¿Está cobrando demasiado mi asesor financiero?

Pagar una tarifa anual del 1% a un asesor financiero por administrar una cartera de inversión de $2 millones es bastante típico, pero eso no necesariamente significa que sea la cantidad correcta para cada inversor. Incluso tarifas de asesor financiero que parecen pequeñas pueden erosionar seriamente los rendimientos a largo plazo cuando se acumulan a lo largo de años o décadas. Una tarifa anual del 1% en una cartera de $2 millones que gana un 7% podría costarle más de $375,000 en 10 años. Es posible obtener un mejor rendimiento eligiendo un asesor menos costoso o encontrando una tasa de tarifa más baja de alguna otra forma. La clave es identificar los servicios específicos que estás recibiendo a cambio de esas tarifas y evaluar cuidadosamente si el rendimiento de tu cartera y la relación con el asesor justifican los costos desde una perspectiva matemática y personal.

Según un estudio de 2021 realizado por Advisory HQ, la tarifa promedio de un asesor financiero es del 1.02% para $1 millón en activos bajo gestión (AUM) como tarifa anual. Sin embargo, los asesores y firmas tienen sus propias tablas de tarifas, por lo que estas pueden variar. Este tipo de tarifa generalmente cubre la gestión de inversiones, la supervisión de cartera y los servicios de informes de rendimiento, por lo que usualmente se basan en niveles de activos. Para cosas como la planificación financiera y otros servicios, son más comunes las tarifas por hora y fijas, aunque las tarifas basadas en porcentaje también pueden aplicarse.

Los asesores con más años de experiencia, habilidades avanzadas o certificaciones especiales como planificador financiero certificado (CFP) a veces pueden cobrar tarifas más altas. El porcentaje exacto de la tarifa también puede diferir típicamente dependiendo del tamaño total de la cuenta y de la mezcla específica de servicios proporcionados.

Por ejemplo, un asesor puede ofrecer una tabla de tarifas escalonadas donde la tasa de porcentaje disminuye a medida que aumentan los montos de activos. En otras palabras, en los primeros $1 millón de una cartera, la tarifa anual puede ser del 1.2%, mientras que los activos por encima de $2 millones se cobran a una tasa de solo 0.8%. Esta estructura permite a las empresas servir a clientes en todo el espectro de riqueza, al tiempo que siguen incentivados a ayudar a esos clientes a seguir acumulando activos.

Algunos asesores también personalizan ofertas de servicios y tarifas relacionadas para que coincidan con las necesidades de un cliente. Un asesor puede cobrar una tarifa de porcentaje más baja, pero excluir la planificación financiera y enfocarse en la gestión de inversiones. Otros pueden configurar un paquete de servicios integral que incluye planificación financiera, preparación de impuestos, revisión de planificación patrimonial, análisis de seguros y otros servicios más especializados. En esos casos, la tarifa pagada puede ser más alta pero tiene como objetivo abarcar orientación financiera de alcance completo en lugar de solo supervisión de cartera de inversiones.

Pagar tarifas de asesor financiero más altas no garantiza recibir un mejor rendimiento de inversión o servicio. Por otro lado, pagar tarifas de asesor financiero más bajas no significa automáticamente que recibirás rendimientos totales más altos. Si administras tu cartera sin ayuda profesional, ahorrarás en tarifas pero no tendrás acceso a los servicios que un asesor financiero puede proporcionar.

Si deseas ayuda profesional de un asesor financiero, primero concéntrate en pagar una tarifa razonable por el alcance de los servicios que crees que necesitas. Esto también implica evitar pagar por servicios que es poco probable que utilices. Por ejemplo, quizás tienes un plan de jubilación sólido y no necesitas servicios de planificación financiera en tus años de jubilación. Sin embargo, asegúrate de entender claramente exactamente qué ofertas personalizadas se incluyen a cambio de las tarifas pagadas y negocia respetuosamente si sientes que los costos parecen desalineados o superan a los beneficios.

Por otro lado, podrías investigar opciones de menor costo como los robo-advisors si tu situación requiere una gestión de cartera bastante simple y automatizada en lugar de una planificación financiera e de inversión holística. Como con la mayoría de las decisiones financieras importantes, tómate el tiempo para sopesar a fondo todos los pros, contras y alternativas antes de comprometerte con cualquiera de las opciones. Y recuerda revisar periódicamente tus acuerdos de tarifas para asegurarte de que sigan satisfaciendo tus necesidades en evolución con el tiempo.

Una tarifa anual del 1% en una cartera de inversión de varios millones de dólares es aproximadamente típica de las tarifas cobradas por muchos asesores financieros. Pero eso no es inherentemente algo bueno o malo, sino que debería tener peso en tu decisión sobre si utilizar los servicios de un asesor. Además, determina cuidadosamente qué servicios específicos necesitas y realísticamente recibes a cambio de las tarifas pagadas.

