Escolar narra atrevida escapada de bandidos

Musa Garba, de 17 años, tuvo que arrastrarse por el suelo como una serpiente para evitar ser detectado por sus secuestradores mientras escapaba a través del arbusto del norte de Nigeria.

Antes, camuflado con su uniforme escolar, el adolescente logró esconderse en un montón de hierba cortada mientras el grupo de estudiantes con los que fue secuestrado tomaba un descanso de su marcha forzada.

Más de 280 de ellos fueron arrebatados la semana pasada de una escuela en la ciudad de Kuriga, en el estado de Kaduna, traumatizando a toda una comunidad.

“Vimos motocicletas en la carretera. Pensamos que eran soldados, antes de que nos diéramos cuenta de que habían ocupado las instalaciones de la escuela y comenzado a disparar”, cuenta Musa a la BBC mientras recuerda los aterradores eventos de la mañana del jueves. Hemos cambiado su nombre por su propia seguridad, junto con el de otro chico secuestrado mencionado en el artículo.

“Intentamos huir, pero nos persiguieron y nos atraparon. Nos reunieron como ganado en el bosque.”

Estos hombres armados en motocicletas, conocidos localmente como bandas, habían estado acosando a la comunidad durante algún tiempo, con las fuerzas de seguridad aparentemente incapaces de hacer frente a la amenaza. Kuriga había sido atacada constantemente por pandillas que buscaban secuestrar personas y obtener dinero a través de pagos de rescate.

La escala de este último secuestro y el hecho de que involucrara a niños de apenas siete años ha sido abrumador para muchos aquí.

“Los vimos llevándose a nuestros hijos justo aquí y no pudimos hacer nada. No tenemos militares, no tenemos policía en la comunidad”, dice angustiada Hajiya Hauwa, entre lágrimas.

La escuela en Kuriga ahora yace vacía

Musa fue uno de los capturados.

“Mientras nos movíamos en el bosque, en algunos puntos, todos teníamos sed, pero no encontrábamos agua. Algunas niñas y niños simplemente se desplomaban a medida que avanzábamos porque estaban cansados”, dice.

“Los bandidos tuvieron que llevar a algunos en moto.”

En un momento, en lo profundo del bosque, lograron saciar su sed en un río, lo que fue un gran alivio para los niños que no habían desayunado y habían sido obligados a caminar durante varias horas bajo el sol abrasador.

Musa buscó formas de escapar y trató de animar a otros a unirse a él, pero tenían demasiado miedo.

Vio su oportunidad al atardecer. Mirando a su alrededor para asegurarse de que no estaba siendo vigilado, se escondió en uno de los montones de hierba y se quedó quieto.

“Después de que todo estuvo en silencio, [para evitar ser detectado] comencé a arrastrarme como una serpiente por el suelo.” Una vez que estaba completamente oscuro, se levantó y se fue caminando hasta llegar a un pueblo donde recibió ayuda.

Corrió un gran riesgo que podría haberlo llevado a ser asesinado con el más mínimo error, pero algunos dicen que Dios lo protegió.

Cuando apareció al día siguiente en Kuriga, sus padres estaban jubilosos, pero llegó con relatos estremecedores de los niños aún en cautiverio.

Los padres de Sadiq Usman Abdullahi, de 10 años, siguen esperando noticias sobre él.

La última vez que la familia vio al alegre y muy querido niño fue cuando regresó corriendo a su hogar el jueves por la mañana diciendo que se le había olvidado su lápiz para la escuela, poco antes de que los secuestradores llegaran al pueblo.

“Vino a preguntarme: ‘¿Hassan tienes un lápiz?'” dice su hermano de 21 años.

“Le dije que revisara mi bolso. Sadiq estaba apurado, así que revolvió mis cosas. Encontró el lápiz. Le dije que ordenara mi bolso. Luego tomó sus calcetines y corrió.”

Rahmatu Usman Abdullahi dice que no ha podido dormir desde que secuestraron a su hijo la semana pasada

Su madre, Rahmatu Usman Abdullahi, dice que no ha podido dormir desde ese día.

“Siempre pienso en él, no puedo dormir. ¿Qué tipo de sueño puedo tener? ¡Mira mis ojos! ¿Qué tipo de sueño? Que Dios nos ayude”, dice mirando hacia arriba buscando intervención divina.

Pero Musa y Sadiq son solo dos de los más de 4,000 personas que han sido secuestradas en Nigeria en los últimos ocho meses, según una estimación.

En la última década y media, la población del norte de Nigeria ha sufrido intensos ataques por parte de grupos armados.

Al principio, esto ocurrió principalmente en los estados nororientales de Borno, Adamawa y Yobe, donde está activo el grupo islamista conocido como Boko Haram (que significa “La educación occidental está prohibida”).

Una segunda fuerza, vinculada al grupo Estado Islámico, también ha surgido.

Ambos grupos yihadistas estaban involucrados en secuestros, apuntando a agricultores, viajeros e incluso arrasando aldeas.

Las escuelas, vistas como el hogar de la educación occidental, se convirtieron en un objetivo. El famoso ataque a la escuela de niñas en Chibok hace 10 años sentó un precedente.

“Ha habido un aumento de los ataques a escuelas en el norte de Nigeria. Escuelas primarias, secundarias y universidades han sido atacadas”, dice Shehu Sani, exsenador del estado de Kaduna. Él argumenta que el objetivo es desalentar a los padres de enviar a sus hijos a la escuela.

“Al mismo tiempo, cuando atacan y secuestran, lo hacen con la intención de recaudar fondos – para comprar más armas y también para continuar sus actividades criminales.”

Pero sus métodos se han extendido por todo el norte, con las bandas criminales conocidas como bandoleros adoptando el mismo enfoque, ya que han visto que secuestrar a niños en edad escolar a menudo atrae la atención, y por lo tanto, rescates.

“Están motivados por el dinero. Simplemente secuestran personas, y una vez que se les paga el rescate, liberan a sus rehenes. No tienen agenda política y no tienen un liderazgo claro”, dice el Sr. Sani.

El jefe Jibril Gwadabe fue blanco de bandoleros hace dos años

El gobierno ha invertido mucho tiempo y dinero en abordar el problema, pero todavía hay comunidades que se sienten desprotegidas.

Kuriga es una de ellas.

Jibril Gwadabe, un jefe tradicional local, dice que el lugar está plagado de bandoleros debido a la ausencia de fuerzas de seguridad en la zona.

“Yo mismo fui víctima”, dice el hombre de 64 años.

“Iba a mi granja un día, hace dos años, cuando me detuvieron. Empecé a luchar con ellos y me dispararon en el estómago. La bala salió por mi espalda. Estuve hospitalizado durante un mes aquí en Kaduna, pero sobreviví.”

Las autoridades han prometido que los niños pronto serán devueltos a salvo a su hogar. Pero la gente de Kuriga aún está preocupada.

“No conocemos la condición de nuestros hijos hasta ahora. No sabemos cómo están, dónde están”, dice el jefe Gwadabe.

