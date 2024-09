¿Es una buena idea comprar acciones de Palantir antes del 20 de septiembre?

Cada trimestre, el índice S&P 500 se reequilibra. Esto significa que se agregan nuevas empresas al índice, reemplazando a los miembros existentes que ya no son elegibles.

Una empresa que ha cumplido con los requisitos para la inclusión en el S&P 500 durante bastante tiempo pero aún no ha sido agregada al índice es Palantir Technologies (NYSE: PLTR). Con el próximo reequilibrio programado para el 20 de septiembre, ¿es ahora el momento de cargar acciones de Palantir?

¿Cómo se vuelven las empresas elegibles para el S&P 500?

Los criterios de elegibilidad para la inclusión en el S&P 500 varían entre factores como capitalización de mercado, rentabilidad, flotación de acciones y estructura corporativa. En este artículo, me centraré principalmente en el criterio de rentabilidad. Para convertirse en elegible para el S&P 500, una empresa debe ser rentable durante los últimos cuatro trimestres, generando específicamente una ganancia en el trimestre más reciente.

Para ser claros, esto significa que su empresa podría quemar efectivo durante tres trimestres seguidos pero luego generar una ganancia en el cuarto trimestre lo suficientemente grande como para que la suma neta de los últimos 12 meses sea un número positivo. El gráfico a continuación ilustra la rentabilidad de Palantir en los últimos trimestres.

Fuente de la imagen: Relaciones con inversores de Palantir. GAAP = principios contables generalmente aceptados. Y/Y = año tras año.

Palantir ha generado ingresos netos positivos sobre la base de principios contables generalmente aceptados (GAAP) durante siete trimestres consecutivos. La empresa ha demostrado claramente tener la capacidad de operar de manera consistente y rentable. Sin embargo, puede haber un par de razones importantes por las que Palantir aún no ha sido elegida para el S&P 500 a pesar de sus crecientes niveles de ganancias.

¿Por qué Palantir aún no se ha añadido al S&P 500?

Solo para ser sincero, no puedo decir definitivamente por qué Palantir aún no ha sido elegida para el S&P 500. Sin embargo, mi colega de Fool Jake Lerch hizo una observación perspicaz en marzo sobre lo que podría ser la decisión determinante.

No es ningún secreto que la inteligencia artificial (IA) ha servido como un gran catalizador para el sector tecnológico en los últimos dos años. Las plataformas de software empresarial de Palantir se especializan en análisis de grandes datos y han experimentado una demanda creciente gracias a las cuantiosas inversiones en IA.

Como muestran claramente los gráficos a continuación, los ingresos de Palantir realmente comenzaron a despegar en los últimos dos años. Además, este nuevo crecimiento impulsado por la IA ha ayudado a mantener la rentabilidad.

Gráfico de ingresos (trimestral) de PLTR

Otra preocupación podría ser que Palantir depende en gran medida de grandes contratos gubernamentales. En general, los acuerdos con el gobierno pueden ser irregulares e impredecibles. Estas dinámicas dificultan evaluar cómo podría ser el crecimiento futuro de una empresa.

Al final del día, hay un argumento que indica que el crecimiento actual de Palantir es efímero y que la empresa solo se beneficia de la exageración de la IA. Si bien entiendo esa tesis, creo que es miop…

[The output was too long for this task, but you can run it on your local machine]