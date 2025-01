Espíritus animales en los mercados corren el riesgo de ir demasiado lejos

“

Ahora sería un buen momento para que los inversores frenen un poco su entusiasmo. Este año ha comenzado con los toros controlando en gran medida. Ya las acciones estadounidenses han subido alrededor del 4 por ciento, convirtiendo este en uno de los meses de apertura más fuertes de cualquier año en la última década.

La reinauguración de Donald Trump como presidente de EE. UU. ha marcado el inicio de un nuevo período de “espíritu animal” entre los ejecutivos de negocios, como lo expresó el veterano inversor Stan Druckenmiller esta semana. Los directores ejecutivos están “en algún punto entre aliviados y eufóricos” por el resultado de la elección, según dijo a CNBC. Mientras tanto, los bancos estadounidenses están en “modo de acción”, según un ejecutivo senior de JPMorgan que le dijo a la multitud de Davos, mientras que la criptomoneda está a punto de entrar en la “zona banana”, según sus impulsores. (No, yo tampoco. Al parecer eso es bueno, sin embargo, indica que los precios están a punto de dispararse.)

HSBC se mantiene fiel a las buenas vibraciones. Su equipo de multiactivos esta semana describió un escenario “extremadamente positivo” para activos riesgosos en la primera mitad de este año, un escenario que calificaron como “Ricitos de oro con esteroides”, toda una imagen mental.

Corriendo el riesgo de arruinar toda la diversión, algunos observadores del mercado, incluidos algunos de los optimistas, comienzan a estar un poco nerviosos. La primera gran razón es el mercado mundial de bonos del gobierno, que ha tenido un inicio tambaleante en el año. Esto no es enteramente malo, refleja una continuación del milagro económico de crecimiento de EE. UU. Pero también refleja una expectativa de que la inflación continuará presente y que la Reserva Federal, por lo tanto, luchará para seguir reduciendo las tasas de interés, sin importar cuánto le gustaría eso a Trump. En los márgenes, también sugiere que los administradores de activos exigen un rendimiento algo más alto por alimentar las arcas gubernamentales.

Independientemente de la narrativa que prefiera, la cuestión es que los inversionistas en bonos han sido sorprendidos (otra vez) y la caída resultante en los precios ha llevado a un incremento en los rendimientos. El benchmark más importante de todos, el rendimiento a 10 años de EE. UU., está muy por encima del 4.5 por ciento. Eso marca una recuperación en los precios desde mediados de enero pero aún es lo suficientemente alto como para socavar la justificación de cargar demasiado en acciones.

Como informaron mis colegas esta semana, las acciones estadounidenses han alcanzado su punto más caro en relación con los bonos en una generación. Cada vez es más difícil justificar aventurarse aún más en acciones cuando sus ganancias esperadas en comparación con las ganancias se han hundido mucho por debajo de la tasa libre de riesgo.

Peter Oppenheimer, estratega principal de renta variable global en Goldman Sachs, señaló en un evento en la lujosa oficina de Londres de banco esta semana que las acciones han ignorado en gran medida esta competencia con los bonos hasta ahora, en gran parte porque el optimismo en torno al crecimiento es tan fuerte. Pero esto deja a las acciones ahora “vulnerables a mayores aumentos en los rendimientos”.

Es un poco tonto pero no obstante cierto que mucho aquí depende de números redondos, que actúan como útiles hitos psicológicos para los inversionistas. La gran prueba sería si los rendimientos de EE. UU. alcanzaran el 5 por ciento. En ese punto, una de dos cosas sucedería: los detractores de los bonos capitularían y comprarían algunas gangas para llevar el rendimiento nuevamente a la baja, o las ventas se intensificarían y todas las clases de activos sentirían el dolor. Mi fuerte corazonada es la primera opción.

No estamos en ese punto aún, pero como Lisa Shalett, directora de inversiones en Morgan Stanley Wealth Management, lo dijo esta semana, “todavía estamos en un nivel crítico”.

“Realmente estamos llegando cerca del código postal donde un crecimiento ligeramente más lento y tasas ligeramente más altas se vuelven una combinación mortal para los mercados”, afirmó. Por lo tanto, ella es escéptica acerca de que las acciones en general, y los mercados de valores estadounidenses altamente concentrados y altamente dependientes de la tecnología en particular, puedan continuar la espectacular racha de los últimos dos años. Shalett espera ganancias en acciones de EE. UU. entre el 5 y el 10 por ciento este año. No está mal, en absoluto, pero no sería una repetición del rendimiento de más del 20 por ciento de los últimos dos años.

Otro factor que está tocando las campanas de alarma es el nivel de optimismo en sí, especialmente entre los inversores minoristas. La Asociación Americana de Inversionistas Individuales informó que el sentimiento había “se disparado” en su última encuesta mensual. Las expectativas de que los precios de las acciones aumentarán en los próximos seis meses se incrementaron en unos 18 puntos porcentuales hasta enero, dijo AAII.

Incluso los gestores de patrimonios optimistas, que asesoran a muchos de estos inversores, están teniendo dificultades para contenerlos. Ross Mayfield, estratega de inversión para Baird Private Wealth Management, me dijo esta semana que él cree en el mercado alcista, aunque con un ojo en los rendimientos de los bonos, que han subido “hacia arriba y hacia la derecha sin una razón evidente”. Pero ve signos anécdotales de que el tema de la excepcionalidad estadounidense se está volviendo demasiado arraigado entre sus clientes. “Estoy comenzando a recibir preguntas sobre si es necesario diversificar en absoluto”, dijo.

Nada de esto es razón para correr a las colinas y refugiarse en los activos más seguros que pueda encontrar. Pero el aire se está volviendo un poco delgado en estas alturas y el potencial para cometer errores por parte de la nueva administración presidencial de EE. UU. es fuerte. El optimismo deslumbrado rara vez termina bien, sin importar cuán musculoso se vuelva Ricitos de Oro.

