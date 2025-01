Escuchando un sonido misterioso en tu estuche de AirPods Pro? Es una característica.

“

Si has estado escuchando un sonido de campana proveniente de la funda de tus AirPods Pro 2 cuando los AirPods están cargando, es una característica que Apple agregó con el lanzamiento de Hearing Health el año pasado.

En una guía de soporte, Apple dice que los ‌AirPods Pro‌ pueden reproducir un sonido de vez en cuando mientras están en la funda para asegurarse de que los micrófonos y altavoces estén funcionando según lo previsto. De Apple:

Para ayudar a garantizar que los micrófonos y altavoces de tus AirPods estén funcionando de la mejor manera (por ejemplo, para ayudar a proporcionar resultados de pruebas de audición de alta calidad), tus AirPods pueden reproducir periódicamente un sonido de campana silencioso cuando están en su funda de carga.

La información sobre el misterioso sonido de campana fue resaltada en Mastodon después de que los sonidos poco claros de los AirPods de Apple se discutieran en el podcast de hoy de ATP.

Como se señaló en el podcast, Apple no tiene una guía establecida que brinde información sobre los diferentes sonidos que hacen los AirPods, por lo que puede ser confuso.

Los ‌AirPods Pro‌ reproducirán un sonido cuando la batería esté baja o cuando la funda de carga esté colocada en un cargador o conectada. Algunos sonidos se pueden desactivar conectando los AirPods a un dispositivo de Apple, yendo a Configuración, tocando el ícono de AirPods y desactivando Habilitar sonidos de la funda de carga.

Historias Populares

Nuevo Apple TV y HomePod Mini que se lanzarán este año con algo en común

Recientemente se informó que los nuevos modelos de Apple TV y HomePod mini se lanzarán este año, y se espera que los dispositivos tengan algo en común.

Mark Gurman de Bloomberg informó el mes pasado que el nuevo Apple TV y el nuevo HomePod mini estarán equipados con el chip combinado de Wi-Fi y Bluetooth de Apple. Gurman dijo que el chip es compatible con Wi-Fi 6E, por lo que esa podría ser una actualización clave…

Nuevo iPhone SE y iPad 11 que se lanzarán supuestamente revelados por un filtrador

Un nuevo iPhone SE y un iPad 11 podrían llegar muy pronto.

A finales de diciembre, una cuenta privada en X con un historial comprobado de filtración de información precisa relacionada con iOS dijo que los dispositivos con los nombres en clave “V59” y “J481” se lanzarán junto con iOS 18.3 y iPadOS 18.3. Mark Gurman de Bloomberg ha informado anteriormente que “V59” es un nuevo iPhone SE, y que “J481” es un nuevo iPad de nivel de entrada.

iOS 15.3, iOS …

iPhone 17 Pro que se lanzará más adelante este año con estas 8 nuevas características

Aunque se espera que los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max no se lancen hasta septiembre, ya hay muchos rumores sobre los dispositivos.

Concepto de iPhone 17 Pro basado en rumores

A continuación, resumimos los cambios clave rumoreados para los modelos iPhone 17 Pro hasta enero de 2025:

Más aluminio: se rumorea que los modelos iPhone 17 Pro tienen un marco de aluminio, mientras que los modelos iPhone 15 Pro e iPhone 16 Pro …

Apple lanza iOS 18.2.1 con correcciones de errores

Apple lanzó hoy iOS 18.2.1 y iPadOS 18.2.1, actualizaciones menores de los sistemas operativos iOS 18 e iPadOS 18. iOS 18.2.1 y iPadOS 18.2.1 se lanzan casi un mes después de que Apple lanzó iOS 18.2 y iPadOS 18.2.

El nuevo software se puede descargar en iPhones y iPads elegibles a través del aire yendo a Configuración > General > Actualización de Software.

Según las notas de lanzamiento de Apple, iOS 18.2.1…

5 Razones para Esperar al MacBook Pro del Próximo Año

En octubre de 2024, Apple renovó sus modelos de MacBook Pro de 14 pulgadas y 16 pulgadas, añadiendo chips M4, M4 Pro y M4 Max, puertos Thunderbolt 5 en modelos de gama alta, cambios en la pantalla, y más. Eso es bastante actualizaciones de una vez, pero si piensas que esto significa que una nueva gran actualización para el MacBook Pro está aún varios años lejos, piénsalo de nuevo.

Mark Gurman de Bloomberg ha dicho que espera solo una pequeña…

LG Presenta Pantalla UltraFine 6K con Soporte Thunderbolt 5

LG ha mostrado un nuevo monitor Ultrafine 6K en el CES 2025. La pantalla de 32 pulgadas es la primera de su tipo que admite Thunderbolt 5, que Apple introdujo a finales del año pasado con el lanzamiento de nuevos modelos de Mac mini y MacBook Pro alimentados por chips M4 Pro.

Los detalles son escasos, pero sabemos que el monitor LG UltraFine 6K (modelo 32U990A) cuenta con un panel Nano IPS Black, ofreciendo un amplio gamut de colores…

Apple Apunta a Lanzar iPhone SE 4 y iPad 11 ‘Para abril’

Earlier today, we reported on a proven leaker’s claim that a new iPhone SE and iPad 11 would be released alongside iOS 18.3 and iPadOS 18.3. Just minutes later, however, Bloomberg’s Mark Gurman put the kibosh on that rumor.

In a follow-up social media post, Gurman said an iPhone SE replacement and new iPads are “being developed on the iOS 18.3 train,” but that “doesn’t mean” the software…

“