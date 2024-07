Escandinavia está viviendo un momento mientras los viajeros europeos buscan “coolcations” para escapar del calor.

“

Planificando su viaje de graduación a Europa, Jaeger Lajewski reflexionaba sobre los edificios renacentistas de Italia y los monumentos antiguos de Grecia. Pero con esos lugares ahora aún más calurosos y húmedos que su Nueva Jersey natal, optó por la menos tradicional Escandinavia.

“Queríamos ir a algún lugar un poco más fresco y templado”, dice el graduado de arquitectura de la Universidad de Virginia mientras deambula por los transbordadores que llevan a los turistas a los archipiélagos de Estocolmo. “Ir a Italia, Grecia o Croacia habría sido realmente, realmente caluroso. Y queríamos ver algo diferente. No habíamos explorado esta región de Europa antes.”

Desde incendios forestales hasta olas de calor extremo, el calentamiento global ha creado nuevas amenazas para los destinos turísticos de verano más populares de Europa. El pasado mayo marcó el 12º mes consecutivo de temperaturas récord para el planeta, con el promedio global 1.52°C más alto que los niveles preindustriales. Este año, Grecia ha tenido que cerrar su famosa Acrópolis durante las horas más calurosas del día para mantener a los turistas a salvo del calor mortal.

Lajewski y sus amigos no son los únicos que han renunciado al sol interminable en el sur de Europa en busca de un clima más fresco hacia el norte. Es una tendencia tan popular que ahora tiene un nombre, “coolcationing”, promovido por revistas de estilo de vida y vendedores de todo el mundo. Los vacacionistas que buscan un respiro del calor insoportable tienen el potencial de impulsar la industria de viajes y turismo de Escandinavia, que agregó un estimado de $124 mil millones a la economía regional en 2023, un aumento del 6% con respecto al año anterior.

Las empresas nórdicas que hablaron con Bloomberg, desde operadores turísticos hasta tiendas de regalos, predicen que este podría ser un año excepcional. Escandinavia está “teniendo su momento” con un aumento del 27% en las reservas en comparación con el verano pasado, dice Misty Belles, portavoz de Virtuoso, una red para unos 20,000 asesores de viajes de lujo. Suecia, por sí sola, ha visto un aumento del 47%, dice ella. En contraste, Italia solo ha aumentado un 3%. Las búsquedas de vuelos desde aeropuertos del Reino Unido hacia Copenhague, Bergen (Noruega) y Estocolmo para este verano también han aumentado en porcentajes de dos dígitos, según el motor de búsqueda de viajes KAYAK.

La investigación encargada por la Unión Europea muestra que un mundo en calentamiento tiene el potencial de provocar un cambio tectónico en los viajes en el continente. En su escenario más alarmante, donde las temperaturas promedio globales aumentan en 4°C, la demanda turística en Grecia podría verse reducida en más del 7%, en comparación con 2019. Por otro lado, se espera que Suecia, Dinamarca y Finlandia vean aumentos de la demanda de más del 6%.

Aunque Escandinavia no está totalmente a salvo de las condiciones meteorológicas extremas provocadas por el calentamiento global, las olas de calor debilitantes siguen siendo muy raras. Las temperaturas suelen ser al menos 10°C (18°F) más bajas que en el sur de Europa y una brisa fresca es más típica que la humedad sofocante familiar más al sur.

Esto es propenso para la amplia variedad de actividades que se ofrecen. Aunque es perfectamente posible pasar una semana relajándose en la playa en Dinamarca (las mejores rivalizan con las del Mediterráneo), más extranjeros vienen a hacer senderismo, ver renos y las auroras boreales. O explorar las escenas artísticas, de diseño y culturales de moda en Oslo, Estocolmo y Copenhague. El turismo invernal también está recibiendo un impulso debido a la falta de nieve en los Alpes, con complejos turísticos mejorando para cumplir con los estándares de una clientela internacional.

Sin embargo, es una realidad perturbadora que el cambio climático esté impactando en un momento del año en el que muchas personas esperan desconectarse de las tensiones de la vida. Una encuesta de VisitDenmark entre más de 9,000 personas en siete países europeos encontró que casi la mitad había experimentado condiciones meteorológicas extremas en sus vacaciones el año pasado, incluidas olas de calor. Dos tercios dijeron que cambiarán su comportamiento como resultado. Esto podría significar reservar viajes en otras épocas del año o más cerca de la fecha de salida, así como elegir otros destinos o incluso limitar los viajes al extranjero.

En el parque de diversiones Tivoli de Copenhague, que abrió en 1843 y todavía cuenta con una montaña rusa de madera, el personal dice que han visto un cambio en la mezcla habitual de visitantes de países cercanos como Suecia o Noruega. Más huéspedes de Europa del sur, América Latina, EE. UU., Reino Unido y Asia están ingresando por las puertas.

Entre aquellos contemplando las vistas y montando en las atracciones de Tivoli había un grupo de turistas de Nueva Delhi. Reservaron sus vacaciones a principios de junio, cuando el clima en Copenhague era mixto, con temperaturas entre los 10°C y los 20°C.

“Vivimos en el calor, vivimos con mucho sol, así que queríamos un clima más frío”, dice Rishi Khan, un comerciante textil. “En casa llegamos a tener 50 grados Celsius. Un día incluso llegó a 52, así que decidimos venir a Europa para experimentar temperaturas más frescas… Dinamarca fue una buena elección.”

