‘Espalda grande’ y otros términos adolescentes fatfóbicos tienen a los expertos en imagen corporal preocupados

“¡Estoy tan ‘big back’ ahora mismo!”

“¡Estamos siendo unos grandes ahora mismo!”

Bienvenidos al último lenguaje parlante de las adolescentes: un spin-off de la tendencia de TikTok que se ha convertido en el nuevo lenguaje de bromas casuales y constantes utilizadas para burlarse mutuamente y de uno mismo por comer.

Y aunque muchas adolescentes dicen que el jerga es simplemente para jugar, otras admiten que lo encuentran hiriente o, al menos, desconcertante. Los expertos consideran alarmante la explosión de este tipo de argot.

“Este es un problema para todos”, dice Zöe Bisbing, psicoterapeuta de imagen corporal y trastornos alimentarios. “Tiene mucho que ver con este prejuicio muy arraigado contra las personas con sobrepeso en nuestra cultura que normaliza las microagresiones hacia las personas con sobrepeso.”

Complicando el problema, sin embargo, es que las bromas son hechas por y sobre chicas delgadas.

“Con este nuevo lenguaje, se han dado permiso mutuamente para comentar no solo sobre el peso sino sobre la comida en sí misma. Así que no hay nada bueno en esto”, dice Barbara Greenberg, terapeuta adolescente y experta en Connecticut que está familiarizada con la terminología, le dice a Fortune. “Está retrocediendo”.

Chanea Bond, maestra de inglés en una escuela secundaria de Texas e influencer educativa, le dice a Fortune que se sintió perturbada al ver cómo la tendencia cobraba fuerza antes del verano. “Comenzó este año escolar. Al principio, la mayoría de los estudiantes se referían a sí mismos. Pero ahora ‘big back’ es tan común en su lenguaje, lo dicen cada vez que hay comida. Además, ‘Eres un gordito’. ‘Gordito’ definitivamente ha vuelto”, dice. “Definitivamente desearía que desapareciera.”

Nunca fue más cierto para Bond que a principios de esta semana, cuando su hija de 6 años llegó a casa del cuidado infantil y preguntó, “Mamá, ¿tengo el ‘big back’ más grande?”. Después de indagar un poco, Bond descubrió que su hija le habían dicho por parte de la maestra que tenía “el ‘big back’ más grande” después de pedir más galletas en la hora del snack.

“Le pregunté si le había afectado. Le dije que su cuerpo es proporcional, y que si quiere snack extra, tiene permitido comerlo sin que alguien comente sobre su cuerpo”, dice Bond, quien compartió el intercambio con su hija en X, donde ha sido visto más de 1.3 millones de veces, generando un montón de respuestas de apoyo.

Este asunto de ‘big back’ es fatofobia. Que mi hija de 6 años llegue a casa y pregunte si tiene ‘el big back’ más grande porque quería más galletas en la hora del snack no es bonito o gracioso.

Es hora de ponerle fin. – La Loca en el Aula (@heymrsbond) 10 de julio de 2024

Señala que la joven maestra, a la cual Bond planea hablar sobre la situación, probablemente no es mucho mayor que sus estudiantes. “No creo que haya querido ser hiriente”, dice. Pero esto le mostró a Bond que la tendencia, a pesar de su deseo de que se calmara durante el verano, “definitivamente todavía está muy presente”.

Qué significan ‘big back’ y otros términos – y cómo llegamos aquí

Como tantas tendencias alarmantes, la última forma de hablar sobre el peso se puede rastrear hasta TikTok, específicamente a una tendencia de videos de “big back” (actualmente con más de 174 millones de publicaciones) que parece haber alcanzado su punto máximo en la primavera. Esto implicaba compartir videos con uno de dos temas: 1) mostrarte comiendo mucho o a alguien más comiendo mucho (generalmente alguien delgado) con comentarios sobre ese comportamiento de “big back”, o 2) rellenar tu ropa para que tu espalda (o incluso la de un bebé) parezca más grande y luego correr para conseguir comida o, una vez más, solo comer.

Estos videos llevaron a críticas de la tendencia, con algunos señalándola por “burlarse de las personas con sobrepeso” y “crear nuevas inseguridades”. Luego vinieron videos que parecían burlarse de la tendencia en su totalidad.

