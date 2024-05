Escritora canadiense y ganadora del Premio Nobel Alice Munro muere a los 92 años.

La autora canadiense Alice Munro, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2013, falleció a la edad de 92 años. Munro escribió cuentos cortos durante más de 60 años, a menudo centrándose en la vida en Canadá rural. Murió en su casa en Port Hope, Ontario, el lunes por la noche, confirmaron su familia y su editorial. Munro a menudo fue comparada con el escritor ruso Antón Chéjov por la perspicacia y la compasión que se encuentran en sus historias. “Alice Munro es un tesoro nacional, una escritora de enorme profundidad, empatía y humanidad cuyo trabajo es leído, admirado y apreciado por lectores en Canadá y en todo el mundo”, dijo Kristin Cochrane, la directora ejecutiva de Penguin Random House Canadá, en un comunicado. Su primer gran éxito llegó en 1968, cuando su colección de cuentos, “El baile de las sombras felices”, sobre la vida en los suburbios del oeste de Ontario, ganó el más alto honor literario de Canadá, el Premio del Gobernador General. Fue el primero de los tres Premios del Gobernador General que ganaría en su vida. Munro ha publicado trece colecciones de cuentos, así como una novela, “Vidas de chicas y mujeres”, y dos volúmenes de “Cuentos seleccionados”. En 1977, la revista New Yorker publicó uno de los cuentos de Munro, “Palizas reales”, basado en los castigos que recibió de su padre cuando era joven. Luego tuvo una larga relación con la publicación. Munro, hija de un criador de zorros y una maestra, nació en 1931 en Wingham, Ontario. Muchas de sus historias están ambientadas en la zona y narran a las personas, la cultura y el estilo de vida de la región. En su juventud, fue nombrada valedictorian de su clase en la escuela secundaria y recibió una beca para la Universidad de Western Ontario en Londres. Mientras cursaba estudios superiores, Munro dijo que pasaba aproximadamente la mitad de su tiempo en académicos y la otra mitad escribiendo. Ha publicado más de una docena de colecciones de cuentos cortos. En la década de 1950 y 1960, sus historias fueron emitidas por la CBC y publicadas en varios periódicos canadienses. Algunas de sus historias comparaban la vida antes y después de la revolución social de la década de 1960. “Haber nacido en 1931, era un poco mayor, pero no demasiado mayor, y mujeres como yo después de un par de años llevaban minifaldas y correteaban”, dijo. Una historia conocida, “El oso vino sobre la montaña”, se convirtió en la película “Lejos de ella” de 2006, protagonizada por Julie Christie y Gordon Pinsent. En el 2009, Munro ganó el Premio Internacional Man Booker Prize por su trayectoria vital. Los jueces dijeron en un comunicado en ese momento: “Leer a Alice Munro es aprender algo cada vez que nunca habías pensado antes”. Añadieron que Munro “aporta tanta profundidad, sabiduría y precisión a cada historia como la mayoría de los novelistas a una vida de novelas”. Más tarde ganó el Premio Nobel en 2013. Entre los ganadores anteriores se encuentran gigantes literarios como Rudyard Kipling, Toni Morrison y Ernest Hemingway. El comité Nobel llamó a Munro una “maestra del cuento contemporáneo”. Munro dijo en una entrevista con el Guardian en el 2013 que había estado “escribiendo historias personales toda mi vida”. “Quizás escriba historias en las que la gente se involucra mucho, tal vez sea la complejidad y las vidas presentadas en ellas”, le dijo al Guardian en el 2013. “Espero que sean una buena lectura. Espero que conmuevan a la gente”. Su última colección de historias, “Querida vida”, se publicó en el 2012. Incluía una colección de historias parcialmente autobiográficas. Le dijo al periódico National Post que “Querida vida” era especial porque probablemente no escribiría más. “No es que no me encantara escribir, pero creo que llegas a un momento en el que empiezas a pensar en tu vida de una manera diferente”, dijo.