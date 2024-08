Esta acción tecnológica fuera del radar está en una increíble racha. Cómo negociarla desde aquí.

Repasaremos la configuración de ganancias de una empresa de tecnología que ha sido un destacado intérprete. Synopsys (SNPS) es una empresa líder de automatización del diseño electrónico (EDA) en Estados Unidos. Fundada en 1986 y con sede en Mountain View, California, Synopsys proporciona software, propiedad intelectual (IP) y servicios para diseñar y verificar circuitos integrados (IC), también conocidos como chips, así como para probar y mejorar el rendimiento y la seguridad del software. Synopsys ofrece herramientas que ayudan a las empresas de semiconductores a diseñar y verificar la funcionalidad de chips complejos. La empresa ha destacado clientes como Intel, AMD, NVIDIA, Qualcomm y Broadcom en sus presentaciones. Estas empresas utilizan las herramientas de EDA y IP de Synopsys para crear sus productos. Otros clientes incluyen empresas que desarrollan sistemas o productos con chips integrados, como Apple, Samsung y Huawei, que confían en Synopsys para herramientas e IP. La creciente complejidad de la electrónica en automóviles y aviones ha hecho que las herramientas de Synopsys sean cruciales para diseñar los chips que controlan desde sistemas de infoentretenimiento hasta funciones de conducción autónoma. El aumento del uso de la electrónica en vehículos, especialmente para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y conducción autónoma, impulsa la demanda de las herramientas de Synopsys. Del mismo modo, los aceleradores de IA y otros chips especializados para cargas de trabajo de IA también son áreas clave de crecimiento. SNPS 5Y montaña Synopsys, SNPS – 5 años No debería sorprender que la correlación entre Synopsys y el índice de semiconductores sea bastante fuerte, con un cuadrado aproximado de ~ 0.62 durante los últimos tres años, para darle un número. No sorprende, la calle es bastante positiva sobre Synopsys. De los quince analistas cuyas recomendaciones puedo ver, once tienen recomendaciones de compra, cuatro hold, y ninguno vende. Desde el final del año fiscal 2019 el 10/31/19, los ingresos han aumentado un 87% y las ganancias alrededor de un 144%. El único inconveniente es que la acción ha subido un 290%. Por lo tanto, mientras la empresa ha crecido, el múltiplo se ha expandido considerablemente. La volatilidad reciente que hemos visto ilustra que incluso las empresas cuyos fundamentos subyacentes permanecen intactos pueden tener importantes caídas cuando los inversores ya no están dispuestos a comprar crecimiento a cualquier precio. El comercio Por lo tanto, tengo dos sugerencias de ganancias: una para aquellos que ya poseen la acción y otra para aquellos que no. Synopsys informa las ganancias después de la campana el 21 de agosto. Para aquellos que ya poseen las acciones, consideren usar un collar de spread put como cobertura. El objetivo es comprar algo de protección a la baja compensando tanto como sea posible con la venta de una llamada alcista. Esto proporciona una participación continuada al alza hasta la huelga de la llamada que se vende, al tiempo que mitiga el riesgo a la baja entre las huelgas del spread de put. Vender Sep. 20 $450 put Comprar Sep. 20 $500 put Vender Sep. 20 $600 call Como se ilustra anteriormente, aquellos que no poseen las acciones podrían comprar la acción y cubrirla con el collar de spread put. Esto sería razonable para cualquier persona que compre la acción con un horizonte a largo plazo. Considere una diagonal de llamadas para aquellos que desean unirse a la multitud alcista con un horizonte más corto, comprando una llamada a más largo plazo y vendiendo una más cercana en contra de ella en una huelga más alta para compensar el deterioro. Comprar Ene. 17 $550 call Vender Sep. 20 $580 call Observarás que la cantidad total de prima gastada en la diagonal de llamadas de ~$34/contrato ($3,400 en prima total ya que cada contrato representa 100 acciones) es considerable, pero aproximadamente el 6.4% del precio actual de comprar 100 acciones de acciones. DIVULGACIONES: (Ninguna) Todas las opiniones expresadas por los colaboradores de CNBC Pro son únicamente sus opiniones y no reflejan las opiniones de CNBC, NBC UNIVERSAL, su empresa matriz o afiliadas, y pueden haber sido previamente divulgadas por ellos en televisión, radio, internet u otro medio. EL CONTENIDO ANTERIOR ESTÁ SUJETO A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD. ESTE CONTENIDO SE PROPORCIONA ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE ASESORAMIENTO FINANCIERO, DE INVERSIÓN, FISCAL O LEGAL O UNA RECOMENDACIÓN PARA COMPRAR UNA SEGURIDAD U OTRO ACTIVO FINANCIERO. EL CONTENIDO ES GENERAL EN NATURALEZA Y NO REFLEJA LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES ÚNICAS DE NINGÚN INDIVIDUO. EL CONTENIDO ANTERIOR PODRÍA NO SER ADECUADO PARA SUS CIRCUNSTANCIAS PARTICULAR…