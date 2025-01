Esmeraldas en Venta: El Talibán Busca Debajo de la Tierra para Revivir la Economía.

En un frío auditorio en Afganistán, montones de esmeraldas verdes recién extraídas brillaban bajo lámparas de mesa brillantes mientras los comerciantes barbudos de piedras preciosas las inspeccionaban en busca de pureza y calidad.

Un subastador pidió ofertas por el primer lote, que pesaba 256 quilates. Así comenzó la subasta semanal de piedras preciosas de los Talibanes.

Estas ventas, en la rica provincia de esmeraldas de Panjshir en el este de Afganistán, son parte de un esfuerzo del gobierno talibán para beneficiarse del vasto potencial mineral y de gemas del país.

Desde que tomaron el poder en agosto de 2021, los Talibanes dicen haber firmado acuerdos con decenas de inversionistas para extraer gemas, oro, cobre, hierro y otros minerales valiosos, como el cromo. Estos tesoros enterrados ofrecen una potencialmente lucrativa salvavidas para una débil economía.

China ha liderado las inversiones bajo su Iniciativa de la Franja y la Ruta, un esfuerzo agresivo para expandir la influencia china en todo el mundo. Además, inversores rusos e iraníes han firmado licencias mineras, ocupando el espacio dejado por la caótica retirada estadounidense en 2021.

El gobierno de EE. UU. estima que al menos $1 billón en depósitos minerales se encuentran bajo el accidentado paisaje de Afganistán. El país es rico en cobre, oro, zinc, cromo, cobalto, litio y minerales industriales, así como en gemas preciosas y semipreciosas como esmeraldas, rubíes, zafiros, granates y lapislázuli.

Afganistán también posee una cantidad considerable de elementos de tierras raras, según la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, una agencia estadounidense que cerrará este año. Estos elementos se usan en una variedad de tecnologías modernas, como teléfonos móviles, computadoras portátiles y vehículos eléctricos.

Los Talibanes intentan hacer lo que Estados Unidos no pudo durante su ocupación de 20 años. El gobierno estadounidense gastó casi mil millones de dólares en desarrollar proyectos mineros en Afganistán, pero “el progreso tangible fue insignificante y no se mantuvo”, concluyó el inspector general especial en un informe publicado en enero de 2023.

Muchos de los obstáculos de esa época podrían seguir aplicándose: la falta de seguridad, la infraestructura deficiente, la corrupción, las políticas gubernamentales y regulaciones inconsistentes y el constante cambio de funcionarios gubernamentales.

A pesar de eso, los Talibanes siguen intentándolo, desesperados por ingresos después de la pérdida repentina de ayuda con la retirada estadounidense de Afganistán.

Durante la guerra, Estados Unidos proporcionó aproximadamente $143 mil millones en ayuda al desarrollo y humanitaria a Afganistán, manteniendo al gobierno alineado con EE. UU. Desde 2021, Estados Unidos ha entregado $2.6 mil millones en ayuda, entregada por un contratista privado en fajos de dinero envueltos en plástico en vuelos a Kabul, según el inspector general especial.

El economía afgana ha disminuido un 26 por ciento en los dos últimos años, según informó el Banco Mundial en abril. La brusca caída de la ayuda internacional, dijo el banco, ha dejado a Afganistán “sin motores de crecimiento internos”.

Además, la prohibición de los Talibanes sobre la producción de opio ha costado a los agricultores $1.3 mil millones en ingresos, o el 8 por ciento del producto interno bruto de Afganistán, informó el Banco Mundial. La prohibición ha llevado a la pérdida de 450,000 puestos de trabajo y ha reducido la tierra destinada al cultivo de amapola en un 95 por ciento, informó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

La minería podría ayudar a reemplazar las amapolas como una fuente constante de ingresos. Turquía y Qatar, junto con China e Irán, han invertido en minas de hierro, cobre, oro y cemento. Empresas de Uzbekistán han firmado acuerdos para extraer petróleo en el norte de Afganistán, según el Ministerio de Minas y Petróleo.

Los Talibanes ya están recaudando impuestos sobre las ventas de esmeraldas.

Bajo el gobierno anterior, el comercio de esmeraldas era un caos corrupto. Los señores de la guerra y los comerciantes políticamente conectados dominaban el comercio, y la recaudación de impuestos era desordenada en el mejor de los casos.

