Escudo del reactor de Chernobyl alcanzado por dron ruso, dice Ucrania

Un ataque de drones rusos ha impactado en el refugio de radiación sobre el reactor dañado en la planta nuclear de Chernóbil, afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

El ataque nocturno golpeó el refugio de la antigua cuarta unidad de potencia de la planta, que fue destruida, causando un incendio que ya ha sido sofocado, añadió. Rusia aún no ha comentado.

Según Zelensky, hasta el viernes por la mañana, los niveles de radiación en la planta no habían aumentado.

El organismo de vigilancia nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), afirmó que el personal de seguridad contra incendios y los vehículos respondieron dentro de minutos después de una explosión nocturna. La agencia añadió que no se reportaron víctimas.

La IAEA, que monitorea la seguridad nuclear en todo el mundo, dijo que los niveles de radiación dentro y fuera de Chernóbil siguen siendo normales y estables.

La agencia se mantiene en “alerta máxima” después del incidente, con su director general Rafael Mariano Grossi diciendo que “no hay lugar para la complacencia”.

Chernóbil es el sitio del peor accidente nuclear del mundo, una explosión catastrófica que emitió una nube de material radioactivo en el aire en 1986, desencadenando una emergencia de salud pública en toda Europa.

Zelensky publicó imágenes en X que parecen mostrar daños en el gigantesco escudo, hecho de hormigón y acero, que cubre los restos del reactor que perdió su techo en la explosión.

El escudo está diseñado para evitar que más material radioactivo se filtre en los próximos cien años. Mide 275 metros de ancho y 108 metros de alto y costó $1.6 mil millones (£1.3 mil millones) construirlo.

Zelensky afirmó que el ataque muestra que el presidente ruso Vladimir Putin “definitivamente no se está preparando para negociaciones”, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijera que Putin había acordado comenzar conversaciones para poner fin a la guerra en un anuncio sorpresa esta semana.

“Cada noche, Rusia lleva a cabo tales ataques en la infraestructura y ciudades de Ucrania”, dijo Zelensky. Pidió una “presión unificada” para responsabilizar a Moscú.

Más tarde el viernes, Zelensky se reunirá con el vicepresidente de EE. UU. JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio para conversaciones en Múnich, donde se espera que la guerra en Ucrania domine una importante reunión de seguridad de líderes mundiales.

El ataque en Chernóbil se produce después de un aumento de la actividad militar alrededor de la planta nuclear de Zaporizhzhia en el sur de Ucrania, según la IAEA.

En diciembre, Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente de lanzar un ataque de drones a un convoy de vehículos que transportaba a expertos de la IAEA que se dirigían a la planta de Zaporizhzhia, que es la mayor estación nuclear de Europa.

El jefe de la IAEA, Rafael Grossi, condenó ese ataque a su personal como “inaceptable”, subrayando que la agencia “trabaja para prevenir un accidente nuclear durante el conflicto militar”.

El año pasado, la agencia instó a la contención cuando un ataque en Zaporizhzhia aumentó el riesgo de un “importante incidente nuclear”. Rusia y Ucrania se culparon mutuamente del ataque en agosto.