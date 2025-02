Escasez de Ozempic y Wegovy resuelta; Director Ejecutivo de Pfizer es el nuevo presidente de PhRMA

Esta historia fue publicada originalmente en BioPharma Dive. Para recibir noticias e información diaria, suscríbete a nuestro boletín diario gratuito de BioPharma Dive.

Hoy, un breve resumen de noticias relacionadas con Novo Nordisk, Acelyrin e Intra-Cellular Therapies, así como actualizaciones de Gilead Sciences y PhRMA que podrías haberte perdido.

La Administración de Alimentos y Medicamentos ha declarado que la escasez de dos años y medio de los medicamentos metabólicos de Novo Nordisk, Ozempic para la diabetes y Wegovy para la obesidad, ha sido “resuelta”, a partir del viernes. La decisión sigue a la declaración de la FDA de un fin a las escaseces de los medicamentos competidores de Eli Lilly, Mounjaro y Zepbound. Las dos compañías han tenido dificultades con la capacidad debido a la creciente demanda de los medicamentos, especialmente en la obesidad. Para garantizar que no se interrumpan los suministros de alternativas compuestas de los medicamentos de Novo, la FDA dijo que no impondrá ninguna prohibición sobre esos productos hasta el 22 de abril si son fabricados en una farmacia con licencia estatal o hasta el 22 de mayo si son fabricados en una instalación de externalización federal autorizada. Las acciones de Hims & Hers Health, que ha comercializado versiones compuestas de los medicamentos, cayeron más del 20% en las operaciones de la mañana del viernes. — Jonathan Gardner

Concentra Biosciences, una entidad controlada por la firma de inversiones Tang Capital Partners, ha hecho una oferta no solicitada por Acelyrin semanas después de que la compañía acordara fusionarse con la compañía de desarrollo de medicamentos inmunes Alumis. A través de la oferta anunciada el jueves, Concentra tiene la intención de adquirir Acelyrin por $3 por acción en efectivo, así como el derecho al 80% de los ingresos si Concentra otorga licencia o vende los programas de la compañía. Los accionistas de Acelyrin recibirían aproximadamente el 45% de las acciones de Alumis — que actualmente cotizan alrededor de $5 cada una — en la fusión planificada. Acelyrin dijo que su junta actuará en “el mejor interés de todos los accionistas” y hará un anuncio adicional “en su debido momento”. Si es aprobada por los accionistas, su fusión con Alumis se cerraría en el segundo trimestre. — Ben Fidler

Intra-Cellular Therapies, fabricante del medicamento estabilizador de la mente Caplyta, informó el viernes que las ventas netas del producto ascendieron a casi $681 millones el año pasado. Esa suma es un 47% más alta en comparación con 2023. Caplyta ya está aprobado en los EE.UU. como tratamiento para la esquizofrenia y la depresión bipolar, y podría ser autorizado en la depresión mayor en un futuro cercano. Ante el potencial blockbuster del medicamento, Johnson & Johnson acordó recientemente adquirir Intra-Cellular por casi $15 mil millones. Se espera que el acuerdo se cierre más adelante este año. — Jacob Bell

Los reguladores europeos han concedido autorización condicional a Gilead Sciences para seladelpar en la colangitis biliar primaria, una rara afección autoinmune del hígado. La decisión de la Comisión Europea sigue a la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de conceder autorización acelerada al fármaco, que Gilead vende como Livdelzi en los EE.UU. Las pruebas mostraron que seladelpar redujo los niveles de una enzima del hígado que está elevada en pacientes con PBC. Para obtener la aprobación completa, Gilead está trabajando en un ensayo confirmatorio diseñado para demostrar que seladelpar puede reducir las complicaciones relacionadas con la PBC en personas con la afección y cirrosis compensada. La compañía adquirió el fármaco en su adquisición de $4.3 mil millones de CymaBay Therapeutics. — Jonathan Gardner

El CEO de Pfizer, Albert Bourla, ha asumido el cargo de presidente de la junta directiva de la Asociación de Investigación Farmacéutica y de Fabricantes de Medicamentos de Estados Unidos. Bourla, que ha sido CEO de Pfizer desde 2019, dijo que quiere que el grupo de cabildeo más grande de las compañías farmacéuticas trabaje con los responsables políticos para “abordar la carga de las enfermedades crónicas y otras afecciones devastadoras, mejorar la vida de los pacientes y garantizar que los medicamentos que cambian la vida estén disponibles y sean asequibles para las personas que los necesitan”. Bourla tomará las riendas de PhRMA de Daniel O’Day, CEO de Gilead Sciences. El CEO de Sanofi, Paul Hudson, fue elegido como presidente electo de PhRMA y el CEO de Merck & Co., Robert Davis, se desempeñará como tesorero. — Jonathan Gardner

Incyte y Genesis Therapeutics están colaborando en una colaboración de inteligencia artificial que, según las compañías, les ayudará a encontrar nuevos candidatos a fármacos de molécula pequeña más rápidamente. Anunciado el jueves, el acuerdo otorga a Genesis $30 millones por adelantado con la posibilidad de $295 millones más al alcanzar ciertos hitos. Si tiene éxito, Incyte retiene los derechos para desarrollar y comercializar cualquier fármaco que surja de la colaboración. Ninguna de las compañías dijo en qué área de enfermedad se enfocarían primero. — Gwendolyn Wu