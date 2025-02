Esta acción de inteligencia artificial podría ser la mejor inversión de la década.

Las empresas tecnológicas de todas las formas y tamaños han apostado su futuro en la inteligencia artificial. La onda de choque sentida por casi todos después del lanzamiento de ChatGPT de OpenAI fue el catalizador para la actual fiebre del oro de la IA, y los posteriores lanzamientos de su modelo, así como de otros modelos avanzados lanzados por competidores, están alimentando una batalla a muerte entre los gigantes tecnológicos.

Entre los principales contendientes se encuentra la empresa de semiconductores Nvidia (NASDAQ: NVDA). Una vez un nombre oscuro entre empresas tecnológicas más conocidas, Nvidia se ha disparado hacia la cima de muchas listas de compra de inversionistas y lucha por el título de empresa más valiosa junto con Apple.

Hay un riesgo al elegir a Nvidia como una de las principales acciones de IA para la próxima década simplemente porque ha sido un gran ganador en los últimos años. Pero también hay un riesgo en ignorar las claras ventajas de la empresa en el mercado de la IA y conformarse con acciones de IA de menor categoría.

Aquí está por qué creo que Nvidia podría llegar lejos en los próximos 10 años.

Nvidia diseña algunos de los procesadores más avanzados del mundo. No los fabrica (echa un vistazo a Taiwan Semiconductor si te interesa la fabricación de chips de IA), sino que utiliza un modelo de semiconductores sin fábrica, diseñando chips que se han vuelto integrales para la industria tecnológica.

Los procesadores de Nvidia representan entre un 70% y un 95% de los chips de IA estimados, lo que le da a la empresa una ventaja masiva sobre competidores como Advanced Micro Devices. Para mantenerse unos pasos por delante de sus rivales, Nvidia continúa lanzando nuevos chips de IA que las empresas tecnológicas están ansiosas por adquirir.

Por ejemplo, su procesador Blackwell es la siguiente iteración de su procesador de IA, y la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, dijo en una llamada de ganancias reciente que la empresa está aumentando la producción para mantenerse al día.

“La demanda de Blackwell es abrumadora, y estamos corriendo para escalar la oferta para cumplir con la increíble demanda que los clientes nos están colocando”, dijo Kress. Con su liderazgo ya bien establecido y la empresa continúa su historia de lanzar procesadores de IA avanzados que superan a los competidores y satisfacen a los clientes, es probable que haya muchos más años por delante para el crecimiento de Nvidia.

Tener chips en demanda en este momento es una cosa, pero convertir esa oportunidad en una oportunidad de varios años es otra historia. Por eso, el enorme mercado de centros de datos es un factor tan importante para Nvidia.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, estima que el gasto en centros de datos se acelerará en los próximos años a medida que las empresas busquen dominar la IA en la computación en la nube y desarrollar modelos de IA. Huang dijo hace unos meses que las empresas tecnológicas podrían gastar hasta $2 billones en los próximos cinco años en su intento por superar a los demás.

Esa es una cifra enorme para asimilar, pero las mayores empresas tecnológicas ya están mostrando sus cartas con el gasto en centros de datos de IA. Considera que OpenAI, Oracle y Softbank lanzaron recientemente Stargate, un plan de infraestructura de centro de datos que implica un gasto de hasta $500 mil millones en los próximos años.

Y otros líderes tecnológicos que compiten por ser el rey de la colina de la IA están haciendo lo mismo. Microsoft acaba de decir en su última llamada de ganancias que gastará $80 mil millones solo este año en infraestructura de centros de datos, y el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que su empresa desembolsará $65 mil millones este año. Alphabet, otro jugador clave en la IA, dice que gastará $75 mil millones este año en centros de datos de IA.

Los detractores señalarán que las startups de IA más pequeñas gastarán mucho menos y aún así desarrollarán modelos de IA avanzados sin la necesidad de los procesadores más avanzados de Nvidia. DeepSeek arrojó luz sobre esto recientemente cuando lanzó un impresionante chatbot de IA a pesar de los recursos limitados de la empresa.

Pero en resumen, las mayores empresas tecnológicas del mundo no pueden darse el lujo de no invertir en los mejores centros de datos con los procesadores más avanzados. Hay demasiado en juego para ellos en el mercado de IA de $15.7 billones (para 2030) como para improvisar sus esfuerzos de IA. Esto augura bien para Nvidia y sus procesadores de IA en los próximos años.

Nvidia no es la acción de IA más barata, con un precio/ingreso adelantado de 30.6. Sin embargo, la empresa ha demostrado que es un líder único en el segmento de procesadores de IA y está en posición de beneficiarse a medida que las empresas tecnológicas luchan por la supremacía en la IA.

No hay forma de garantizar el éxito de Nvidia en los próximos 10 años, pero considerando su posición actual en el mercado, su capacidad para seguir atrayendo clientes y la competencia a toda máquina que las empresas tecnológicas están haciendo para superarse en la destreza de los centros de datos, Nvidia parece ser una de las mejores acciones de IA.

