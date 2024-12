¿Está casado Robbie Williams y quién es su esposa Ayda Field?

Tal vez tu favorito era Robbie Williams o Jason Orange.

Si eres un gran fan de Williams o quieres descubrir más sobre él y su vida, aprender sobre su vida familiar podría ser un buen lugar para empezar.

¿Está casado Robbie Williams?



Robbie Williams conoció a su esposa, la modelo y actriz estadounidense Ayda Field, en 2006 y la pareja se casó en 2010.

La pareja comparte cuatro hijos.

Reveló en 2020 en su podcast (Staying) At Home With The Williamses que su matrimonio se debió a una conversación con Cameron Díaz.

Field dijo: “Simplemente te amaba y eso era lo importante para mí.

“Ya sea que estuviera contigo o no, lo cual por supuesto quería estar contigo, pero simplemente te amaba tanto y quería que fueras feliz y estuvieras bien.

“Y espero que fuera contigo y no entendía a veces por qué no era contigo.

“Pero también de alguna manera me rendí, porque tenía que sanar cuando no estábamos juntos, para intentar seguir adelante.

“Hicimos este baile durante un año y medio, ¿quizás?

“Nos separamos tres veces, dos al comienzo y una muy aleatoria hacia el final del año.”

Williams recordó estar en el famoso hotel Chateau Marmont en Los Ángeles y hablar con Diaz y la también estrella de Hollywood Drew Barrymore.

Dijo: “Estaba flotando y nos habíamos separado y estaba charlando con gente y había comenzado a hablar con Drew y Cameron.

“Y empecé a hablar sobre esta persona brillante con la que acababa de terminar una relación y salían todas estas palabras de mi boca sobre lo increíble que eras, lo hermosa, inteligente, divertida.

“Y Cameron Díaz dijo, ‘No suena como si esa hubiera terminado’ y en ese momento el universo dijo, ‘Ve con Ayda, quédate con ella, cásate con ella’.”