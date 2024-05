Esta Acción Convirtió $1,000 en $20,000 en 10 Años, ¡y Apenas está Comenzando!

"

Cómo te gustaría ver una inversión de $1,000 ganar casi un 2,000% en 10 años? Los inversores sueñan con este tipo de rendimientos. Si puedes identificar acciones con un potencial increíble y diversificar tus tenencias, es muy probable que termines siendo propietario de una acción que brinde tales ganancias.

Una de esas acciones es MercadoLibre (NASDAQ: MELI). Si hubieras invertido $1,000 en acciones de MercadoLibre hace 10 años, hoy tendrías poco más de $20,000. Pero no estamos aquí para hablar del pasado. Veamos si esta acción puede recompensar a los inversores de la misma manera en el futuro.

No es fácil ser un multiplicador de 20 veces

MercadoLibre era relativamente desconocida hace 10 años, especialmente en los Estados Unidos, dado su enfoque en América Latina. Requería un acto de fe y venía con mucho riesgo, pero existía un sólido argumento alcista para la empresa como un Amazon más joven con un negocio de comercio electrónico en un mercado sin explotar.

Ver ese retorno de 20 veces también requería que mantuvieras la acción a pesar de una volatilidad significativa. Incluso ahora, la acción aún no ha recuperado el máximo histórico que alcanzó a principios de 2021.

MercadoLibre ha seguido reportando un crecimiento excepcional en los últimos tres años, pero cayó junto con muchas acciones en el último mercado bajista como resultado de su valiosa valoración, desaceleración del crecimiento de las ventas y caídas en la rentabilidad. Sin embargo, las acciones se han recuperado en gran medida y están en una excelente posición para seguir subiendo.

Desatando oportunidades en tecnología financiera

MercadoLibre es ahora una empresa de comercio electrónico y tecnología financiera dominante en el mercado latinoamericano. Ha reportado un crecimiento de ingresos de dos dígitos durante años mientras aumenta la rentabilidad al mismo tiempo.

La tecnología financiera es su principal motor de crecimiento en este momento. Muchos consumidores latinoamericanos todavía carecen de acceso a servicios financieros y bancarios. MercadoLibre ofrece alternativas digitales fáciles de usar como pagos electrónicos y productos de crédito. El volumen total de pagos aumentó un 35% interanual, o un 86% en una base neutral en moneda, en el primer trimestre, y la cartera de créditos aumentó un 46%.

Para ser claro, el segmento principal de comercio electrónico de la empresa sigue prosperando ya que muchos países latinoamericanos están reportando algunas de las tasas de crecimiento de comercio electrónico más altas a nivel mundial. El volumen bruto de mercancías de MercadoLibre aumentó un 20% (71% en moneda neutral) el trimestre pasado, y está acelerándose después de una desaceleración post-pandémica. MercadoLibre sigue expandiendo su red logística, la cual ya es bastante eficiente. Por ejemplo, los pedidos entregados en 48 horas aumentaron un 16% interanual en el primer trimestre y representaron el 52% de los pedidos totales. Esto sigue siendo un motor de crecimiento estable.

Al igual que Amazon, la empresa obtiene la mayor parte de sus ingresos del negocio de comercio electrónico confiable, y utiliza eso para financiar nuevas empresas con mayor crecimiento. Es un modelo convincente que crea oportunidades increíbles.

¿Puede mantenerse estos ganancias?

Nadie puede predecir el futuro, pero ¿es realista esperar que las acciones de MercadoLibre generen otro 2,000% en los próximos 10 años? Ese es el tipo de rendimiento típicamente asociado con pequeñas empresas de alto crecimiento.

Veamos cómo podría suceder eso. Las acciones de MercadoLibre tienen una capitalización de mercado de $86 mil millones. Para crecer 20 veces, se convertiría en una empresa de $1.7 billones. Actualmente solo hay seis empresas que tienen una capitalización de mercado de más de $1 billón, e incidentalmente, Amazon es una de ellas con una capitalización de mercado de $1.9 billones.

Manteniendo constante el ratio precio-ventas de las acciones de MercadoLibre en su nivel actual de 5.5, los ingresos de los últimos 12 meses de $15.8 mil millones tendrían que aumentar a aproximadamente $313 mil millones para alcanzar la deseada capitalización de mercado de $1.7 billones. Durante 10 años, eso implica una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 35%, casi exactamente donde se situó el crecimiento de los ingresos el trimestre pasado. Esa tasa de crecimiento del 35% también es menor que el promedio de crecimiento de ingresos trimestral del 44% que MercaoLibre ha disfrutado en los últimos 10 años.

Pero al final, todo esto es teórico. Las tasas de crecimiento podrían desacelerarse, la valoración podría cambiar y numerosos factores pueden afectar a una empresa y al precio de las acciones, especialmente en un lapso de una década.

Independientemente de si sucede o no, MercadoLibre está abordando oportunidades increíbles en sus diversos mercados y sigue siendo una excelente acción de crecimiento para añadir a tu portafolio.

