Escritor sudafricano y activista contra el apartheid Breyten Breytenbach fallece a los 85 años.

En 1975, en el apogeo de su fama literaria, hizo un retorno clandestino a Sudáfrica, donde fue arrestado por intentar ayudar a grupos de resistencia en el país. Fue condenado a siete años de prisión por terrorismo, pero continuó escribiendo poesía mientras estaba encarcelado. El entonces presidente francés, François Mitterrand, ayudó a asegurar su liberación en 1982 y se convirtió en ciudadano francés. Los años de prisión dieron lugar a una de sus obras más impactantes, su novela “Las verdaderas confesiones de un terrorista albino” – un relato angustioso de su condena de siete años en prisión, dos de los cuales pasó en confinamiento solitario. Después de que terminara el apartheid, se convirtió en un crítico vocal del gobierno de liberación de Nelson Mandela. Sintió que el Congreso Nacional Africano (ANC) se había convertido en una “organización corrupta”. El poeta no solo usó su pluma para luchar contra esas injusticias en Sudáfrica, sino también en todo el mundo. En 2002, escribió una carta abierta en The Guardian al entonces primer ministro de Israel, Ariel Sharon. “¿Por qué deberíamos mirar hacia otro lado cuando es Israel el que comete crímenes? No se puede construir un estado viable sobre la expulsión de otro pueblo que tiene tanto derecho a ese territorio como tú”, escribió sobre el conflicto en curso entre Israel y los palestinos. Breytenbach publicó más de 50 libros durante su vida, y algunos han sido traducidos a varios idiomas. También es conocido por sus pinturas surrealistas, que a menudo representan a humanos y animales en cautiverio. Más tarde fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, el máximo galardón cultural de Francia.