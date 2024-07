Especialista en fobias comparte 3 consejos principales para superar cualquier miedo.

Las fobias pueden tomar muchas formas: Algunas personas temen a las arañas mientras que otras temen volar en avión.

Pero lo que todas tienen en común es que son irracionales, según un especialista en fobias.

“Una fobia es una respuesta irracional a una sustancia benigna,” dijo Christopher Paul Jones, un especialista en fobias con sede en Londres y una clínica en Harley Street, en una entrevista con CNBC Make It.

“Como seres humanos, estamos primitivamente conectados de tal manera que cuando experimentamos peligro, nuestro amígdala se dispara, y luego hacemos una de varias cosas. Más comúnmente luchamos, huimos o nos congelamos. Así que, ya sea ponernos enojados y golpear la cosa, o correr de la cosa, o escondernos de la cosa,” explicó. La amígdala es parte del cerebro que procesa emociones como el miedo o la motivación.

Este disparador es útil cuando luchábamos contra tigres de dientes de sable o si estábamos en peligro real, dijo Jones. Sin embargo, una fobia es cuando esa respuesta es hacia algo que no es peligroso.

La clínica de Jones ha tratado una variedad de fobias, desde el miedo al agua, las alturas, los gérmenes, las agujas e incluso el miedo al fracaso.

Explicó que las fobias se desarrollan a través de una respuesta condicionada como la del experimento de los perros de Pavlov. Ese famoso experimento fue realizado por el neurólogo ruso Ivan Pavlov, quien hacía sonar una campana cada vez que alimentaba a sus perros. Los perros eventualmente comenzaron a salivar cuando escuchaban sonar la campana porque lo asociaban con la comida.

“Los seres humanos hacen lo mismo,” explicó Jones. “Más comúnmente con una fobia, en algún momento de tu pasado, tu cerebro ha vinculado el peligro a algo que ha sucedido… entonces cada vez que piensas en esa cosa de nuevo en el futuro, activa esa antigua respuesta.”

“Enfrenta tus miedos”, el libro recientemente publicado por Jones, guía a los lectores a través de ejercicios para ayudarlos a superar sus miedos. Compartió sus tres mejores consejos para superar cualquier miedo con CNBC Make It.

Desafía tu percepción del objeto

Una técnica muy simple para desafiar tu fobia es pensar en el objeto de tu miedo de manera diferente, dijo Jones.

Lo llama el “efecto Harry Potter” refiriéndose a una escena de la película “Harry Potter y la Cámara Secreta” donde los estudiantes enfrentan su miedo y usan la magia para transformarlo en algo cómico.

“Así que, cuando piensas en esa araña, a menudo la gente la hace muy grande y cercana. Si la imaginas pequeña, negra y blanca … o imagina que está en patines, fumando un cigarro, bailando con una pequeña mano … te sentirás muy diferente,” dijo Jones.

Sugirió usar la misma técnica en tu diálogo interno.

“Si estás pensando ‘Dios mío, me asustaré’ o ‘Esto me hará saltar’ o ‘¿Y si me avergüenzo?’ Si imaginas ese diálogo interno como si fuera Mickey Mouse o Pato Donald, con una voz chillona, le quitará todo el poder,” dijo.

En ese momento, esto cambiará cómo percibes el miedo porque parecerá “más tonto y menos realista,” dijo Jones.

Abrázate a ti mismo

Una de las formas más simples de reconfortarte al enfrentar la fuente de tu fobia es abrazarte a ti mismo, dijo Jones.

“Si básicamente cruzas los brazos y subes y bajas tus hombros, como si te estuvieras abrazando, libera las mismas sustancias químicas que si estuvieras abrazando a alguien más o si alguien más te estuviera abrazando,” explicó.

“Esto libera oxitocina y varias otras sustancias y lo que sucede es que, si estás haciendo algo relajante o calmante mientras intentas imaginar la cosa de la que tienes miedo, el cerebro lucha por mantener dos emociones al mismo tiempo, entonces esa emoción de miedo se reducirá.”

Reacondiciona tu cerebro

Jones volvió al experimento de los perros de Pavlov y dijo que así como el cerebro puede ser condicionado a temer algo, también puede ser reacondicionado para deshacer ese miedo.

“Si vas a momentos en los que te sentiste realmente feliz, tranquilo o no podías parar de reír y simplemente visualizas esos momentos en tu mente, y mientras visualizas esos momentos, haces algo único en el punto máximo de la emoción como apretar tu puño, pensar en tiempos felices, apretar tu puño, pensar en tiempos felices, apretar tu puño, creas una respuesta condicionada pavloviana artificial,” explicó Jones.

Dijo que si luego aprietas tu muñeca al enfrentar un miedo en particular, te llevará de regreso a esos recuerdos felices y eliminará la intensidad emocional del miedo.

“Son algunas cosas muy rápidas que puedes hacer para simplemente interrumpir ese viejo patrón,” añadió.

“Si piensas en Reddit o YouTube, donde la gente toma una película de terror y la edita para que sea una película divertida porque cambian la música y el ritmo, podemos hacer eso con nuestras imágenes internas, diálogo interno y sentimientos internos,” agregó.