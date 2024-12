¿Es Walgreens Boots Alliance un creador de millonarios?

Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) es un nombre reconocido en la industria de la salud. Los consumidores en América y en todo el mundo han visitado sus farmacias de barrio durante generaciones.

Sin embargo, la empresa ha pasado por tiempos difíciles. Los esfuerzos torpes por expandir el negocio arruinaron el balance y provocaron una caída del 90% desde el máximo de la acción.

Los esfuerzos de recuperación han comenzado. La gerencia está reduciendo la deuda del balance y hay esperanzas de un eventual retorno al crecimiento de ganancias. Los inversores están viendo una acción devaluada con un rendimiento de dividendos del 11% hoy en día que podría ser un gran ganador, tal vez un creador de millonarios si Walgreens se recupera.

Pero ¿es eso probable? ¿O la industria ha dejado atrás a Walgreens?

Walgreens Boots Alliance es una de las mayores compañías de farmacias del mundo. Irónicamente, los medicamentos con receta a los que los consumidores van a una tienda de Walgreens (Boots en el Reino Unido) son simplemente la zanahoria para llevarlos a la tienda. Las farmacias trabajan con márgenes muy estrechos, obteniendo la mayor parte de sus ganancias vendiendo productos minoristas, alimentos y bebidas mientras los clientes visitan las tiendas. Walgreens generó casi $116 mil millones en ingresos en sus farmacias de EE. UU. en 2024, pero solo obtuvo $2.1 mil millones en ingresos operativos, un margen del 1.5%.

La competencia de nuevas fuentes, como amenazas de venta por correo y comercio electrónico, ha presionado a las farmacias tradicionales para expandir su modelo de negocio. Por ejemplo, CVS Health adquirió la gigante de seguros de salud Aetna en 2018. Walgreens optó por expandirse en servicios de atención, un esfuerzo caro y basado en adquisiciones que finalmente hinchó sus costos y balance.

Ahora, la empresa está recortando agresivamente. La gerencia está reduciendo la deuda del balance y recortando costos al cerrar sus tiendas menos rentables:

Lo peor podría estar por terminar. Walgreens ganó $2.88 por acción en 2024 y preveía una caída en las ganancias de 2025 a $1.40 en el extremo inferior. Sin embargo, los analistas estiman que la compañía crecerá las ganancias en un promedio del 5% anual durante los próximos tres a cinco años, señalando un punto de inflexión y un retorno al crecimiento de las ganancias.

Suponiendo que Walgreens vuelva a crecer en ganancias, la tesis de inversión es atractiva a simple vista.

Walgreens cotiza a un ratio P/E adelantado de alrededor de 6 y un ratio PEG de 1.1. En otras palabras, la valoración de la acción es atractiva para el crecimiento esperado de las ganancias de la compañía. Teóricamente, los inversores podrían esperar que la acción de Walgreens genere rendimientos de inversión al nivel del crecimiento total de las ganancias y el rendimiento de dividendos, aproximadamente un 16% anualizado.

El dividendo es significativo aquí, ya que representaría una parte considerable de los rendimientos de inversión hipotéticos de la acción. Las compañías establecen el monto del dividendo, pero el mercado de valores establece el rendimiento de dividendos. Recuerda, el rendimiento de dividendos de una acción es una relación matemática entre su dividendo y el precio de la acción. Los rendimientos extremadamente altos a menudo señalan problemas en el negocio subyacente. Si el mercado estuviera seguro del dividendo, es probable que la acción cotizara a un precio más alto (y un rendimiento más bajo).

Las luchas de Walgreens están bien documentadas, así que es justo cuestionar el dividendo. El dividendo actual por acción de $1.00 es tan alto como el 70% de las ganancias guiadas de la compañía para 2025. Además, los analistas le preguntaron a la gerencia sobre el dividendo en la llamada de ganancias del cuarto trimestre de la compañía en octubre, y no se comprometieron a mantener el pago actual.

Walgreens podría ser una interesante idea de acción de valor profundo si la empresa logra ponerse en marcha de nuevo. Pero ¿una acción que haga millonarios? Walgreens no parece tener ese potencial al alza.

El modelo de negocio de ladrillo y mortero en el que Walgreens depende es discutiblemente obsoleto, con competidores capaces de enviar directamente a los consumidores. Es probable que tu farmacia de barrio no desaparezca por completo en el futuro cercano, pero hay una razón por la que Walgreens está cerrando tiendas poco rentables. El dividendo parece estar listo para una reducción, especialmente con Walgreens tratando de reparar sus finanzas después de que las agencias de calificación rebajaran su crédito a estatus especulativo (basura) durante el verano. Un recorte en el dividendo probablemente dejaría a los inversores con un crecimiento lento y rendimientos totales decepcionantes.

Como si eso no fuera suficiente, han surgido informes de que Walgreens está considerando venderse a una firma de capital privado que llevaría a la empresa a privado. Una venta probablemente requeriría una prima sobre la valoración actual de Walgreens. Pero dadas las luchas de la compañía, es probable que los inversores no anticipen algo sustancial que genere una gran recompensa para los accionistas.

Cuando todo está dicho y hecho, este nombre tan conocido probablemente sea mejor dejarlo en la basura que en tu cartera.

