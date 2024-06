¿Está a punto de tener el rey Carlos III un primer ministro que le gusta?

Hace cerca de 20 años, un joven abogado de derechos humanos sarcástico, Keir Starmer, le dijo a un cineasta documental que le parecía “raro” recibir el título de Consejero de la Reina, “ya que solía proponer la abolición de la monarquía”. Sr. Starmer, ahora líder del Partido Laborista de Gran Bretaña, desde entonces ha renegado de sus declaraciones anti-monarquía como indiscreciones juveniles. En 2014, se arrodilló ante Carlos, entonces Príncipe de Gales, quien lo golpeó en el hombro con una espada y le otorgó un nombramiento de caballero. Si Sir Keir Starmer es arrastrado a 10 Downing Street en las elecciones generales de la próxima semana, como sugieren las encuestas, podría terminar más políticamente en sintonía con Carlos que los dos últimos primeros ministros conservadores, Rishi Sunak y Liz Truss, cuyos mandatos se superpusieron con el reinado del rey. En temas como el cambio climático, la vivienda, la inmigración y las relaciones de Gran Bretaña con la Unión Europea, los expertos dicen que es probable que el Sr. Starmer encuentre un terreno común con un rey que tiene opiniones arraigadas y a menudo ardientes sobre esos temas, pero que está constitucionalmente prohibido de asumir cualquier papel en política. “Un gobierno laborista bajo Keir Starmer estará más atento a la situación de las personas como un problema social”, dijo Ed Owens, un historiador que estudia la familia real. “Estos tipos de problemas han estado en el radar del rey. Existe una coincidencia de opiniones en términos de los problemas sociales en juego”. Si es elegido primer ministro, el Sr. Starmer tendría una reunión semanal con Carlos, cuyo contenido sería estrictamente entre ellos. Pero personas que conocen el Palacio de Buckingham y Downing Street dijeron que podrían prever una relación fructífera entre el monarca de 75 años y el abogado de 61 años, quien fue nombrado caballero por sus servicios a la justicia penal como director de procesamientos públicos. Más allá de la política progresista del Sr. Starmer, los académicos dijeron que Carlos apreciaría la estabilidad que un gobierno laborista podría restaurar después de las divisiones, las convulsiones políticas y la puerta giratoria de líderes que siguieron al Brexit. En menos de dos años en el trono, después de todo, Carlos podría pronto tener su tercer ministro. “La monarquía busca ser una fuerza unificadora, manteniendo unido al país, por lo que favorece el consenso en lugar de la división”, dijo Vernon Bogdanor, profesor en el King’s College London y una autoridad en monarquía constitucional. “Así es como el rey ve su papel”. Pero el Profesor Bogdanor agregó: “Mientras que su madre representaba a la generación de la guerra, el rey es más representativo de la generación de los años 60”. Como soberano, Carlos no vota. Pero en sus décadas como heredero, fue enérgico acerca de los temas que le importaban, como la agricultura orgánica y la arquitectura. Ocasionalmente, sus opiniones sobre temas más políticamente cargados se filtraban. En 2022, se informó que Carlos criticó el plan del gobierno conservador de enviar a algunos solicitantes de asilo en vuelos de una sola vía a Ruanda como “espantoso”. Sus comentarios, hechos en una reunión privada, salieron a la luz en The Times de Londres y The Daily Mail semanas antes de que él representara a la Reina Isabel II en una reunión de países de la Commonwealth en Kigali, la capital ruandesa. Clarence House, donde Carlos tenía su oficina en ese entonces, se negó a comentar sobre los informes, pero no los negó. Eso llevó a que Boris Johnson, quien en ese momento era primer ministro y propuso el plan de Ruanda, se quejara a Carlos, según el jefe de comunicaciones de Mr. Johnson en ese momento, Guto Harri. En The Mail, describió a Mr. Johnson “enfrentándose al príncipe y confrontándolo por lo que él —como un miembro de la realeza no electo— había dicho sobre las acciones de un gobierno democráticamente electo”. Carlos no volvió a decir nada sobre Ruanda después de eso. En abril, después de que el Parlamento aprobara una versión revisada de la legislación bajo Mr. Sunak, el rey le dio su sanción real, como es su deber, convirtiéndola en ley. Pero el Sr. Starmer ha prometido que un gobierno laborista eliminaría el plan, calificándolo de costoso e inviable. La política climática es otra área en la que el rey podría encontrar a un gobierno laborista más alineado con sus opiniones. La Sra. Truss le pidió a Carlos que no asistiera a una conferencia de la ONU sobre cambio climático en Egipto en 2022, privándolo de una plataforma para expresarse sobre quizás su tema más querido. Mr. Sunak luego dio marcha atrás en algunos de los objetivos de reducción de emisiones de Gran Bretaña, citando su coste oneroso durante una crisis de costes de vida. Labour, por otro lado, anunció un plan de inversión verde por valor de 28 mil millones de libras al año, aunque desde entonces ha suspendido los objetivos de gasto hasta que mejoren las finanzas públicas de Gran Bretaña. “Suena como si un nuevo gobierno laborista y Carlos estuvieran en sintonía en estos temas”, dijo Mr. Owens, el historiador. “Pero Labour tiene muchas palabras bonitas sobre la importancia de una agenda verde. ¿Podrán respaldar esas palabras bonitas con acciones?” La dedicación del Sr. Starmer a la ley también podría ahorrarle al rey el tipo de dilema que enfrentó su madre en 2019. Mr. Johnson le pidió que suspendiera, o prorrogara, el Parlamento en un momento en que los legisladores estaban maniobrando para retrasar su plan de sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea. La reina asintió, pero la Corte Suprema británica más tarde dictaminó que la decisión era ilegal. Los críticos atacaron a Mr. Johnson por poner a Elizabeth en una posición insostenible, ya que ella no podía desafiar a un gobierno electo. La Sra. Truss planteó preguntas similares de gobernabilidad cuando propuso recortes de impuestos amplios y sin fondos en 2022, lo que desencadenó una reacción violenta en los mercados financieros que hundió su mandato. “Estos primeros ministros pudieron pisotear las reglas”, dijo Mr. Owens. “En general, la monarquía no le gusta cuando se centra demasiado la atención en la Constitución”. Por paradójico que parezca, los historiadores dicen que Elizabeth tuvo relaciones más cordiales con los primeros ministros laboristas que con los conservadores. Se la consideraba particularmente cómoda con Harold Wilson, un hombre sencillo de Yorkshire, mientras que se decía que sus intercambios con Margaret Thatcher, un ícono conservador, eran ocasionalmente ásperos. Para estar seguro, el primer Partido Laborista tenía una tendencia anti-monarquía. Su primer líder parlamentario, Keir Hardie —Mr. Starmer tiene el mismo nombre de pila—, una vez escribió: “El despotismo y la monarquía son compatibles; la democracia y la monarquía son una conexión impensable”. Los operativos políticos conservadores desempolvaron el video de un joven Mr. Starmer y lo incluyeron en anuncios sugiriendo que Labour odiaba a la monarquía. Pero incluso antes de que Mr. Starmer asumiera, Labour había evolucionado hacia un partido constitucionalmente fiable. Y los analistas dicen que los sentimientos anti-monárquicos residuales fueron probablemente barridos por su purga de la extrema izquierda del partido después de convertirse en líder en 2020. En la conferencia del partido Laborista en 2022, después de la muerte de la reina, se tocó por primera vez el himno nacional. Mr. Starmer, el hombre que una vez habló de abolir la monarquía, alzó la voz y cantó: “Dios salve al rey”.