Esta Acción se Convertirá en la Siguiente Coca-Cola de Warren Buffett

Coca-Cola (NYSE: KO) no es la mayor posición en la cartera de Warren Buffett, pero es una de las favoritas del multimillonario, y probablemente se mantendrá en esos niveles actuales.

Buffett comenzó a comprar acciones del mayor fabricante de bebidas no alcohólicas del mundo en 1987 y continuó agregando a la posición durante un período de siete años. Esas 400 millones de acciones no han cambiado desde entonces. De hecho, incluso ha descrito su retención de Coca-Cola como “un sueño de Rip Van Winkle”.

Buffett, conocido por beber varias latas de Coca-Cola al día, claramente ama el producto, y también ama el hecho de que otros sientan lo mismo. Esta fortaleza de la marca ofrece a la empresa un foso, o ventaja competitiva, un elemento clave que Buffett busca en una empresa. Además, el gigante de las bebidas ha incrementado las ganancias con el tiempo y recompensa a los inversores con dividendos.

Por estas razones, es probable que Coca-Cola permanezca en su posición en la cartera de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B). Pero podría no ser la única acción que gane la lealtad permanente de Buffett. De hecho, una acción en la que recientemente redujo su posición podría unirse a Coca-Cola como una de las participaciones “para siempre” de Berkshire Hathaway. Mi predicción es que esta acción se convertirá en la próxima Coca-Cola de Buffett…

Buffett vendió recientemente algunas acciones de esta acción

Entonces, ¿de qué acción estoy hablando? Bueno, es otra empresa que es un nombre familiar, aunque opera en la industria tecnológica en lugar del sector de bebidas: Apple (NASDAQ: AAPL).

Pero espera un momento, podrías estar diciendo, Buffett vendió algunas de sus acciones en el fabricante del iPhone durante el segundo trimestre. ¿No es eso una mala señal?

No necesariamente. En la reunión anual de Berkshire Hathaway en mayo, Buffett señaló que sus ventas de Apple están vinculadas a asegurar la tasa impositiva actual del 21% sobre las ganancias de capital, y no debido a una pérdida de confianza en la empresa. Espera que la tasa impositiva aumente, considerando el tamaño actual del déficit federal. Incluso contando la venta del 49% de su posición en Apple, Buffett dijo que es “extremadamente probable” que al final del año, sea la mayor participación de acciones comunes de Berkshire.

La reciente venta en Apple reduce la tenencia a 400 millones de acciones. ¿Te suena familiar? Ese es el mismo número de acciones que Berkshire posee en Coca-Cola. Este es un detalle interesante para señalar, pero no estoy basando mi predicción en ello. Tengo un argumento más sólido sobre por qué Buffett podría ver a Apple como su próxima Coca-Cola.

Un “CEO brillante”

Y esto tiene que ver con su confianza en la forma en que se dirige la empresa y su sólido historial de ganancias. En la carta a los accionistas de Buffett de 2021, se refirió a Tim Cook como el “brillante CEO” de Apple y elogió su decisión de recomprar acciones de Apple. Las recompras de acciones aumentan la propiedad de los actuales titulares sin que tengan que pagar un centavo.

Estas recompras ayudaron a Berkshire a aumentar su tenencia del 5.2% de Apple en 2018, cuando completó sus compras de acciones, al 5.4% en 2020. Berkshire comenzó a comprar acciones de Apple en 2016.

La experiencia de Cook también ha guiado a Apple por el camino del crecimiento de las ganancias de dos dígitos en los últimos cinco años. Y, al igual que Coca-Cola, Apple tiene un foso significativo, con los usuarios del iPhone acudiendo a la empresa cada vez que se lanza una nueva versión. El año pasado, por primera vez en la historia, Apple ocupó los siete primeros lugares en la lista de los teléfonos inteligentes más vendidos compilada por Counterpoint, una firma de investigación de mercado tecnológico.

Un “foso duradero”

“Un negocio verdaderamente grande debe tener un ‘foso’ duradero que proteja excelentes retornos sobre el capital invertido”, escribió Buffett en su carta a los accionistas de 2007, enfatizando la importancia de esto al elegir inversiones.

Por último, algo más sobre Apple podría ayudarlo a convertirse en la “segunda Coca-Cola” en la cartera de Berkshire Hathaway: el compromiso de la empresa con los dividendos. Berkshire Hathaway ha promediado alrededor de $775 millones anualmente en dividendos de Apple desde 2018.

Las empresas tecnológicas no son conocidas por pagar dividendos tremendos ya que invierten mucho en crecimiento, por lo que el dividendo de Apple no es el más grande del mercado. Pero la empresa ha pagado de forma constante desde 2012. Y a $1 por acción anualmente, con un rendimiento de dividendos del 0,4%, es una parte atractiva del paquete completo.

Todo esto me lleva a predecir que, al igual que Coca-Cola, Apple será una parte permanente de la cartera de Berkshire Hathaway. Y gracias a su sólido historial de ganancias, fuerte foso y política de dividendos, esta acción tecnológica es una gran adición a cualquier cartera que necesite la fantástica combinación de crecimiento y seguridad.

Adria Cimino no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple y Berkshire Hathaway. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Predicción: Esta acción se convertirá en la próxima Coca-Cola de Warren Buffett fue publicada originalmente por The Motley Fool