Pero, ¿qué significa realmente “big back”? Ahí es donde las cosas se complican, ya que muchos han señalado que el término y posiblemente la tendencia parecen tener raíces en el inglés afroamericano (AAE) y en los espacios negros en línea. Pero la tendencia es “bastante nueva, así que no se ha realizado mucha investigación al respecto”, dice Kimberley Baxter, candidata a doctorado en lingüística en la Universidad de Nueva York que se especializa en AAE.

La profesora de lingüística de la NYU Renee Blake dice que el término tiene raíces en la “comunidad negra londinense, significando ‘derrière’ de manera positiva” y que solo se volvió negativo a través de la apropiación.

Baxter teoriza que “big back” se convirtió en “un término dirigido a todas las personas con sobrepeso, pero también a las personas que se dedican a los estereotipos asociados con el sobrepeso”, y que tiene conexiones con el término “bad built” así como con el viejo término “built like a linebacker”. Observa que fue impulsado en las redes sociales recientemente en parte por reacciones a una popular serie de TikTok de Reese Teesa.

Sus orígenes han llevado a algunos, incluida una terapeuta que se hace llamar Therapy Dojo en TikTok, a decir que los usos actuales de “big back” se sienten como “apropiación cultural” y pueden hacer que las críticas blancas a la tendencia se sientan como la “policía de la cultura negra”. A pesar de la creencia de la terapeuta de que el término, en sí mismo, es “absolutamente fatofóbico”.

Incluso Lizzo ha hablado al respecto, llamando a la tendencia “horriblemente fatofóbica”, pero señalando que el término era simplemente “algo que dicen las personas negras” y que no fue hasta que “se convirtió en una tendencia” que se salió de control, con la gente usándolo “de forma perjudicial”.

El matiz es por qué Bisbing dice que ve “big back” y “gordito” como “dos fenómenos distintos”.

Sin embargo, “big back” ahora se usa indistintamente con otros términos actuales en este ámbito, incluyendo “gordito” y “biggie”, según adolescentes de todo el país.

“‘Big-back’ es algo que dices a tus amigas cuando están comiendo, como, ‘¡Oh, eres tan ‘big back’, te comiste cuatro galletas!’”, F., una joven de 16 años de Nueva Jersey, le cuenta a Fortune. “Solo se dice cuando una persona está comiendo. Pero nunca llamarías a tu amiga con sobrepeso ‘big back’”. Siente que su aumento en popularidad podría deberse a “la reacción” sobre el movimiento de positividad corporal, señalando, “Como estaba bien verse como Lizzo, pero de repente ya no está bien”.

“Creo que la gente lo dice de forma casual”, dice S., de 17 años, de Massachusetts. “No los he escuchado decirlo para insultar a las personas. Es más una broma de autodepreciación”.

S., de 17 años, de Rhode Island, está de acuerdo. “Definitivamente creo que puede ser perjudicial para algunos, pero para mí, simplemente me parece gracioso. Definitivamente no lo diría alrededor de una persona con sobrepeso real”, dice, “pero he escuchado a otras personas [hacerlo]”.

L., de 16 años, de Connecticut, explica, “Decimos, ‘Oye, gordito’, como si dijeras, ‘¡Eres tan tonto!’. Es un insulto, pero es juguetón, ¿sabes a lo que me refiero? A menudo diré ‘estoy siendo tan ‘big back’ ahora mismo’, como si alguien me ofreciera parte de su almuerzo y me comiera todo … Es como una broma. Pero”, añade, “en cierto modo supongo que refuerza el prejuicio mental”.

Por qué preocupa a los expertos el argot fatofóbico

“Hay tantas capas en esto, porque ha habido un movimiento para reclamar palabras como ‘grande’ o ‘gordo’, para usarlas como descriptores neutrales para las personas que se sienten fuertemente acerca de la positividad corporal”, señala Oona Hansen, educadora y coach de padres que se especializa en ayudar a las familias a luchar contra la cultura dietética. En lugar de ello, los términos vuelven a ser utilizados como insultos que se burlan del tamaño o del apetito de alguien. “Eso tiende a reforzar la idea de que si estás en un cuerpo más grande, siempre estás consumiendo grandes cantidades de comida. Refuerza esa noción de glotonería”.

