Especial de Navidad 2024 Más Allá del Paraíso: Lista de actores y cómo ver

El episodio involucrará las visiones fantasmales de un viudo y una figura de la Virgen María siendo robada de la escena de la Natividad en la iglesia.

Mientras tanto, Humphrey y Martha (Sally Bretton) dan sus primeros pasos en la crianza temporal.

Un resumen del episodio en Radio Times dice: “Humphrey y Esther intentan desentrañar si las visiones fantasmales de un viudo son una manifestación del dolor o algo más siniestro.”

Estaremos más acogedores y festivos este año cuando el especial de Navidad #BeyondParadise llegue a BBC iPlayer y BBC One el viernes 27 de diciembre a las 9 p. m. 🎄 pic.twitter.com/M7K1bfwGBK

— Beyond Paradise (@BeyondPOfficial) 4 de diciembre de 2024

“Mientras tanto, un robo en la iglesia deja la escena de la Natividad incompleta. Con el servicio de Navidad acercándose rápidamente y CS Charlie Woods a punto de asistir, Kelby espera resolver el misterio de la Virgen María desaparecida e impresionar al Superintendente en Jefe al mismo tiempo.

“Fuera de la comisaría, la crianza de Humphrey y Martha continúa al abrir su hogar a un adolescente introvertido.

Como reportó What to Watch, Marshall habló sobre la historia del Especial de Navidad, compartiendo: “Humphrey no descarta nada, pero siempre está listo para un desafío.

“Le encantan los casos inusuales, cualquier cosa fuera de lo común, ya sean fantasmas o simplemente algo extraño.

“Disfruta involucrándose en estos misterios y desentrañándolos. Como policía, es naturalmente escéptico y no cree en las coincidencias. Pero para él, la emoción viene de resolver el misterio, eso es lo que le emociona del trabajo.”

Lista completa del elenco del Especial de Navidad Beyond Paradise 2024

Kris Marshall como DI Humphrey Goodman

Sally Bretton como Martha Lloyd

Zahra Ahmadi como DS Esther Williams

Felicity Montagu como Margo Martins

Barbara Flynn como Anne Lloyd

Dylan Llewellyn como PC Kelby Hartford

Mark Heap como Bob Holland

Seann Walsh como Colin Bensted

Rosalind Adler como Linda Holland

Tamla Kari como Fiona Bensted

Amalia Vitale como Hannah Owen

Austin Taylor como Jaiden

Chizzy Akudolu como la Reverenda Kate

Simon Nagra como Marcus Dhillon

Jade Harrison como el Jefe Supt Charlie Woods

Melina Sinadinou como Zoe

Sami Amber como Ben

¿Cuándo se emitirá el Especial de Navidad de Beyond Paradise en televisión en 2024?



El Especial de Navidad de Beyond Paradise para 2024 se emitirá a las 9 p. m. en BBC One el viernes 27 de diciembre.

Una vez que se haya emitido el episodio, estará disponible para ver en BBC iPlayer.