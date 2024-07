Escamas de baño de magnesio: Los principales beneficios y cómo compiten con los suplementos, según un destacado neurocientífico.

“

Puede que estés familiarizado con rutinas de autocuidado compuestas por meditaciones matutinas, afirmaciones vespertinas, clases de HIIT, y tal vez algunos suplementos semanales para la salud del cerebro y del sistema inmunológico según lo recomendado por un médico.

Pero, ¿has escuchado hablar de las escamas de magnesio para baño?

La Dra. Tara Swart, una destacada neurocientífica y autora de The Source: Open Your Mind. Change Your Life, jura por sus baños semanales con un poco de escamas de magnesio.

El magnesio es un suplemento muy recomendado para el envejecimiento saludable porque los niveles naturales disminuyen con la edad. Pero una cápsula no es la única forma de aumentar tu ingesta de magnesio. Al menos un estudio—que examinó los efectos de remojar en el Mar Muerto, que tiene un alto contenido de sales de magnesio—ha demostrado que los baños de magnesio pueden reducir la inflamación y el dolor en las articulaciones. Y resulta que puedes emular algunos de esos efectos curativos en casa.

“Realmente puedo notar si he pasado un poco demasiado tiempo sin hacerlo”, dice Swart a Fortune, quien se baña en el mineral de tres a cinco días por semana durante 15 minutos cada vez.

¿Cuáles son los beneficios del magnesio?

El magnesio es un mineral esencial que se encuentra en muchos alimentos, como verduras de hoja verde, semillas, mariscos, leche y yogur. El mineral protege al cuerpo contra enfermedades cardiovasculares, regula el estado de ánimo, mejora la salud inmunológica, y desempeña un papel vital en la función de enzimas. “Subyace en alrededor de 300 procesos en el cuerpo, incluido el sueño y el estado de ánimo”, dice Swart. Una deficiencia de magnesio puede llevar a una serie de condiciones crónicas y poner a las personas en riesgo de diabetes.

El magnesio también juega un papel vital en la salud cerebral.

“Las personas con bajos niveles de magnesio tienden a tener más depresión”, Kara Burnstine, dietista registrada y educadora en nutrición en el Centro de Longevidad Pritikin, previamente le dijo a Fortune. El mineral también ayuda con dientes fuertes, huesos y músculos, Michelle Schoffro Cook, Ph.D, nutricionista holística y autora de Super-Powered Immunity, previamente le dijo a Fortune.

Además, los expertos han elogiado al magnesio por sus efectos en la reducción del cortisol, lo que puede ayudar a disminuir el estrés y promover una calidad óptima del sueño.

A pesar de sus muchos beneficios, muchas personas no reciben suficiente del mineral. “Nos ayuda a lidiar con el estrés, pero también se agota cuando estamos estresados”, dice Swart. “Un poco como si estuvieras entrenando para un maratón y tomas proteína extra, en realidad necesitas suplementar magnesio porque no puedes comer suficientes nueces, semillas y vegetales de hoja para reemplazarlo a la velocidad a la que se está usando cuando estás estresado.”

La ingesta dietética recomendada de magnesio es entre 400 y 420 miligramos para hombres y entre 310 y 320 miligramos para mujeres. También se aconseja a las mujeres embarazadas aumentar su consumo de magnetismo porque una deficiencia puede afectar el crecimiento fetal y provocar complicaciones durante el embarazo.

Suplementos de magnesio

Bethany M. Doerfler, dietista investigadora clínica del Northwestern Medicine Digestive Health Center, dice que comer una cantidad constante de alimentos ricos en magnesio es la mejor forma de aumentar tu ingesta, junto con reducir el estrés y no perderlo para empezar.

Pero para las personas que sospechan de una deficiencia de magnesio o que necesitan un laxante debido al estreñimiento, puede ser necesario un suplemento oral. En primer lugar, es esencial consultar con tu médico; si bien es difícil tener demasiado del mineral, un exceso de suplementación de magnesio puede provocar un ritmo cardíaco irregular.

Escamas de magnesio y sales de Epsom

Para aquellos que no usan el suplemento de magnesio como laxante y necesitan aumentar su ingesta, los suplementos orales pueden no ser absorbidos con tanta efectividad por el cuerpo, dice Julia Zumpano, dietista registrada en el Cleveland Clinic Center for Human Nutrition. Ella agrega que el suplemento oral puede moverse demasiado rápidamente a través del torrente sanguíneo, por eso Swart prefiere las escamas.

“Se ha observado que la administración transdérmica [a través de la piel] se absorbe mejor”, dice. “No se pasa por el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, es poco probable que tenga un efecto laxante”. Las escamas de magnesio, si bien son similares a las sales, están compuestas por el mineral más cloruro y pueden ser absorbidas aún más rápidamente en el agua del baño.

Sin embargo, se necesita más investigación a largo plazo para recomendar el magnesio transdérmico como un tratamiento oficial. Un estudio de 2015 encontró que los aerosoles de magnesio transdérmico pueden ayudar a los pacientes que tienen fibromialgia. Además, un estudio hace más de dos décadas concluyó que el magnesio transdérmico podría ayudar a reponer el mineral en aquellos con una deficiencia de magnesio más rápido que un suplemento oral. Sin embargo, según un análisis de 2017 de investigaciones existentes publicado en Nutrients, ya no está disponible una descripción completa de ese estudio. Esta análisis más reciente encontró que si bien el magnesio transdérmico y tópico—particularmente los aerosoles, aceites y sulfato de magnesio (sales de Epsom)—pueden ser absorbidos por la piel más rápido que los suplementos orales, la investigación es preliminar y no está suficientemente verificada o a largo plazo. Doerfler ecoa este sentimiento y dice que el magnesio puede ser absorbido en la piel, pero no hay suficiente evidencia para llamarlo el método superior.

Cómo bañarse con escamas de magnesio

Sin embargo, bañarse en la dosis adecuada de escamas de magnesio por un corto tiempo no presenta riesgos adversos y probablemente no irritará la piel, dice Doerfler. Añade que las escamas “pueden mejorar tanto la absorción como aliviar el dolor muscular y mejorar el sueño si tienes una baja ingesta de magnesio.”

En última instancia, bañarse en escamas o sales de magnesio, que cuestan entre $20 y $30, puede ofrecer un doble beneficio: mientras absorbes las propiedades curativas del mineral, también estarás promoviendo la relajación. Los baños calientes ayudan a liberar oxitocina, que puede imitar un abrazo cálido, dice Swart—una excelente manera de reducir el estrés y calmar el sistema nervioso.

Si estás interesado en probar el enfoque, Swart sugiere usar la cantidad recomendada en la etiqueta del producto—generalmente una a tres tazas—de las escamas que elijas para un baño de 15 minutos unas cuantas veces por semana para sentir los beneficios.