Que sean principalmente “mujeres blancas más delgadas” no es una coincidencia, agrega, debido a “el trasfondo de las drogas para adelgazar y de las personas que no tienen apetito, y asociando el apetito y el tamaño del cuerpo. Creo que realmente refuerza ideas perjudiciales tanto sobre el tamaño del cuerpo como sobre la comida, y hace que sea socialmente aceptable comentar sobre los cuerpos de las personas”.

Greenberg teme que pueda fomentar la alimentación secreta entre las adolescentes. “Aumenta los sentimientos de vergüenza y vergüenza autoconsciente, las emociones sociales y emocionales”, dice.

Lo que destaca la tendencia, cree Bisbing, es que “la fatofobia y el prejuicio anti-grasa es todavía superaceptable”.

Y aunque esto es “un problema para todos”, dice, “donde he visto que realmente lastima a los adolescentes es donde hay un grupo de compañeros con una minoría de niños que están en cuerpos más grandes … Porque ese lenguaje que se está utilizando de forma juguetona va a afectar de manera muy diferente a un niño que está realmente gordo”.

El uso del lenguaje, agrega, “casi crea esta invisibilidad para el niño gordo real en el grupo, y luego también una hipervisibilidad.”

Finalmente, es perjudicial porque los niños que no están en cuerpos más grandes están expresando de manera no tan sutil que nunca querrían ser – básicamente diciendo, con “big back”, “¡Estribamos en no ser así!”, explica Bisbing, mientras que, “¡Soy una gordita!’ es más como, ¡Ew, mírenme!.

“Creo que todos se ven perjudicados por este discurso porque mantiene una norma cultural que hace muy difícil establecer seguridad emocional para todos”, dice. “Así que estoy más preocupada por el daño colectivo, de alguna manera, aunque ellos no lo sepan, contribuyendo a una cultura opresiva”.

Cómo abordar el posible daño de la tendencia con tus hijos

“No creo que sea una conversación de una sola vez para una familia o un padre”, ofrece Bisbing, quien señala que, en un escenario ideal, ya habrás tenido tantas otras “conversaciones orientadas a los valores sobre la opresión corporal en nuestra cultura”.

Si no ha sido el caso, dice, este puede ser un punto de partida para iniciar una conversación, y una oportunidad no solo para abordar este argot específico, sino también para resaltar que este es solo un ejemplo de un problema de la sociedad.

Y ten en cuenta, sugiere que “cuando tienes a un adolescente, no tienes control sobre lo que dicen.” Pero vale la pena que rueden los ojos y probablemente te escuchen en algún nivel si dices, “Solo te estoy informando: Es opresivo. Aunque tus amigos se rían, apuesto a que se están sintiendo mal por dentro.” Deja claro que no vas a dar una charla, pero señala que el asunto toca el feminismo, el antirracismo y la justicia social en general.

“Encuentra esos puntos de conexión entre esta tendencia estúpida y lo absolutamente opresivo que es, y ayúdales a conectar los puntos”, dice.

Hansen sugiere abordar a tu adolescente o preadolescente con curiosidad, tal vez diciendo, “Cuéntame más sobre la tendencia. ¿Cómo la están usando tus amigos? ¿Crees que se sienten de la misma manera?”

Con un niño que pueda estar realmente molesto por ello, ayúdalo a hablar sobre eso y a averiguar cómo quiere responder la próxima vez que alguien use los términos. “Creo que los adolescentes tienen mejores ideas que nosotros, en general”, dice. También es útil no reaccionar exageradamente o cerrar la conversación si vienen a ti con el problema, ya que es posible que no se acerquen a ti la próxima vez.

La conclusión final, dice Hansen: “Para los padres, es una oportunidad para pensar en cómo estás desarrollando las habilidades de tu hijo para navegar en conversaciones sociales incómodas y en las redes sociales. Seguirá evolucionando, pero en realidad se trata de si puedes conectar con tu adolescente. ¿Puedes tener una conversación que fomente el pensamiento crítico?”