Pero, al instituir las subastas semanales de esmeraldas, el gobierno talibán ha controlado e gravado todas las ventas. Los comerciantes que compran esmeraldas en las subastas no reciben las gemas hasta que paguen el impuesto del 10 por ciento.

Los Talibanes están gravando también otras piedras preciosas, como rubíes y zafiros.

Rahmatullah Sharifi, un comerciante de piedras preciosas que compró dos conjuntos de esmeraldas en la subasta, dijo que no le importaba pagar el impuesto.

“El gobierno necesita el dinero para desarrollar el país”, dijo. “La pregunta es: ¿Lo gastarán en ayudar al pueblo afgano?”

En la provincia de Panjshir, donde se extraen la mayoría de las esmeraldas afganas, el gobierno ha otorgado 560 licencias de esmeraldas a inversionistas extranjeros y afganos, dijo Hamayoon Afghan, portavoz del Ministerio de Minas y Petróleo.

El ministerio también ha otorgado licencias para extraer rubíes en las provincias de Panjshir y Kabul, dijo el Sr. Afghan, y se están planeando licencias de esmeraldas y piedras preciosas en otras tres provincias.

Pero muchas nuevas licencias son para minas que aún no han sido abiertas. Y muchas minas existentes se ven limitadas por una infraestructura deficiente y una escasez de ingenieros experimentados y expertos técnicos.

El Sr. Afghan admitió que el país necesitaba más ingenieros y técnicos. Los inversores extranjeros traen expertos experimentados, dijo, y están obligados bajo las licencias a emplear a afganos y enseñarles habilidades técnicas e ingenieriles.

La mayoría de las esmeraldas compradas en las subastas semanales son revendidas a compradores extranjeros, dijeron los comerciantes. Entre los comerciantes que compraban esmeraldas un día de noviembre estaba Haji Ghazi, que vende gemas desde una pequeña habitación en un laberinto de tiendas en el centro de Kabul.

Dos días después de la subasta, el Sr. Ghazi cerró la puerta de su tienda, cerró las cortinas y abrió una caja fuerte antigua. Sacó varias bolsas de esmeraldas y rubíes, cada una envuelta en una sencilla hoja de papel blanco.

El mayor conjunto de esmeraldas del Sr. Ghazi valía quizás $250,000, dijo. Estimó que una cantidad mucho menor de brillantes rubíes valían $20,000.

En un rincón, el Sr. Ghazi había apilado pesados trozos de roca con gruesas vetas azules de lapislázuli, una piedra semipreciosa. Gran parte del suministro mundial de lapislázuli se extrae en el norte de Afganistán.

El Sr. Ghazi vende la mayoría de sus gemas a compradores de los Emiratos Árabes Unidos, India, Irán y Tailandia. Dijo que extrañaba los días, antes de la toma de poder de los Talibanes, cuando la ocupación traía compradores entusiastas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Australia.

En una tienda adyacente, Azizullah Niyazi encendió una lámpara de escritorio para iluminar una colección de lapislázuli, rubíes, zafiros y esmeraldas esparcidos en una pequeña mesa. Todavía esperaba a su primer cliente de la mañana.

El Sr. Niyazi dijo que las ventas no eran tan sólidas como durante los 13 años en que se le permitió vender gemas un día a la semana desde una pequeña tienda en una base militar de la coalición liderada por EE. UU. Sus ganancias se dispararon mientras soldados y contratistas civiles hacían fila para comprar gemas cada viernes, y rara vez regateaban los precios, a diferencia de los compradores afganos o árabes, dijo. Pagaba un 7 por ciento de impuestos sobre sus ganancias, dijo.

Hoy en día, el Sr. Niyazi debe viajar para aumentar las ventas: dijo que ha abierto una tienda en China, donde hace visitas regulares. En Kabul, vende a compradores de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, así como de Pakistán, Irán y otros países.

Tiene pocos clientes afganos.

“No muchos afganos pueden pagar $1,000 o $2,000 por una piedra para hacer un anillo,” dijo encogiéndose de hombros.

Safiullah Padshah, Yaqoob Akbary y Najim Rahim contribuyeron a la información.