¿Es una inversión inteligente comprar acciones para el 2025 y más allá?

Después de un comienzo difícil en el año que vio caer las acciones un 6% en la primera mitad de 2024, PayPal (NASDAQ: PYPL) está en alza, ganando a inversionistas de manera notable. Las acciones de fintech han aumentado un 42% en los últimos seis meses, lo que sitúa su ganancia acumulada en un 39% (hasta el 18 de diciembre), muy por delante del más amplio S&P 500.

Sin embargo, las acciones aún se están negociando a un preocupante 72% por debajo de su precio máximo. Los inversionistas a largo plazo aún podrían considerar iniciar una posición en PayPal. ¿Es una compra inteligente de acciones para 2025 y más allá?

El impulso positivo para las acciones de PayPal comenzó cuando la empresa informó resultados financieros para el segundo trimestre de 2024 (finalizado el 30 de junio). Durante ese período de tres meses, la compañía registró un crecimiento de dos dígitos en el volumen total de pagos (TPV), con un margen operativo en expansión impulsado por controles de gastos. Además, la administración elevó la guía para el beneficio ajustado del año completo.

Pero luego la empresa informó ingresos más débiles de lo esperado para el tercer trimestre, con una guía para el cuarto trimestre por debajo de las previsiones del mercado. Las acciones cayeron inmediatamente un 7% después de la noticia el 29 de octubre.

La comunidad de inversionistas parece haber pasado por alto lo que fueron resultados mixtos del gigante de pagos digitales en los últimos meses, al seguir impulsando las acciones hacia arriba. Vale la pena señalar cuán vital ha sido la mejora del sentimiento del mercado para PayPal.

Las acciones han subido un 42% en los últimos seis meses. Pero esto se debió principalmente a un ratio precio-ganancias (P/E) que se expandió un 35% durante ese mismo período de tiempo. Ya sea una combinación de cifras financieras sólidas de PayPal, mejora en las condiciones macroeconómicas y/o la posibilidad de regulaciones más flexibles, el mercado se ha vuelto más optimista sobre la empresa.

Los inversionistas que pueden pasar por alto el desempeño de las acciones en los últimos años no tendrán dificultades para darse cuenta de que el negocio de PayPal está en una posición muy sólida. La empresa sigue mostrando fortaleza en métricas clave, indicando la salud de sus operaciones.

El TPV aumentó un 9% interanual a $422.6 mil millones en el tercer trimestre. Esa cifra fue un 136% más alta que en el tercer trimestre previo a la pandemia en 2019. PayPal ciertamente se benefició de la popularidad de las compras en línea durante la crisis de salud, pero ha sido capaz de construir sobre estos avances.

El CEO Alex Chriss se ha enfocado intensamente en crear una organización más eficiente. Los gastos operativos aumentaron un 3% en el tercer trimestre, muy por debajo del aumento del 6% del ingreso neto, gracias a esfuerzos de gestión de costos que no han evitado que PayPal siga invirtiendo en marketing y desarrollo de productos.

Los resultados se reflejan en la rentabilidad de PayPal. Después de recaudar $4.2 mil millones en flujo de efectivo libre en 2023, los ejecutivos predicen que se generarán $6 mil millones este año. Esto sigue siendo una empresa financieramente sólida, con $16.2 mil millones en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones en el balance, en comparación con $12.4 mil millones en deuda.

Después de esa enorme subida en el precio de las acciones en solo seis meses, los inversionistas tienen razón al preguntarse si es demasiado tarde para subirse al tren de PayPal. Pero te insto a que siempre pienses a largo plazo, con un enfoque en los próximos cinco años.

En el momento de escribir esto, las acciones se negocian a un ratio P/E de 20.5. Eso no solo es menos de la mitad de su múltiplo histórico promedio de casi 45, también es un descuento respecto al más amplio S&P 500. Si bien no es tan atractivo como lo fue a principios de año, sigo creyendo que la valoración actual es razonable.

El potencial de crecimiento constante de ingresos y ganancias, combinado con la posibilidad de que la valoración se expanda, significa que los accionistas que compren acciones de PayPal tienen la oportunidad de ser recompensados en 2025 y más allá.

