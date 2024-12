Espectáculo tributo de gran banda a Shane McGowan de Pogues por Sharon Shannon.

Ella traerá una banda cuidadosamente seleccionada a Reino Unido para tres conciertos para celebrar la música de Shane McGowan, el legendario líder de los Pogues, que murió en diciembre de 2023.

Sharon Shannon con Imelda May Artistas como Imelda May, Liam ó Maonlaí de Hothouse Flowers, la exmiembro de la banda Pogues Cait O’Riordan y la leyenda de la música irlandesa Mundy compartirán escenario para interpretar canciones del catálogo de Shane McGowan.

Los conciertos son aún más emotivos porque Shane actuó con la gran banda durante varios años, incluido en un concierto de cumpleaños en Dublín.

“Fue un verdadero honor armar la gran banda”, dijo Sharon. “Creo que los primeros shows que hicimos fueron alrededor de 2007 y luego hacíamos algunos conciertos en Navidad.

“Shane no había estado haciendo muchos espectáculos durante algún tiempo, pero encontró los conciertos de la gran banda realmente fáciles de hacer. No había presión sobre él. Simplemente salía y cantaba algunas canciones.

“Toqué algunas de mis melodías y luego teníamos cantantes invitados que interpretarían, pero siempre había esta magia especial cuando Shane salía al escenario. Le encantaba hacer esos conciertos y se notaba”.

Siempre un rebelde, la carrera de Shane McGowan estuvo marcada por varios incidentes relacionados con el alcohol y las drogas, pero como compositor y artista sigue siendo muy respetado

“Todos conocen la imagen y todas las cosas locas y locuras que hizo Shane, pero cuando empezaba a cantar era fantástico”, dijo Sharon. “Cada show con Shane estaba garantizado para ser brillante, y también completamente loco.

“Shane siempre tuvo las mejores intenciones. Recuerdo que llegaba el primer día de la gira con un traje hermoso, siempre arreglado hasta los pies, con el pelo lavado y luciendo fresco.

“Luego fue una fiesta desde la primera noche y ese traje nunca se lo quitó. Pero así era Shane.

Sharon Shannon y su gran banda celebrando la música del líder de los Pogues, Shane McGowan

“Siempre fue tan amable y considerado, especialmente con la gente mayor que conocía después de un show. Era tan respetuoso con mis padres”.

Sharon revivió la gran banda para una serie de espectáculos en Irlanda con varios cantantes invitados.

“Incluso antes del concierto, puedes sentir la emoción en el público por lo que está por venir”, dijo Sharon. “Poder venir al Reino Unido y darles a los fanáticos la oportunidad de escuchar la música de Shane es algo realmente especial para todos nosotros.

“Creo que los fans más acérrimos de los Pogues siempre han sabido lo geniales que eran las canciones, pero con el tiempo más y más personas están empezando a darse cuenta de lo gran compositor que era – Shane era un poeta y es un honor tocar su música”.

La naturaleza de la breve gira de la gran banda: hay tres fechas en Birmingham, Londres y Manchester – es algo que Shane sin duda habría aprobado.

“Tenemos un autobús de gira”, dijo Sharon con entusiasmo casi infantil. “A todos los músicos les encanta un autobús de gira, es muy divertido.

“Es mucho más agradable que la gira normal que suele ser aeropuertos y largos viajes a hoteles y luego empacar y desempacar. En un autobús te subes después del concierto y vas a tener una fiesta en la parte de atrás o ir a dormir (o ambas cosas) pero cuando te despiertas ya estás en la siguiente ciudad – no pasas todo tu tiempo viajando”.

Reunir una alineación tan distinguida de músicos no está exento de desafíos, pero Sharon claramente lo disfruta.

“¿Sabes cómo dicen que organizar una boda es difícil? Claramente nunca han intentado organizar una gira de gran banda. Hay tantos elementos diferentes que tienen que unirse y todos ya están tan ocupados con sus propias vidas profesionales.

“Pero lo estamos haciendo por Shane y para celebrar su música y todos están tan ansiosos por hacerlo funcionar que encuentran tiempo y de alguna manera logramos unirlo todo”.

Una vez reunido el ‘reparto’, la siguiente tarea es decidir cuál será el repertorio.

“Hay tantas canciones increíbles”, dijo Sharon. “No es fácil reducir la lista para que terminemos con un espectáculo manejable. Pero espero que tengamos la mayoría de las canciones favoritas de la gente y algunas sorpresas también”.

Sharon ShannonSharon es la persona ideal para coordinar algo tan complicado como el proyecto de la gran banda. A lo largo de su carrera, ha colaborado con músicos y artistas destacados.

“Realmente no lo había pensado, pero creo que ayuda”, dijo. “Nunca he trabajado realmente con alguien que no conociera bien.

“Conocí a Steve Earle cuando vino a Galway y solíamos ir a las mismas sesiones. Había escrito algunas canciones y dijo que quería grabarlas con sus amigos en Galway. Así es como terminé tocando con él en Galway Girl”.

“En ese momento no tenía más canciones para un álbum, pero me di cuenta de que realmente no encajaría con mi material habitual, así que elaboré una lista de deseos de personas de la talla de Steve para ver si querían colaborar en un álbum conmigo”.

El resultado fue el álbum The Diamond Mountain Sessions lanzado en 2000 que trajo a Sharon a la atención de los fanáticos de la música. Contenía canciones con Jackson Browne, John Prine, Hothouse Flowers y Dessie O’Halloran.

“A partir de ahí, comencé a hacer otras colaboraciones para otros álbumes”, dijo. “Todos tienen que salir un poco de su zona de confort; es aterrador pero emocionante y me gusta”.

Sharon espera que la gira de la gran banda se convierta en un evento regular.

“Me encantaría que se convirtiera en una gira anual”, dijo. “Veremos cómo nos va con estas fechas y con suerte podremos hacer más de ellas.

“Probablemente haya muchos artistas realmente fantásticos en el Reino Unido que encajarían en el perfil y que podrían estar interesados en formar parte de ello. ¡Creo que me estoy convenciendo de organizar algo aún más complicado!”

Sharon Shannon Big Band: un tributo a Shane McGowan, Manchester O2 Ritz, domingo 22 de diciembre. Detalles en www.ticketmaster.co.uk