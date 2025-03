Escapadas solas en la Bolsa Real ‘refleja los tiempos en los que estamos’

Escaped Alone es una de las dos obras cortas escritas por Caryl Churchill que forman la última propuesta del teatro de Manchester, siendo la otra If If Only.

Margot Leicester en ensayo para Escaped Alone (Imagen: Joel Fildes)Margot, un rostro conocido en la pantalla y el escenario, forma parte de un elenco verdaderamente estelar para Escaped Alone que también incluye a Annette Badland y Maureen Beattie.

En la obra, tres amigas están teniendo una charla agradable en el jardín cuando una vecina interrumpe ofreciendo visiones de pesadilla sobre el fin del mundo. ¿Está soñando? ¿Es una advertencia de la llegada del destino?

La existencia tranquila de las mujeres se ve sumida en el caos y sus miedos internos se revelan.

“Es una pieza sombría en muchos aspectos”, dijo Margot, “pero también lo son los tiempos en los que vivimos. Hay tanta ansiedad sobre lo que está sucediendo en el mundo. Estamos teniendo conversaciones elegantes sobre el fin de los días y luego vamos y ponemos la tetera y seguimos como si nada”.

Margot describe Escaped Alone como una obra “que nos habla a todos” con sus advertencias sobre el calentamiento global y las amenazas a la sociedad.

“Tendremos esos momentos en los que de repente nos preguntamos si nuestros nietos tendrán aire fresco para respirar”, dijo. “Las cosas están avanzando tan rápido, hay tanta degradación ambiental. No es de extrañar que podamos ponernos bastante nerviosos si pensamos en estas cosas”.

“Puede sentirse como si estuviéramos viviendo en una mala película de serie B”.

“Eso es lo que hace esta obra, revela esos diálogos internos que tienen estas mujeres, exponiendo sus miedos”.

Dada su temática oscura, el desafío para el elenco es conectar con el público.

“Con una comedia, la prueba más segura es que si todos no se ríen al mismo tiempo entonces quizás no es tan divertida”, dijo Margot. “Con una obra que no tiene una cantidad enorme de retroalimentación vocal, simplemente tienes que confiar en ello y decir ‘Sé que te sientes de esta manera porque yo también. Sé que te sientes triste, ansioso o preocupado de la misma manera que yo lo hago’. Creo que Caryl Churchill ha condensado todo eso en esta pequeña obra”.

“Sé que no es una gran venta, pero va a abordar cuestiones que son muy relevantes”.

La obra plantea la importante pregunta de si las personas simplemente aceptan su destino o intentan hacer algo para cambiarlo.

“Creo que todos usamos tácticas de evitación para tratar de ignorar mucho de lo que está sucediendo ahora”, dijo Margot. “Electoral y socialmente, las personas están encontrando formas de adormecerse, pero tenemos que mirar estas cosas a los ojos, ese es el primer paso para lidiar con cualquier cosa”.

Margot es una firme creyente en el poder del teatro para crear conciencia y fomentar el cambio.

“La función de la participación artística es decir que estamos aquí, estamos vivos y hay otras maneras más sensatas y hermosas de vivir; hay más posibilidades en este mundo”, dijo.

“Nuestro mensaje para el público es que están aquí sentados en este hermoso teatro con nosotros y vamos a compartir este conjunto de entendimientos. Cómo salimos y expresamos eso, Dios sabe, literalmente”.

“No será fácil salir del teatro y saber qué hacer, pero no vayas y te tires de un puente, simplemente ponte manos a la obra para tratar de cambiar las cosas”.

Escaped Alone está siendo dirigida por Sarah Frankcom, la ex directora artística del Royal Exchange.

“Ha sido maravillosa liderándonos para llegar al significado de la pieza”, dijo Margot. “Es muy raro tener a cuatro mujeres en sus 70 años en el escenario juntas como esto, pero mientras tengas resistencia, no hay edad de jubilación para un actor”.

A pesar de toda su oscuridad, Escaped Alone también es una obra sobre la amistad.

“La capacidad de amistad de una generación se profundiza y se fortalece a medida que envejeces”, dijo Margot. “Te valoras mutuamente, la amistad es muy importante y es encantador ser amigos de personas conocidas desde que eras pequeño. Todavía soy amiga de personas de mi tiempo en la Escuela de Gramática de Bury, lo cual es maravilloso”.

“Pero esa amistad coexiste con todos los miedos y ansiedades que no compartimos con las personas; el lado neurótico, ansioso, deprimido de nosotros mismos. Se necesita una crisis para que lo mostremos y eso es lo que sucede aquí”.

Escaped Alone dura 55 minutos. Habrá un intervalo seguido de If If Only que dura 30 minutos, Royal Exchange, Manchester, hasta el sábado 8 de marzo. Detalles en www.royalexchange.co.uk