Por otro lado, en Estocolmo se podían escuchar idiomas extranjeros por todas partes en los principales puntos turísticos en una soleada mañana a finales de junio. Hablantes de inglés, español, alemán y francés charlaban mientras deambulaban por las estrechas callejuelas de la parte más antigua de la ciudad, que data de la Edad Media. Afuera del palacio, hogar del monarca sueco, un grupo de adolescentes brasileños estaba viendo un desfile de la Guardia Real con caballos y música.

El cambio climático no es toda la historia detrás del aumento del turismo en Escandinavia. La depreciación de la moneda en Noruega y Suecia ha hecho que esos países sean más atractivos para los extranjeros. La región también está beneficiándose de una marea creciente en los viajes post Covid en todo el mundo. Y el sur de Europa todavía está atrayendo a más viajeros este verano, a pesar de los riesgos que representan las temperaturas extremas para el cuerpo humano. La muerte relacionada con el calor del famoso doctor británico Michael Mosley en la isla griega de Symi a principios de junio hizo titulares sombríos, pero los turistas siguen inundando el aeropuerto de Atenas.

Las agencias de turismo nórdicas están ansiosas por presentar su región como un lugar donde los viajeros pueden explorar con seguridad el aire libre en pleno verano. “Cuando hay olas de calor en el continente, los parques infantiles están demasiado calientes para que los niños jueguen, las atracciones están cerradas y terminas teniendo que quedarte en casa la mayor parte del tiempo”, dice Nina Kjonigsen, portavoz de Visit Norway. “La gente quiere estar afuera durante el verano y disfrutar, andar en bicicleta, hacer senderismo, comer y jugar, así que más personas están empezando a mirar hacia el norte.”

En el puerto de Aker Brygge en Oslo, una familia de cuatro personas de Yeda, Arabia Saudita, está relajándose en un banco. El sol está brillando y, a 26°C, hace un calor inusual. Los niños piden bloqueador solar a su madre, Sara Batterjee, una diseñadora de interiores. La familia suele ir al sur o centro de Europa para sus vacaciones de verano, dice Batterjee, pero después de preocuparse cada vez más por las condiciones climáticas extremas, se dirigieron al norte de Europa por primera vez.

“Vinimos por los paisajes increíbles, y por supuesto por el clima”, dice. “El verano pasado fuimos a Suiza, nos divertimos mucho, pero hacía demasiado calor. Así que pensamos en ir un poco más al norte para explorar un clima más agradable.”

A medida que 2024 avanza para convertirse en el año más caluroso registrado, Batterjee dice que el clima más cálido afectará la forma en que viajan en el futuro. “Volveremos a Noruega, seguro”, dice. “Ahora estamos tratando de encontrar la mejor ruta, volando desde Yeda.”

Incluso en la periferia nórdica, en el extremo norte del Atlántico, Islandia se está beneficiando de un aumento del 49% en las reservas este verano, según Virtuoso. Los cruceros están haciendo paradas más frecuentes en las rutas entre Canadá, Groenlandia y Noruega, dando un impulso a la economía local, dice Johanna Carlsen, quien dirige la oficina de Gateway to Iceland.

“También he conducido a muchas personas como taxista que están huyendo del clima caluroso en sus hogares”, dice Carlsen. “Hay un gran aumento desde América del Sur y los estados más calurosos de EE. UU.”

Shakhawat Hossain, de origen bangladesí, está de acuerdo. Su tienda turística en el casco antiguo de Estocolmo vende desde sudaderas y gorras hasta imanes de nevera y tazas. Ha estado dirigiendo la tienda durante 10 años y dice que el negocio está en auge nuevamente, en gran medida debido a más turistas extranjeros después de una caída por Covid. Espera que las ventas aumenten alrededor del 15% este verano con respecto al año pasado.

Varias puertas más allá hay una tienda de artesanía sueca. Nour, asistente de ventas que no quiso dar su apellido, dice que la temporada alta comenzó mucho antes este año, con muchos turistas extranjeros. El auge comenzó con los estadounidenses que iban a ver a Taylor Swift y no ha parado. La estrella pop realizó tres conciertos del 17 al 19 de mayo en Estocolmo como parte de la gira europea The Eras Tour.

Para estar seguro, los coolcations pueden ser un poco engañosos. Después de todo, las ciudades escandinavas pueden ser calurosas de playa en verano. Cuando Khan y sus amigos visitaron Tivoli, Copenhague tuvo su día más caluroso del año con el mercurio superando los 30°C. Además, el cambio climático significa que las temperaturas promedio están aumentando en todas partes, y esto es especialmente cierto en las latitudes más alejadas del ecuador, que se están calentando a una mayor velocidad. Mientras tanto, el calentamiento global no solo significa calor, sino también un mayor riesgo de desastres naturales como inundaciones e incendios forestales.

De vuelta en Estocolmo, Kazu Hirano, un ingeniero mecánico de Japón, está admirando la vista sobre el edificio del parlamento desde el palacio. Está disfrutando de la ciudad durante cinco días con su pareja antes de volar al sur, hacia el centro del calor europeo. La conferencia en Atenas, a la que esperaba asistir, ya no le resulta atractiva.

“¡Va a hacer mucho calor!”, dice. “Estoy preocupado.”

