar bien posicionado en el segmento de reconocimiento de voz de la IA.

Apple: La incursión principal de la empresa en el reconocimiento de voz es a través de su asistente de IA, Siri. Está integrado en todos los productos de hardware de Apple y puede entender las voces de los usuarios para responder preguntas y realizar tareas básicas como programar. Hace varios años, Apple también adquirió Shazam, una aplicación que puede procesar letras musicales y generar información, incluido el artista, álbum y nombre de la canción.

Nvidia: La empresa es quizás el jugador más periférico entre las grandes tecnológicas en cuanto a software de reconocimiento de voz. Según sus presentaciones 13F, Nvidia posee una pequeña participación de capital en SoundHound AI a través de una inversión que realizó en la empresa cuando aún era privada.

Veo algunas razones por las cuales SoundHound es un atractivo candidato para ser adquirido. En primer lugar, se espera que el mercado para el reconocimiento de voz impulsado por IA crezca considerablemente en los próximos años. Además, muchas de las empresas más influyentes del mundo ya han invertido significativamente en este tipo de tecnología.

Para mí, SoundHound AI representa otro eslabón en la telaraña de IA de voz más amplia, y uno que viene con algunas características únicas.

Se enfoca principalmente en mercados finales de empresa a empresa (B2B) como restaurantes, hospitalidad y fabricación de automóviles. Sin embargo, la empresa también desarrolló una aplicación que compite con Shazam, por lo que también tiene productos que abordan una oportunidad más de negocio a consumidor (B2C).

Encuentro bastante interesantes las tendencias detalladas anteriormente. SoundHound AI está experimentando una demanda impresionante, pero la empresa aún no ha alcanzado la escala necesaria para crecer de manera rentable. Considerando que las grandes tecnológicas ya están invirtiendo fuertemente en IA impulsada por voz, creo que es seguro decir que SoundHound AI tendrá problemas para competir con estas empresas dada su limitada capacidad financiera.

La única desventaja de SoundHound AI es su valoración. Con un múltiplo precio/ventas (P/S) de 46, la acción está lejos de ser una ganga. Pero dicho esto, la capitalización de mercado de la empresa es aproximadamente de $5 mil millones. Para la mayoría de los adquirentes lógicos, dicho precio no es un problema.

Estos factores me hacen pensar que sería mejor que funcionara dentro de una organización más grande con un balance más robusto. En otras palabras, tener acceso a los recursos de empresas más grandes podría acelerar considerablemente el progreso de SoundHound AI.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo experto de analistas emite una recomendación de acciones “Doble Arriba” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí solos:

Nvidia: ¡si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2009, tendrías $369,349!*

Apple: ¡si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2008, tendrías $45,990!*

Netflix: ¡si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2004, tendrías $504,097!*

Ahora mismo, estamos emitiendo alertas de “Doble Arriba” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en el futuro cercano.

Ver 3 acciones de “Doble Arriba” »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 2 de diciembre de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Predicción: Esta Compañía de Inteligencia Artificial (IA) será Adquirida en 2025 se publicó originalmente en The Motley Fool